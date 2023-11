Supertalent v Třinci. Udělal jsem průlom, ale jisté nemám nic, říká švédský "Pelikán"

Axel Sandin-Pellikka. Švédský obránce, který v minulé sezoně zaujal fajnšmekry a jehož jméno se možná již brzy bude učit i široká hokejová veřejnost. V posledních dnech byl k vidění na českých kluzištích. V Chomutově absolvoval generálku před mistrovstvím světa juniorů, včera nastoupil za Skellefteu v prvním osmifinále Ligy mistrů v Třinci.

"Sandin i Pellikka jsou příjmení. Rodiče se tak jmenují a nemohli se rozhodnout, jaké příjmení budu mít já. Proto mám i na dresu nakonec obě," vysvětlil perfektní angličtinou osmnáctiletý zadák, po kterém Detroit v létě na draftu NHL sáhl v prvním kole.

Otec Janne Pellikka byl vrcholovým běžkařem, proto i Axel do 12 let vedle hraní hokeje běhal na lyžích. Pak se rozhodl zůstat na ledě a v prostředí hokejové šatny se pro něj vžila přezdívka Pelikanen, tedy Pelikán.

Narodil se 100 kilometrů za severním polárním kruhem v Gällivare a v nejvyšší soutěži SHL debutoval vloni už v 17 letech v dresu Skelleftei, druhého nejsevernějšího klubu švédské ligy.

Ještě s košíkem na obličeji zaujal troufalou hrou a na MS dvacítek byl jednou z opor Švédů, které v semifinále proti Česku dělilo od postupu pouhých 39 sekund a nakonec se museli smířit se čtvrtým místem.

Sandin-Pellikka pokračoval střídavě v áčku a juniorce Skelleftei a na jarním MS osmnáctek, tedy ve své kategorii, už doslova zářil. S bilancí dvou gólů a devíti asistencí v sedmi zápasech dovedl Švédy ke stříbru, stal se členem All-Star týmu turnaje a vůbec jeho nejlepším bekem.

Red Wings z něj udělali sedmnáctku draftu, mezi obránci šel na řadu čtvrtý a celkově jako třetí Švéd. O rok dříve by to nikdo netipoval.

"Minulá sezona, to byl opravdový průlom," usmál se Sandin-Pellikka. Zůstal ve Skelleftei, nyní má v kádru švédského vicemistra pevné místo a chodí na led s první přesilovkou pětkou. V 16 duelech aktuálního ročníku švédské ligy nastřílel už šest gólů.

"Cítím se dobře a sebevědomě. Je skvělé, že teď hraju více, ale pořád to není tak, že bych měl místo garantované. Musím si ho zasloužit," dodal jedním dechem.

Na severu Švédska má smlouvu do konce ročníku 2024/25. V Detroitu věří, že potom, ve svých 20 letech, bude Sandin-Pellikka schopen hrát rovnou v NHL.

"Já o tom ale takhle ještě nepřemýšlím. Teď musím odvádět co nejlepší práci ve Skelleftei. Každopádně to, že si mě vybral Detroit, organizace se skvělou historií, kterou prošli vynikající Švédové jako Nick Lidström nebo Niklas Kronwall, to je pro mě veliký závazek," poznamenal mladík s holí napravo.

"Hodně jsme ho sledovali a na ten věk z něj vyzařuje neobvyklý klid. Je si na ledě sám sebou jistý, někdy trochu přidrzlý. To na takových obráncích milujete," popisoval v létě detroitský ředitel skautingu Kris Draper.

"Dobrý ofenzivní bek. Dobře bruslí, má dobré dovednosti s pukem, má velmi dobré hokejové cítění. Svým stylem je trochu jiný než hráči, které máme v mužstvu, ale myslím, že zapadne," podotkl generální manažer Detroitu Steve Yzerman.

Klidnou povahu dokázal Sandin-Pellikka před draftem i mimo led. Kvůli zpoždění letadla jel z New Yorku do Nashvillu autem a podstatnou část cesty odřídil sám. I když měl sotva měsíc starý řidičský průkaz.

"Takže další výhoda, skvěle řídí," smál se tehdy Yzerman.

Se 180 centimetry patří Sandin-Pellikka mezi menší obránce, ovšem to podle vedení Detroitu i trenérů ze Švédska vynahrazuje třeba přesnou střelou a mimořádnou odvahou na modré čáře.

Tu ukázal i na ledě Třince, se svým výkonem ale po porážce 3:4 nebyl vůbec spokojen. "Smolná porážka, nicméně doma máme tři třetiny na obrat. Nesmíme tolikrát inkasovat, takhle by to nešlo," říkal a obracel pozornost na odvetu osmifinále Ligy mistrů, která se odehraje ve Švédsku za šest dní.

Do Třince cestoval Sandin-Pellikka z Chomutova, kde se Švédy během reprezentační přestávky ovládl juniorský Turnaj pěti, generálku před blížícím se MS do 20 let. To by pro Sandina-Pellikku bylo domácí. Čechům vstřelil při výhře 2:1 jeden gól.

"Jsem rád, že jsem součástí reprezentace. Vyhráli jsme, máme úžasný tým. Juniorské MS je i letos jedním z mých cílů, ale opakuji, ani tady nemám místo jisté. Musím se pořád zlepšovat," zdůraznil.

V Třinci využili Oceláři přesilovku právě po jeho vyloučení a po první třetině vedli 2:0. Konečná výhra 4:3 nechává odvetu zcela otevřenou.

"Já jsem se dost pral s tím přechodem z juniorského turnaje zase zpět na chlapský hokej. Je to něco úplně jiného. Hlavně v první třetině jsem se necítil vůbec dobře a věřím, že za týden týmu pomůžu více," uzavřel Sandin-Pellikka.