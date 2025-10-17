Bacha, hraje Jágr. Soupeř popsal, jak se chystal na legendu. Zato novic byl nadšený

"Samozřejmě jsme kluky upozornili, že je v sestavě," přiznal vítkovický asistent Aleš Krátoška, že Jágr a jeho avizovaný skok na led byl pro Moravany tématem při snování taktických plánů.
"Aby si dali pozor hlavně na přesilovkách, kde ten puk podrží a dokáže dát finální nahrávku," upřesnil pak Krátoška pokyny svěřencům.
Jágr utkání 15. kole nebodoval, na ledě strávil 10 minut a šest vteřin. Téměř tři a půl minuty z toho bylo v přesilových hrách.
"Legenda nastoupila, takže vždycky, ať chceme, nebo nechceme, tak opravdu klobouk dolů, co Jarda ještě v těch letech dokáže a jak se připraví," ocenil Krátoška.
Nejen protivník si ovšem Jágra všímal. Paf z něj byl i novic v kladenském dresu Oscar Dansk. Švédský brankář za Rytíře debutoval a hned se mu poštěstilo být s ním v týmu.
"Je to legenda. Je to velká čest být s ním na ledě," svěřoval se Dansk. "Jsem z generace, která ho sledovala. Slyšeli jsme o něm legendy. Jágr je jenom jeden a je skvělé být s ním tady," pochvaloval si omaskovaný seveřan, jenž Rytířům pomohl k vítězství 22 úspěšnými zákroky.
Jágr se chystal načít 38. sezonu v profesionálním hokeji už na konci září v 10. kole. Po rozbruslení však nakonec kvůli nataženému svalu sledoval zápas proti Karlovým Varům jen v roli diváka.
"Na konci přípravy měl nějaké zdravotní problémy, proto nešel do začátku sezony. Potom se mu to obnovilo před zápasem, kdy měl prvně naskočit. Ale jinak se připravuje s námi pravidelně," vysvětloval trenér Kladna David Čermák po souboji s Vítkovicemi.
Olympijský šampion z Nagana, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru v něm pomohl svému klubu prodloužit sérii zápasů s bodovým ziskem na pět utkání.