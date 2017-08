Bartošák se při reprezentační premiéře chce poprat o olympiádu

před 18 minutami

Reprezentačního startu se hokejový brankář Patrik Bartošák dočká dříve než zápasu v NHL, kam měl nakročeno.

Třinec - Hokejový brankář Patrik Bartošák se při své třetí reprezentační akci dočká premiérového startu za český národní tým. Čtyřiadvacetiletá opora Vítkovic už byla v týmu před únorovými Švédskými hrami i na startu přípravy na mistrovství světa v Paříži, ale poprvé nastoupí ve středu v Třinci proti Slovensku.

"Bude to můj první reprezentační zápas, takže to bude prestižní. Hraje se v Moravskoslezském kraji, vyrůstal jsem tady, takže to bude pro mě o to příjemnější a určitě si to hodlám užít," řekl novinářům rodák z Kopřivnice.

V hledišti Werk Arény bude mít silnou podporu, rodina a přátelé si nenechají jeho debut ujít. "Budou tady všichni, mám hodně lístků. A doufám, že tady vytvoří skvělou atmosféru i fanoušci," těší se účastník mistrovství světa hráčů do 20 let v roce 2013.

Trémou před premiérou netrpí. "Čekal jsem na tuhle šanci dost dlouho, takže se na to spíš těším, než abych byl nervózní. Myslím, že jsem dobře připravený, mám namakáno," uvedl Bartošák.

V únoru s národním týmem trénoval jako třetí brankář vedle Pavla Francouze a Jakuba Kováře a do Göteborgu na turnaj Euro Hockey Tour necestoval. V březnu před šampionátem byl s mužstvem první týden přípravy. "Byl tam přetlak brankářů a bohužel to padlo na mě, vytáhnul jsme si toho černého Petra už na začátku," řekl Bartošák.

"Nemůžu proti tomu říct ani slovo, byli tam kvalitní brankáři a určitě si zasloužili svými výkony v sezoně na mistrovství světa být. Vzal jsem to tak, jak to bylo. Snažil jsem se pak co nejlépe připravit na další sezonu," doplnil k dosavadním reprezentačním zkušenostem.

Nynější příležitost chce co nejvíce využít a pokusí se poprat i o místo na únorových olympijských hrách v Pchjongčchangu. "Je to moje první šance ukázat, co umím. Věřím tomu, že předvedu, že jsem dobrý brankář. Hlavně se potom musí dařit i na klubové úrovni a potom se to třeba přenese do dalších pozvánek na Euro Hockey Tour a tak. Pokud se to i tam podaří, tak si myslím, že by nějaká ta šance i na olympiádu být mohla. To bych ale předbíhal," uvedl.

Reprezentačního startu se dočká Bartošák dříve než zápasu v NHL, kam měl nakročeno. Jenže jeho zámořskou kariéru při působení na farmě v Manchesteru v AHL přerušilo obvinění z domácího násilí z listopadu 2015. Po necelém roce se mu podařilo očistit jméno, ale po předchozí suspendaci od Los Angeles působí od loňského února stále ve Vítkovicích.

Do NHL by se rád v budoucnu probojoval. "Teď jsem ale ve Vítkovicích a chci s nimi udělat co největší úspěch. Kdybych dostával pozvánky do reprezentace, tak by bylo skvělé, kdybychom nějaký úspěch uhráli i na této úrovni. Potom bůh ví, co bude. Člověk nikdy neví, kdo ho sleduje, kdo kde čeká. Jestli se do NHL jednou vrátím, nebo se moje cesta bude ubírat úplně jiným směrem, to teď samozřejmě neřeknu. Ale proč ne," dodal Bartošák.