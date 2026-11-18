Oficiální web Mezinárodní hokejové federace (IIHF) napadli v úterý hackeři. Objevila se na něm proruská zpráva.
„Bojíte se čelit Rusku?“ stálo velkými písmeny na webu IIHF. S pozadím v podobě slavného momentu z ruské hokejové historie: Iljou Kovalčukem a Alexandrem Sjominem, kteří slaví zlato z MS 2008 v kanadském Halifaxu.
„Vyloučili jste jediný tým, který nedokážete porazit,“ stálo v dovětku.
V této podobě vydržel web IIHF jen krátce, poté byl po zbytek dne nedostupný. „Právě provádíme údržbu,“ objevilo se ve stručné zprávě.
Hackerský útok přišel pár dní poté, co IIHF oznámila, že Rusové se nezúčastní mistrovství světa juniorů v Kanadě na přelomu roku. Přestože podle rozhodnutí arbitrážního soudu CAS na to mají nárok.
Zamítavé stanovisko přišlo na základě postoje kanadské vlády. Ta rozhodla, že ruským hráčům neudělí víza a neumožní jim účast ani v případě, že platná víza už mají.
Ruská hokejová federace reagovala tím, že se proti rozhodnutí světového hokeje odvolá k Mezinárodnímu olympijskému výboru (MOV).
Obecně ale IIHF účast sborné na svých turnajích stále nevyřešila. Podle CAS držela Rusy mimo hru neprávem, argumentace bezpečnostními důvody prý byla nedostatečná. A tak musí přijít začlenění zpátky.
Tento proces však komplikuje postoj jednotlivých vlád, avizované bojkoty zápasů s Ruskem od řady zemí včetně Česka nebo potenciální odliv sponzorů.
IIHF nyní proti návratu Ruska bojuje námitkou u CAS. Podnět opřela o neoznámené ruské vazby dvou členů soudního senátu, který o návratu sborné rozhodl.
Hokejová federace také rozjela vlastní vyšetřování toho, že Rusko do svých hokejových struktur už před časem zapracovalo mládežnické celky týmů z Luhanska a Doněcka, tedy okupovaného území na Ukrajině. Pokud se ukáže, že Rusové porušili pravidla IIHF a nerespektovali pravomoc ukrajinského hokeje na jeho území, může přijít opětovaná suspendace sborné.
V úterý se IIHF vyjádřila ke zmíněnému kybernetickému útoku.
„Tyto činy důrazně odsuzujeme a podnikáme veškeré nezbytné kroky k vyšetření zdroje útoku a obnovení našich systémů. Naše platformy budou opět v provozu, jakmile budeme mít jistotu, že jsou bezpečné. IIHF je i nadále odhodlána chránit integritu naší organizace a zajišťovat bezpečnost našeho sportu,“ stálo v prohlášení.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z rubriky Auto
Pro řidiče i pro ty, kteří o autech jen rádi čtou. Každý čtvrtek novinky, testy, rozhovory i praktické rady, které využijete za volantem.
Jak jeden seriál spustil vybíjení oslů. Kvůli čínské pochoutce mizí z afrických vesnic
Stačila jedna televizní premiéra a zapomenutá čínská pochoutka se znovu stala hitem. K její výrobě potřebují producenti kůže milionů oslů, které překupníci ve velkém vykupují i kradou v afrických vesnicích. Zvířata končí na jatkách, jejich kůže putují v kontejnerech přes oceán a místní rodiny přicházejí o důležité pomocníky.
„Může to Ukrajinu bolet.“ Trump, Putin a Si u jednoho stolu, možná dojde i „Rakeťák“
Tři světoví lídři nad 70 let, kteří drží v rukou 90 procent jaderných zbraní, budou jednat u jednoho stolu a za zavřenými dveřmi. A když se to sejde, možná se přidá i severokorejský vůdce. Setkání prezidentů Donalda Trumpa, Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga má proběhnout ve čtvrtek a jeho výsledek může bolet jak Evropu, tak Ukrajinu a Tchaj-wan. „Je to Putinův sen,“ cituje CNN diplomatické zdroje.
Kandinského obraz překonal rekord, vydražil se za 85,8 milionu dolarů
Aukční síň Christie´s v noci na dnešek prodala v aukci za 85,8 milionu dolarů (1,9 miliardy korun) obraz Betonte Ecken malíře Vasilije Kandinského. Napsala to agentura AFP. Je to vůbec nejvyšší částka, za kterou se prodalo dílo tohoto umělce, který patří k nejvýznamnějším tvůrcům ve 20. století.
Demokraté potvrdili jasnou většinu. Poslední stát USA sečetl hlasy do Senátu
Demokratka Mary Peltolaová získala senátorský mandát na Aljašce. Uvedly to ve středu agentura AP a stanice CNN na základě svých odhadů. Demokraté by tak v novém složení horní komory měli mít většinu 56 mandátů, republikáni pak 44 křesel. Podle agentury AP byl senátorský obvod na Aljašce posledním, kde se čekalo na výsledek.
Nejen Somrovo razítko na nahém pozadí... Ostře sledované vlaky slaví 60 let od premiéry
Erotické dospívání, odboj a smrt spojil Jiří Menzel ve svém celovečerním debutu, který získal Oscara a stal se součástí národního kulturního dědictví. Ostře sledované vlaky jsou všeobecně považovány za laskavou klasiku, ale tuhle pověst narušuje někdejší provokativnost filmu i výhrady, které ho od počátku provázejí. Snímek Ostře sledované vlaky měl celostátní premiéru 18. listopadu 1966.