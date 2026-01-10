Přeskočit na obsah
Benative
10. 1. Břetislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Hokej

Bláznivá demolice v režii Čechů. Pastrňák zapsal šest bodů, Zacha má první hattrick

ČTK

Hokejový útočník David Pastrňák v NHL šesti přihrávkami pomohl Bostonu k domácí drtivé výhře 10:2 nad New York Rangers. Pavel Zacha k vítězství přispěl prvním hattrick v kariéře.

David Pastrňák v dresu Bostonu
David Pastrňák v dresu BostonuFoto: Reuters
Reklama

Pro Pastrňáka šlo v základní části o první šestibodový zápas. Před dneškem byla jeho maximem v zámořské soutěži tři pětibodová utkání - dvakrát proti Rangers a jednou proti Carolině.

Jednou na šest bodů dosáhl v play off.

V kanadském bodování NHL patří Pastrňákovi osmé místo.

Devětadvacetiletý útočník má na kontě 19 branek a 36 přihrávek a stejně 55 bodů jako Martin Nečas z Colorada na sedmé příčce (20+35).

Reklama
Reklama

První Zachův hattrick v NHL:

Výsledek NHL:

Boston - NY Rangers 10:2 (3:1, 4:1, 3:0)

Branky: 3., 27., 44. a 59. Chusnutdinov (na první tři Pastrňák), 8., 20. a 32. Zacha (na druhou Pastrňák), 23. a 52. Minten (na druhou Pastrňák), 36. McAvoy (Pastrňák) - 2. Zibanejad, 25. Miller. Střely na branku: 34:29. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Chusnutdinov, 2. Pastrňák, 3. Zacha (všichni Boston).

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Karla Ašerová, zakladatelka kliniky EliteMedical
Karla Ašerová, zakladatelka kliniky EliteMedical
Karla Ašerová, zakladatelka kliniky EliteMedical

Dlouhověkost není jen pro bohaté. To hlavní má každý k dispozici zdarma

V Česku dodnes nejsou propojená a sdílená zdravotní data. „Chybí jednotná elektronická zdravotní dokumentace, do které by ošetřující lékař mohl nahlédnout,“ říká Karla Ašerová, zakladatelka kliniky EliteMedical. Právě data a jejich analýza přitom mohou výrazně přispět k prodloužení lidského věku.

Reklama
Reklama
Reklama