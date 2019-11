Bartošák s Honzíkem se kvůli posunuté bráně přeli, kdo je větší "Murín"

Třinec vstřelil v utkání s Litvínovem ve 33. minutě za stavu 1:0 gól, který ale rozhodčí neuznali kvůli lehce posunuté brance. Z ukotvení ji vychýlil gólman David Honzík a jeho protějšek Patrik Bartošák si myslí, že úmyslně. Třinecký brankář ho přirovnal k Igoru Murínovi, který tím byl v extralize pověstný.

Celou situaci si prohlédl i videorozhodčí a puk podle něho přešel čáru až v momentě, kdy už byla branka pár centimetrů mimo svou pozici. "Mám v tom naprosto jasno. Šlo to vidět, úplně bez debaty. Mně se to taky ve třetí třetině párkrát stalo, že mi tyčka vypadla, protože úchyty jsou na té straně malé. Nechci ho nějak napadat, ale toto byl Igor Murín v nejlepších letech," prohlásil Bartošák v rozhovoru s novináři.

Litvínovský gólman se dušoval, že neposunul branku schválně. "Když to tam není pořádně navrtané? Já se o branku normálně opřel a vypadla. Patrikovi se stalo úplně to samé, nic bych v tom nehledal," řekl Honzík.

Když se dozvěděl, že ho Bartošák nazval po zlínském gólmanovi, pousmál se. "Tak se po mně asi opičil, taky to tam vyhodil dvakrát a je taky v tom případě Igor Murín. Schválně to nedělám, když to nedrží, tak to nedrží," dodal.

S třineckým mužstvem neuznaný gól nezamával. O čtyři minuty později upravil Petr Vrána skóre na konečných 2:0. "Existuje slovo karma. To se ukázalo," pronesl Bartošák, který si připsal druhou nulu v sezoně. "Podali jsme super výkon. Celý zápas jsme kontrolovali, od první do poslední minuty jsme byli lepší. Bohužel Igor Murín na druhé straně jim pomohl. Ale nestačilo to," pokračoval.

Bartošák kryl v utkání 26 střel, polovinu z nich v úvodní třetině, ve které měl nejvíce práce. Třinecký gólman schytal ve 12. minutě i ránu do masky.

"Těsně před zápasem jsme se bavili, ať si dávám pozor na Petružálka, protože má bombu jako kráva. A on mi to přímo z mezikruhů poslal na lícní kost. Mával jsem na rozhodčího, asi to přehlédnul, pak se mi šel omluvit. Stává se, má plno jiné práce. Chvilku mě to bolelo, lícní kost bude mít možná malou modřinku, ale to je jedno. Vyhráli jsme, to je důležité," řekla česká brankářská jednička na posledním mistrovství světa.

Litvínov se odhodlal ke hře bez gólmana už v 58. minutě, Bartošákovi při jednom zákroku blesklo hlavou, že mohl zkusit poslat puk přes celé hřiště do prázdné branky. "Byla tam ta myšlenka. Ale kdybych to z břicha vyklepal dřív, tak bych to stejně spíš dal Milanovi (Douderovi), co mi sjížděl. Přece jenom hráčská střela by byla přesnější, tvrdší a hlavně vyšší než ta moje," vysvětlil.

Bartošák byl v předchozím startu po dvou laciných gólech střídán. Týden stará záležitost ale na něm nezanechala žádné negativní stopy. "Chytá se mi poslední dobou dobře, až na ten jeden zápas z posledních pěti, který se v Plzni nepovedl. Jinak se mi chytalo super," uzavřel.