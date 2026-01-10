Bláznivá demolice v režii Čechů. Pastrňák zapsal šest bodů, Zacha má první hattrick

Hokejový útočník David Pastrňák v NHL šesti přihrávkami pomohl Bostonu k domácí drtivé výhře 10:2 nad New York Rangers. Pavel Zacha k vítězství přispěl prvním hattrick v kariéře.
Pro Pastrňáka šlo v základní části o první šestibodový zápas. Před dneškem byla jeho maximem v zámořské soutěži tři pětibodová utkání - dvakrát proti Rangers a jednou proti Carolině.
Jednou na šest bodů dosáhl v play off.
V kanadském bodování NHL patří Pastrňákovi osmé místo.
Devětadvacetiletý útočník má na kontě 19 branek a 36 přihrávek a stejně 55 bodů jako Martin Nečas z Colorada na sedmé příčce (20+35).
První Zachův hattrick v NHL:
Výsledek NHL:
Boston - NY Rangers 10:2 (3:1, 4:1, 3:0)
Branky: 3., 27., 44. a 59. Chusnutdinov (na první tři Pastrňák), 8., 20. a 32. Zacha (na druhou Pastrňák), 23. a 52. Minten (na druhou Pastrňák), 36. McAvoy (Pastrňák) - 2. Zibanejad, 25. Miller. Střely na branku: 34:29. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Chusnutdinov, 2. Pastrňák, 3. Zacha (všichni Boston).
Mladý Ukrajinec popisuje překvapivé úskalí padajících granátů. „Něco na nás číhá.“
„U pěchoty je to těžké, strašně těžké,“ říká dvaadvacetiletý Viktor, který ve svém věku do armády nemusel, ale dobrovolně narukoval. „Někdo tu práci dělat musí.“ Podle něj je hlavní zachovat chladnou hlavu. „Padají na nás granáty, ale musíte sedět, vytrvat a ani se nehnout, protože nad námi létají drony,“ dodává.
V americkém Mississippi se střílelo, na místě je šest mrtvých včetně dítěte
Při střelbě na severovýchodě amerického státu Mississippi zemřelo šest lidí včetně jednoho dítěte. Americké úřady z vražd obvinily příbuzného obětí.
Nově zveřejněné video ukazuje, jak to bylo se střelbou agenta v Minneapolisu
Média zveřejnila video natočené imigračním agentem, který ve středu v Minneapolisu zastřelil Renne Goodovou. Informoval o tom server deníku The Washington Post.
ŽIVĚVenezuela propouští politické vězně. "Snaha o smír," uznal Trump a odložil další útok
Počet vězňů propuštěných ve Venezuele vzrostl na 18. Země je začala propouštět ve snaze uklidnit administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten v pátek prohlásil, že propuštění politických vězňů ve Venezuele je známkou "snahy o mír" a že zrušil plánovanou druhou vlnu útoků proti zemi.
Dlouhověkost není jen pro bohaté. To hlavní má každý k dispozici zdarma
V Česku dodnes nejsou propojená a sdílená zdravotní data. „Chybí jednotná elektronická zdravotní dokumentace, do které by ošetřující lékař mohl nahlédnout,“ říká Karla Ašerová, zakladatelka kliniky EliteMedical. Právě data a jejich analýza přitom mohou výrazně přispět k prodloužení lidského věku.