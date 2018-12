Video: V exhvězdě NHL bouchly saze. Fryčer vrhal po rozhodčích rázná gesta i lahev

před 5 minutami

Bývalá hvězda NHL a současný trenér znojemských hokejistů Miroslav Fryčer má problém. Za své agresivní chování v úterním utkání proti Villachu nesmí čtyři zápasy na střídačku a navíc zaplatí pokutu 1000 eur. Fanoušci Orlů měli dokonce poškodit auto rozhodčích.

Situaci vyvolal moment z padesáté minuty, kdy Znojmo snížilo na 1:4 a vykřesalo tak poslední naději na záchranu zápasu. Jenže místo toho, aby Orli dostali svého soupeře pod tlak, musel na trestnou lavici domácí Luciani. Nic neobvyklého, kdyby rozhodčí do té doby nenechávali podobné zákroky holí bez povšimnutí.

To rozběsnilo nejen fanoušky, ale i znojemské hráče, a především jejich trenéra Miroslava Fryčera, který si k sobě ihned zavolal sudí, jimiž ten den byli Rakušan Stefan Siegel a Chorvat Trpimir Piragič, a ráznými gesty jim vysvětlil, co si o celé situaci myslí. Poté, co arbitři zamířili zpět k lavici trestoměřičů, hodil po nich hlavní kouč lahev s vodou a dokonce vstoupil na ledovou plochu.

"Po slovní konfrontaci se sudím popadl Miroslav Fryčer lahev s vodou a silou ji hodil směrem k rozhodčímu. Za tento čin mu byl udělen trest do konce utkání. Místo toho, aby opustil hráčskou lavici, se však vydal na ledovou plochu a agresivně gestikuloval," stojí v oficiálním prohlášení, které disciplinární komise zveřejnila na svém webu.

Během Fryčerova běsnění fanoušci zaházeli ledovou plochu odpadky a svoji nevoli projevovali hlasitým pískotem. "Incident Miroslava Fryčera vyvolal úplný rozpad sportovní morálky. Trenér je osobou reprezentující tým a musí být za své činy zodpovědný," uvádí komise ve zprávě.

V ní je zmíněno i to, že fanoušci poškodili po utkání auto arbitrů. Vůz měl mít dle informací zveřejněných na sociálních sítích propíchané přední pneumatiky. Klub však tuto informaci nepotvrdit.

Disciplinární komise vyměřila Fryčerovi trest na čtyři zápasy, během nichž nesmí na střídačku. Vrátit se na ni může 30. prosince, kdy Znojmo čeká prestižní utkání ve Vídni. Bývalý hráč Toronta Maple navíc musí za své počínání zaplatit pokutu ve výši 1000 eur.

Fryčer, jenž odehrál přes čtyři sta zápasů ve slavné NHL, patří k dlouhodobým kritikům sudích mezinárodní EBEL ligy. "Je to velmi kvalitní soutěž, ale co se týče profesionality rozhodčích, to jde úplně mimo. Není to poprvé, co nás takhle poškodili," uvedl kouč po úterním utkání.