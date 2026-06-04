Blatného nadzvedly výroky po zpackaném MS: Když máte strach, tak tam příště nejezděte

Nešťastné výkony na ledě, nešťastné výroky do médií. Mistrovství světa v hokeji je minulostí, radost nepřineslo. Co přinese budoucnost? I o tom diskutovali experti v nové epizodě podcastu Bago.
Obdiv Norům za týmový výkon, lítost nad Švýcary a jejich stříbrnou generací. Uznání Finům za schopnost zvítězit. Nad tím panuje shoda mezi fanoušky i experty, je to zároveň rám mistrovství světa s ročníkem vydání 2026.
Co to znamená pro světový hokej dál? „Norové budou příště zase desátí, stejně jako letos Dánsko,“ předpovídá bývalý útočník Zdeněk Blatný, aniž by bronzovému týmu bral kredit. „Inspiraci si od nich vzít rozhodně můžeme. Třeba v pohybu dětí,“ zdůrazňuje.
„Švýcaři to budou mít už jenom těžší, tahle generace stárne a ty mladší nejsou tak výrazné,“ upozorňují někdejší brankář Roman Málek a aktuální sportovní manažer Českých Budějovic Václav Nedorost.
„Finové hráli přímočarý, jednoduchý hokej bez chyb. Zasloužili si vyhrát. Poznali jsme jejich sílu ve čtvrtfinále, jak si to úplně v klidu, chladně pohlídali a postoupili. Stejně to ukázali proti Kanadě i ve finále,“ shrne Nedorost.
Rozbor turnaje je detailní a míří k tomu zásadnímu. Hodnocení českého představení na ledě i mimo něj. I s odstupem času je velmi kritický. K hráčům i realizačnímu týmu, který nenašel chemii ani správné odpovědi na otázky fanoušků.
„Nechápu vyjádření typu, že trenéři prohrávají a hráči vyhrávají. To podle mě vůbec nemá zaznít,“ zlobí se Málek. „Pokud máme strach, že nepostoupíme do čtvrtfinále, to tam nemusíme jezdit,“ přidá se Nedorost.
„Bohužel ani ti hráči nejsou takové hvězdy, jaké z nich občas děláme. Jestli si někdo myslí, že český hokej může spoléhat na Matěje Blümela, tak nemůže. Stejně tak jsem na ledě prakticky neviděl Davida Tomáška,“ je klasicky ostrý Blatný.
Zásadní otázkou zůstává, co bude dál. „Byl bych rád, aby dostali důvěru trenéři, kteří byli jmenováni a nikdo jim do nominace nemluvil,“ vysloví Nedorost v narážce na vliv svazového šéfa Aloise Hadamczika.
„Lojza hlavní trenér, Lojza manažer, Lojza kustod. Zbytek jsou asistenti,“ má jasno Blatný o tom, kdo bude mít hlavní slovo ve štábu Zdeňka Motáka s Pavlem Grossem. „Nevím, proč si to nevezme sám, když to tak chce dělat,“ dodá juniorský mistr světa z roku 2001.
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