Benátky se brání proti "čekání na smrt": Sanitka by nepomohla, byl to normální postup

Ve středečním utkání hokejové první ligy mezi Benátkami nad Jizerou a Prostějovem zasáhl Petra Krejčího puk do hlavy tak nešťastně, že obránce hostů upadl do bezvědomí. Trenér Moravanů si po zápase stěžoval, že na stadionu nebyla sanitka, ovšem podle vedení Benátek šlo při přesunu hráče na ošetřovnu a čekání na příjezd záchranky o standardní postup.

Petra Krejčího trefila sedm minut před koncem třetí třetiny tečovaná střela domácího Vojtěcha Jiruše a na pomoc mu přispěchal klubový lékař Benátek Jakub Rezner.

Po zásahu doktora na ledové ploše a v ošetřovně byl Krejčí převezen na stomatologickou chirurgii v Praze. Dnes tiskový mluvčí Prostějova Michal Mareš informoval, že došlo k rozsáhlému poranění v ústní dutině, ale čelist dvaadvacetiletého beka by měla být v pořádku.

Incident vyvolal po zápase velké emoce v táboře Prostějova. "Na každém utkání má být sanita a tady se čekalo 25 minut na příjezd záchranky, což nechápu. Přijela jen nosítka. V profesionální soutěži to není možné. To mě mrzí a jsem na to zvědavý," zlobil se trenér hostů Aleš Totter.

"Domácí argumentovali, že mají nějakou výjimku. Jestli svaz bude dělat podobné výjimky, než někdo zemře na ledě… To mě strašně mrzí," pokračoval kouč Jestřábů.

Výjimka spočívá v tom, že Benátky mají na stadionu nadstandardně vybavenou ošetřovnu, která v průběhu utkání plní funkci sanitky. "Systém je zavedený tak, že nikdo vám sanitu s doktorem nedá," vysvětluje generální manažer Benátek Bartoloměj Salanský.

"I v Liberci při extralize stojí sanitka jen s paramedikem. A ten, když se stane úraz, čeká na příjezd rychlé záchranné služby. Paramedik nemůže s tím hráčem odjet, někdo se o něj musí starat," doplňuje Salanský s tím, že doktor musí být přítomný po celou dobu utkání.

Vybavená místnost uvnitř stadionu tak v Benátkách zastává roli sanitky, v níž by jinak ošetření probíhalo. "Doktora samozřejmě máme, bez něho by ani rozhodčí nemohl zahájit zápas. Zásah doktora byl včasný a odborný. Poskytl hráči první pomoc, přivezla se nosítka a na ošetřovně byl hráč v jeho péči do doby, než přijela záchranka," popisuje manažer.

Proto se také ohradil proti slovům trenéra Tottera, byť chápe, že byla řečena v emocích. Vždyť v prvních momentech na ledě to s Krejčím nevypadalo vůbec dobře.

"K žádné prodlevě, o které pan Totter mluvil, nedošlo. Lékař byl na ledě během tří vteřin. Mezitím se zavolala rychlá, ta přijela zhruba za 15 nebo 20 minut. Může se to stát kdekoliv a nevěřím, že v Prostějově by byl ten zásah rychlejší," míní Salanský.

"Pravidla jsme neporušili. A když máme doktora a vybavenou ošetřovnu, proč by na stadionu měla stát sanita, která by stejně musela počkat na příjezd záchranky? Nevím, s čím měl pan Totter problém, ale měl by se věnovat raději hokeji než věcem okolo," podotýká manažer Benátek.

Trenéra Prostějova mohlo zneklidnit, že hlasatel žádal o pomoc i diváky a ptal se, zda jsou mezi nimi zdravotníci. Z tribuny sešly na led dvě ženy a doktoru Reznerovi při ošetřování asistovaly.

"Hlasatel se ptal na žádost rozhodčího Radka Wagnera, asi to nebylo potřeba. Ale tím rozhodně nechci shazovat čin těch dvou dam, jimž patří za pomoc velké díky. Jen bych chtěl zdůraznit, že zásah od začátku vedl náš doktor, ten byl za všechno zodpovědný," upřesňuje Salanský.

Sám kvůli tomu kontaktoval i zraněného hráče. "S Krejčou jsem mluvil a byl ode mě informovaný o všem, jak to bylo. Aby si někde něco nepřečetl a nesoudil podle toho. Vrhá to možná zvláštní pohled, ale v ničem jsme nepochybili, byl to normální postup," uzavírá šéf benáteckého hokeje.

Přestože prostějovské mužstvo nechtělo kvůli původní nejistotě utkání dohrávat, nakonec se tak stalo a Jestřábi v poslední minutě trefou do prázdné brány pečetili vítězství 4:1. Mnohem větší radost jim však pochopitelně udělaly zprávy o stavu jejich spoluhráče.