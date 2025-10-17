Bacha, hraje Jágr. Soupeř popsal, jak se chystal na legendu. Zato novic byl nadšený

Lední hokej

Dávejte si na něj bacha. Jaromíru Jágrovi je sice už 53 let, ale pořád přitahuje pozornost soupeřů. Potvrdily to i Vítkovice, které dnes byly prvním protivníkem slavného hokejového útočníka v sezoně. Hvězdná osmašedesátka při svém premiérovém startu v extraligovém ročníku pomohla Kladnu k výhře 3:1.
Jaromír Jágr v utkání s Vítkovicemi
Jaromír Jágr v utkání s Vítkovicemi | Foto: ČTK

"Samozřejmě jsme kluky upozornili, že je v sestavě," přiznal vítkovický asistent Aleš Krátoška, že Jágr a jeho avizovaný skok na led byl pro Moravany tématem při snování taktických plánů.

"Aby si dali pozor hlavně na přesilovkách, kde ten puk podrží a dokáže dát finální nahrávku," upřesnil pak Krátoška pokyny svěřencům.

Jágr utkání 15. kole nebodoval, na ledě strávil 10 minut a šest vteřin. Téměř tři a půl minuty z toho bylo v přesilových hrách.

"Legenda nastoupila, takže vždycky, ať chceme, nebo nechceme, tak opravdu klobouk dolů, co Jarda ještě v těch letech dokáže a jak se připraví," ocenil Krátoška.

Nejen protivník si ovšem Jágra všímal. Paf z něj byl i novic v kladenském dresu Oscar Dansk. Švédský brankář za Rytíře debutoval a hned se mu poštěstilo být s ním v týmu.

"Je to legenda. Je to velká čest být s ním na ledě," svěřoval se Dansk. "Jsem z generace, která ho sledovala. Slyšeli jsme o něm legendy. Jágr je jenom jeden a je skvělé být s ním tady," pochvaloval si omaskovaný seveřan, jenž Rytířům pomohl k vítězství 22 úspěšnými zákroky. 

Jágr se chystal načít 38. sezonu v profesionálním hokeji už na konci září v 10. kole. Po rozbruslení však nakonec kvůli nataženému svalu sledoval zápas proti Karlovým Varům jen v roli diváka.

"Na konci přípravy měl nějaké zdravotní problémy, proto nešel do začátku sezony. Potom se mu to obnovilo před zápasem, kdy měl prvně naskočit. Ale jinak se připravuje s námi pravidelně," vysvětloval trenér Kladna David Čermák po souboji s Vítkovicemi.

Olympijský šampion z Nagana, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru v něm pomohl svému klubu prodloužit sérii zápasů s bodovým ziskem na pět utkání. 

 
