Bakala kupuje hokejový klub ve Švýcarsku, mezi novými vlastníky má být i Petr Svoboda

Podle švýcarských médií se český podnikatel Zdeněk Bakala v pátek stal jedním z nových majitelů HC Lausanne, které hraje tamější nejvyšší hokejovou soutěž.

"Ano, máme nové akcionáře," potvrdil v úterý deníku 24 Heures předseda představenstva Lausanne Patrick de Preux. Jejich identitu ale zveřejnit nechtěl.

Podle švýcarského deníku se vedle Bakaly stal druhým majoritním akcionářem americko-ruský finančník Gregory Finger. Minoritní podíl v klubu z kantonu Vaud údajně získal bývalý hráč a současný agent Petr Svoboda, který vstřelil vítězný gól hokejového turnaje století v Naganu.

Dosavadními majiteli Lausanne byli Američan Ken Stickney s Kanaďanem Billem Gallagherem, ti se ale po rozepřích z loňského roku rozhodli z klubu odejít. Noví vlastníci by měli klubu pomoci splatit půjčku ve výši 14 milionů franků (přibližně 360 milionů korun), kterou si musel na svůj provoz půjčit.

I přes tyto komplikace ale klub dokázal v uplynulé sezoně obsadit v tabulce základní části švýcarské ligy šesté místo a postoupit do play off. To se ale nakonec kvůli koronavirové pandemii neodehrálo.

V hokejové Lize mistrů Laussane minulý rok postoupilo až do čtvrtfinále, kde vypadlo se švédskou Luleou. Už v základní skupině se "Lvi" utkali s Třincem a připsali si jednu výhru a jednu porážku. Žádný český hokejista aktuálně na soupisce Lausanne nefiguruje.

Převzetí klubu by mělo být oficiálně potvrzeno na tiskové konferenci během příštího týdne.

Poznámka redakce: Zdeněk Bakala je majitelem společnosti Economia a.s., která vydává mimo jiných i deník Aktuálně.cz.