Američané jsou mistři světa. Švýcaři opět pláčou, rozhodl jediný gól až v prodloužení

Hokejisté Spojených států amerických se stali po 65 letech mistry světa. Ve finále šampionátu ve Stockholmu porazili Švýcarsko 1:0 v prodloužení a získali třetí titul. Vítězný gól dal útočník Tage Thompson v čase 62:02. Čisté konto udržel Jeremy Swayman.

Američané byli ve finále poprvé od zavedení systému play off v roce 1992. Tým kouče Ryana Warsofského navázal na triumfy z let 1933 v Praze a 1960 ve Squaw Valley, kde byl šampionát součástí olympijských her.

Thompson o tom dnes rozhodl čtyřicátou střelou amerického výběru mezi tyčky a ukončil po 243 minutách a 27 sekundách neprůstřelnost Leonarda Genoniho, jenž se stal rekordmanem MS moderní éry.

Překonal rekord, který stanovil v roce 2015 v Praze finský gólman Pekka Rinne 238 minutami a pěti sekundami bez inkasovaného gólu.

Švýcaři se museli spokojit se stříbrem stejně jako loni v Praze, kde ve finále podlehli českému týmu 0:2. Druzí skončili již popáté, zlato na MS jim stále uniká. Další možnost budou mít za rok na domácí půdě.

Výběr trenéra Patricka Fischera nastupoval s touhou zlomit hrozivou bilanci z medailových zápasů. Švýcaři jich do dneška hráli sedm a nikdy neuspěli.

Ve vyrovnaném úvodním dějství si Genoni i jeho protějšek Swayman připsali shodně po 11 úspěšných zákrocích. První velký zásah musel v šesté minutě vytáhnout Švýcar při obrovské šanci O'Connora. Na druhé straně vzápětí nepřesně dorážel Moser.

V deváté minutě musel Werenski na trestnou lavici. Při přesilovce měl velkou šanci Fiala, jenž mohl v jednu chvíli dorážet do odkryté branky, ale nedokázal se včas zorientovat. V 18. minutě předvedl skvělou reakci po Cooleyho teči Genoni.

Krátce nato si zahráli poprvé v utkání početní výhodu také Američané a Genoni čelil sérii nebezpečných ran. Dobře mířený pokus Kellera vytěsnil růžkem vyrážečky.

Ve 25. minutě kryl i Smithovo zakončení. Jen o chvilku později zahákoval Fora unikajícího Nazara a sudí nařídili trestné střílení. K němu se rozjel Garland, ale Genoni jeho úmysly o koncovce dokonale přečetl.

Ve 39. minutě vytěsnil se štěstím Smithovu ránu. Pak měl švýcarský celek po Thompsonově faulu výhodu přesilovky, ale Genoniho v ní pozlobil Nazar, jenž sekundu před koncem třetiny nebezpečně vypálil z otočky.

Na začátku třetí části měl Nazar další šanci - Genoni jeho pokus po ledě vyrazil. Na druhé straně zahrozil tečující Niederreiter. V 53. minutě vyrazil Genoni Kellerovu ránu ramenem, puk obloučkem za jeho zády dopadl do brankoviště, spoluhráči ho však uklidili do bezpečí.

Když pak nevyužili Američané přesilovku, podruhé v historii finálových utkání MS skončil zápas bez branek a rozuzlení muselo přinést prodloužení, které se hrálo jen tři na tři.

Po nevyužité šanci Malgina se prosadil Thompson skvělou ranou přes blokujícího Siegenthalera, Genoni byl bezmocný.

Mistrovství světa hokejistů:

Finále (Stockholm):

Švýcarsko - USA 0:1 v prodloužení

Branka a nahrávky: 63. T. Thompson (Cooley, Skjei). Rozhodčí: Campbell (Kan.), M. Holm (Švéd.) - Ankerstjerne (Dán.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 2:2. Bez využití. Diváci: 12.530.

Švýcarsko: Genoni - Kukan, Siegenthaler, Glauser, Moser, Fora, Marti, Berni - Meier, Malgin, Andrighetto - Niederreiter, Ambühl, Fiala - Ch. Bertschy, Moy, Schmid - Riat, Jäger, Knak. Trenér: Fischer.

USA: Swayman - LaCombe, Werenski, Peeke, Skjei, Kesselring, Vlasic, Buium - Garland, Cooley, C. Keller - T. Thompson, Beniers, Nazar - W. Smith, Pinto, Gauthier - D. O'Connor, McCarron, Eyssimont. Trenér: Warsofsky.