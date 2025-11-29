"Asistence roku" baví NHL. Zraněný hráč se belhal na střídačku, po cestě ukradl puk

Islanders prohrávali v 26. minutě už 0:3, když Palmieri v útočném pásmu atakoval Jamieho Drysdalea. Jenže si při tom sám ublížil a u mantinelu se ztěžka zvedal z ledu.
Rozhodčí už strkal píšťalku do úst, ale nakonec se rozhodl hru nepřerušit a 34letý útočník Islanders se snažil co nejrychleji dostat na střídačku.
Philadelphia mezitím na druhý pokus rozjížděla útočnou akci, švédský obránce Emil Andrae couval s pukem do obranné třetiny a rozhlížel se, kam rozehraje. Úplně však zapomněl na Palmieriho.
Američan na cestě z ledu Andraeho zezadu překvapil, lišácky mu zvedl hokejku a lehce se zmocnil puku. Bekhendem přihrál rozjetému Jonathanu Drouinovi a Islanders byli rázem v zajímavé šanci.
Drouin ještě předal kotouč Emilu Heinemanovi, a ten z druhé vlny prostřelil brankáře Philadelphie. Islanders snížili, Palmieri si u gólu připsal druhou asistenci a virální video bylo na světě.
"Asistence roku od Kylea Palmieriho," nadepsal na sociální síti X svůj příspěvek účet populárního podcastu Spittin' Chiclets.
ASSIST OF THE YEAR FROM KYLE PALMIERI 😂 pic.twitter.com/MVZbU9gIgK— Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) November 28, 2025
Jeden z komentujících fanoušků se pozastavil nad tím, jestli Islanders nehráli v šesti, neboť za Palmieriho už do hry naskakoval střídající hráč.
Další zase ocenil Američanovu nezlomnost. "Jasný důkaz, že když se dostanete k puku, získáváte tím neomezenou výdrž a zdraví," napsal.
Palmieri totiž gól na 1:3 ani neslavil. Ze střídačky mazal rovnou do šatny, v zápase už nepokračoval a Islanders posléze oficiálně potvrdili jeho zranění v dolní polovině těla.
"Bylo to od něj neskutečně statečné úsilí," chválil spoluhráče kapitán Islanders Anders Lee.
"Je to jeden z nejtvrdších spoluhráčů, které znám. Musí to být rána, aby ucítil bolest a spadl na led, ale vidíte, jak silný je, když s tím zabojoval a ještě předvedl takovou akci," poznamenal Lee.
Palmieri svým zásahem zároveň obrátil tok zápasu, neboť Islanders ještě ve druhé třetině srovnali na 3:3 a utkání se nakonec rozhodovalo až v samostatných nájezdech.
Tam už uspěla Philadelphia, jejíž hráči dvakrát ze tří pokusů překonali českého brankáře Davida Ritticha ve službách newyorského týmu.