"Asistence roku" baví NHL. Zraněný hráč se belhal na střídačku, po cestě ukradl puk

před 3 hodinami
Z bohaté nabídky zápasů hokejové NHL po Dni díkůvzdání vyčnívá kuriózní moment z duelu mezi New Yorkem Islanders a Philadelphií. Zkušený útočník Kyle Palmieri dokázal připravit gól domácích ve chvíli, kdy se v obrovských bolestech belhal z ledu na střídačku.
Kyle Palmieri je v týmu Islanders spoluhráčem českého brankáře Davida Ritticha.
Kyle Palmieri je v týmu Islanders spoluhráčem českého brankáře Davida Ritticha. | Foto: Reuters

Islanders prohrávali v 26. minutě už 0:3, když Palmieri v útočném pásmu atakoval Jamieho Drysdalea. Jenže si při tom sám ublížil a u mantinelu se ztěžka zvedal z ledu.

Rozhodčí už strkal píšťalku do úst, ale nakonec se rozhodl hru nepřerušit a 34letý útočník Islanders se snažil co nejrychleji dostat na střídačku.

Philadelphia mezitím na druhý pokus rozjížděla útočnou akci, švédský obránce Emil Andrae couval s pukem do obranné třetiny a rozhlížel se, kam rozehraje. Úplně však zapomněl na Palmieriho.

Američan na cestě z ledu Andraeho zezadu překvapil, lišácky mu zvedl hokejku a lehce se zmocnil puku. Bekhendem přihrál rozjetému Jonathanu Drouinovi a Islanders byli rázem v zajímavé šanci.

Drouin ještě předal kotouč Emilu Heinemanovi, a ten z druhé vlny prostřelil brankáře Philadelphie. Islanders snížili, Palmieri si u gólu připsal druhou asistenci a virální video bylo na světě.

"Asistence roku od Kylea Palmieriho," nadepsal na sociální síti X svůj příspěvek účet populárního podcastu Spittin' Chiclets.

Jeden z komentujících fanoušků se pozastavil nad tím, jestli Islanders nehráli v šesti, neboť za Palmieriho už do hry naskakoval střídající hráč.

Další zase ocenil Američanovu nezlomnost. "Jasný důkaz, že když se dostanete k puku, získáváte tím neomezenou výdrž a zdraví," napsal.

Palmieri totiž gól na 1:3 ani neslavil. Ze střídačky mazal rovnou do šatny, v zápase už nepokračoval a Islanders posléze oficiálně potvrdili jeho zranění v dolní polovině těla.

"Bylo to od něj neskutečně statečné úsilí," chválil spoluhráče kapitán Islanders Anders Lee.

"Je to jeden z nejtvrdších spoluhráčů, které znám. Musí to být rána, aby ucítil bolest a spadl na led, ale vidíte, jak silný je, když s tím zabojoval a ještě předvedl takovou akci," poznamenal Lee.

Palmieri svým zásahem zároveň obrátil tok zápasu, neboť Islanders ještě ve druhé třetině srovnali na 3:3 a utkání se nakonec rozhodovalo až v samostatných nájezdech.

Tam už uspěla Philadelphia, jejíž hráči dvakrát ze tří pokusů překonali českého brankáře Davida Ritticha ve službách newyorského týmu.

