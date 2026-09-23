Auto ze západu mu zakázali. Za slavný gól tak dostal kanonýr Nový jen bony do Tuzexu

S téměř 600 góly vévodí Milan Nový prestižnímu Klubu hokejových střelců. Kromě toho drží dvojnásobný mistr světa a kladenská legenda i řadu ligových rekordů, jeho 59 branek a 93 bodů ze sezony 1976/77 je dodnes nedostižnou metou. Fenomenální střední útočník a člen domácí i mezinárodní Síně slávy oslaví 23. září pětasedmdesátiny.
„Dokázal jsem být většinou ve správnou chvíli na správném místě. Jako Gerd Müller ve fotbale. Navíc jsem měl štěstí, že se mi vyhýbala zranění a mohl hrát dlouhou dobu. A také jsem hrál s výbornými spoluhráči,“ řekl kdysi skromně „Balík“, k jehož vyhlášené střele zápěstím přispěl mimo jiné i speciální trénink s železnými puky.
„Měl jsem štěstí, že i když jsem gól nedal, tak jsem na něj alespoň přihrál. Byl jsem týmový hráč,“ doplnil.
Reprezentační dres Nový poprvé oblékl v roce 1975 a následujících sedm let nevynechal žádnou velkou akci. Ze světových šampionátů si přivezl dvě zlaté, čtyři stříbrné a jednu bronzovou medaili.
Kromě toho má člen All stars týmu MS 1976 doma i stříbro z OH 1976 v Innsbrucku, v témže roce přispěl na Kanadském poháru slavnou trefou proti hvězdnému domácímu výběru k postupu do finále.
Jako nejlepší hráč týmu měl tehdy dostat od pořadatelů novou toyotu, ale tehdejší vedení hokejového svazu v Československu to nechtělo dovolit.
„Zavazuju si v Torontu brusle a přicházejí pan Zdeněk Andršt (tehdejší předseda hokejového svazu, pozn. red.), nějaký pán z ambasády a pán z Toyoty, ten mi to chtěl předat. Když vtom do toho vstoupí pan Andršt, že se auta zříkám. Přestože mě se na to nikdo neptal. Prý by to pro mě byla příliš velká cena, když jsme zvyklí maximálně na křišťálové poháry. Místo toho jsem dostal bony do Tuzexu a koupil si žigulíka. Co vám budu povídat, mezi těmi dvěma auty byl docela velký rozdíl,“ vzpomínal Nový v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Sám má ale problém vybrat nejsilnější vzpomínku na hokejovou kariéru.
„Těch krásných je hodně. Na mistrovství světa v Katovicích, které jsme vyhráli. Také na Kanadský pohár i na olympiádu v Innsbrucku, i když jsme byli druzí a prohráli jsme těsně. Měl jsem štěstí, že jsem hrál v týmech, které dost vyhrávaly, ať už to bylo na Kladně, v Jihlavě nebo v národním týmu,“ uvedl trojnásobný držitel Zlaté hokejky při uvedení do Síně slávy IIHF v roce 2012.
Za reprezentaci odehrál rodák z Kamenných Žehrovic celkem 214 zápasů, v nichž nastřílel 122 gólů. Drtivou většinu svých 470 extraligových branek zaznamenal v barvách Kladna, kde jako devítiletý začínal s hokejem a kterému pomohl k zisku pěti titulů i triumfu v Poháru mistrů evropských zemí v roce 1977. Z ligového primátu se poprvé radoval již během své vojenské služby v Dukle Jihlava.
V roce 1982 se čtyřnásobný nejlepší ligový střelec a šestinásobný vítěz kanadského bodování, který za osm sezon nevynechal jediný zápas v nejvyšší soutěži, rozhodl zkusit štěstí v zahraničí. Jako jednatřicetiletý se v dresu Washingtonu Capitals v NHL rozhodně neztratil, přesto se již po roce vrátil do Evropy.
Dva roky strávil v Curychu a rok ve Vídni, přičemž pokaždé patřil k oporám týmu. Po rakouském angažmá se chystal pověsit brusle na hřebík, ale Kladno zrovna sestoupilo a srdcař Nový se rozhodl mateřskému klubu pomoci. Záskok se nakonec díky jeho skvělé fyzické kondici protáhl na tři roky, ve své poslední sezoně si zahrál s tehdy začínajícím Jaromírem Jágrem.
Po ukončení aktivní kariéry Nový nějaký čas působil jako funkcionář kladenského oddílu, ale brzy se raději vrhnul na podnikání. Na brusle a hokejku dlouhá léta nesáhnul, ale po šedesátce znovu střílel góly za "staré pány". Jeho syn Milan nastoupil v několika extraligových zápasech za Kladno, avšak věhlasu svého otce se nepřiblížil.
„Člověk musí mít štěstí. Já neměl problémy ani s koleny, se zády, nic takového. Jenom vyražené zuby, nějaké šití. Kromě toho jsem také hodně trénoval, pracoval na sobě a dodržoval životosprávu. Tohle všechno se odrazilo na mé dobré kondici,“ prozradil kdysi otec tří dětí svůj recept na úspěch.
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