Kde je k čertu česká hrdost? slyšel Hadamczikův vnuk. Teď i díky odřeknutí MS září

Předem vzdal boj o mistrovství světa dvacítek, aby získal stálou práci v německé lize. A zatím mu sázka vychází. Hokejista Marcel Barinka odstartoval v Kolíně nad Rýně skvěle.

Po čtyřech zápasech má na kontě pět bodů (2+3) a patří mezi šestici nejproduktivnějších hráčů mužstva.

Pod známým trenérem Uwe Kruppem, jenž do Kolína přišel před necelým rokem po konci v pražské Spartě, si Barinka vybojoval dobrou pozici.

Nastupuje vedle Kanaďanů Jona Matsumota a Jasona Akesona, kteří mají zkušenosti z NHL, a chodí i na přesilovky. V průměru na ledě tráví bezmála 16 minut.

To by se zřejmě nestalo, kdyby s reprezentační dvacítkou odletěl na světový šampionát do Edmontonu.

Barinka o něj ani nezabojoval. Odřekl už účast na přípravném kempu. "V listopadu mi sám volal. V této chvíli preferuje klub před reprezentací," vysvětloval kouč juniorů Karel Mlejnek.

Rozhodnutí 19letého útočníka pak zkritizoval šéftrenér českého hokeje Filip Pešán. "Tak tohle mi hlava nebere," napsal na sociální síti. "Kde je k čertu česká hrdost? Vždycky budu bojovat za hráče, kteří upřednostní reprezentaci před svým komfortem a osobními zájmy."

Ostrý výrok nadzvedl Aloise Hadamczika, Barinkova dědu, který se s Pešánem pustil do mediální přestřelky.

Barinka tak mládežnickou reprezentační kariéru zakončil nečekanou kontroverzí. Předtím za národní tým odehrál desítky zápasů, v nichž patřil k nejproduktivnějším hráčům. Nicméně pronikl jen na dva velké turnaje: Hlinka Gretzky Cup a mistrovství světa osmnáctek. V obou případech nastupoval pod Hadamczikem.

Před rokem Barinkovi kvůli slabším výkonům v kanadské juniorce unikl šampionát dvacítek. Tehdejší kouč Václav Varaďa pochyboval o útočníkově defenzivě a preferoval jiné centry.

Pod Mlejnkem měl o rok zkušenější Barinka lepší vyhlídky, v přípravě bodoval, ale účast v klíčovém kempu kvůli klubu odmítl.

Kdyby si přitom nominaci do Edmontonu vybojoval, na šampionátu by zřejmě dostal slušný prostor, neboť kvůli zranění postupně odpadli jiní centři Jaromír Pytlík a Michal Gut.

Barinkovi nicméně přály okolnosti také v Kolíně. Smlouvu získal i díky tomu, že německý klub musí vzhledem ke koronavirové krizi šetřit a junioři mu přijdou vhod. "Ano, bez těchto problémů by Marcel asi nedostal stejnou šanci," přiznal trenér Krupp deníku Kölner Stadt-Anzeiger.

Původně se podle listu také předpokládalo, že Barinka, tou dobou bez zkušeností z dospělého hokeje, odstartuje ve spřáteleném mužstvu z druhé ligy. Nicméně Sebastian Uvira, syn bývalého československého reprezentanta Eduarda Uvíry, se zranil, a tak v útoku přibylo jedno volné místo.

Pochopitelně rozhodly také Barinkovy výkony v kempu, kde díky odřeknutí reprezentace nezmeškal ani minutu. Teď si užívá první profesionální angažmá.