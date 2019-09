Bizarní ocenění v ruské lize. Nejlepší hráč zápasu dostal funkční samopal

View this post on Instagram

Вводим новую традицию. Теперь лучший игрок матча в раздевалке будет получать автомат Калашникова. Мы город оружейников и гордимся этим! После вчерашней игры лучшего выбирал действующий в отсутствии Антона Кочурова капитан Евгений Орлов. #вхл #ижсталь #ижстальзаряжена