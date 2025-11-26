Lední hokej

Peníze, ze kterých se nedá vyžít, bouří se hokejisté. Odkryli podmínky mimo záři NHL

Daniel Poláček Daniel Poláček
před 1 hodinou
Když se řekne profesionální zámořský hokej, snad každému naskočí NHL, nablýskaná soutěž s nejlépe vydělávajícími hráči v oboru. Nižší patra severoamerického hokeje už ale ve srovnání s Evropou žádnou pohádkou nejsou, jak dokládají detaily současné pře o novou kolektivní smlouvu.
Útočník Atlanty Peter Bates (27) a forvard Jacksonvillu Travis Howe v utkání ECHL v dubnu 2022
Útočník Atlanty Peter Bates (27) a forvard Jacksonvillu Travis Howe v utkání ECHL v dubnu 2022 | Foto: ČTK

NHL a její hráčské odbory tentokrát do války o peníze a další náležitosti nešly. Přestože jejich současný pakt platí až do září 2026, prodloužení vyjednaly už letos v létě. Nový kontrakt začne platit od příští sezony a potrvá čtyři roky.

Jaký rozdíl oproti ligám, kde si kluby NHL piplají své talenty, tedy AHL a ECHL. Obě farmářské soutěže se v říjnu rozjely bez jakékoliv kolektivní smlouvy - ta poslední vypršela v létě.

Zatímco u první ze jmenovaných lig jsou probíhající jednání blízko zdárnému konci, v případě ECHL váznou. Hrozí hráčská stávka a přerušení sezony.

To by byla komplikace i pro kluby NHL, neboť všechny s výjimkou Columbusu a Utahu mají v ECHL farmu.

Třeba Anaheim si tam piplá brankáře Tomáše Suchánka, hrdinu stříbrných Čechů z juniorského MS 2023, kterého předtím na téměř rok a půl vyřadilo zranění kolene a následné operace.

Ačkoliv ECHL je v hierarchii až za AHL, prošly jí desítky hokejistů současné NHL včetně českého gólmana Dana Vladaře nebo hvězdného útočníka Cartera Verhaegheho.

Důležité je ovšem připomenout, že perspektivní muži s kontraktem v nejlepší lize světa jsou pro běžný klub ECHL jen doplňkem, oživením. Drtivou většinu mužstva tvoří hráči s mnohem skromnější smlouvou.

Právě o ty teď odborová organizace PHPA, která zaštiťuje přes 1500 hokejistů AHL a ECHL, hraje.

Jde o sportovce, pro něž by leckdy byla výhrou i dolní gáže mnohdy zatracované dvoucestné smlouvy v NHL.

Pro nastínění, jaké v nižších patrech severoamerického hokeje panují platové poměry, může posloužit smlouva zmíněného Suchánka.

Díky nováčkovské, tedy automaticky dvoucestné smlouvě s Anaheimem má český brankář každoročně jistý podpisový bonus 95 tisíc amerických dolarů. Na farmě mu pak náleží základní plat 83 tisíc, v NHL 775 tisíc - a dalších 80 si může přivydělat výkonnostními bonusy.

Ve stávající sezoně tak inkasuje minimálně 178 tisíc dolarů hrubého. Pro stálé hráče AHL, kteří se většinou musejí spokojit s pětimístnou částkou, je to nadprůměrný výdělek. Pro ty z ECHL přímo snový.

Méně než minimální mzda

"Mnoho hráčů si musí najít druhou práci mimo hokej, aby vůbec vyžili," stojí mimo jiné v otevřeném dopise, který hokejisté ECHL adresovali fanouškům. 

Suchánkovi spoluhráči v Tulse zpravidla pobírají jen stovky dolarů týdně. A protože jim peníze přicházejí pouze během sezony, mohou být rádi, když se ročně dostanou na 20 tisíc dolarů (necelých 420 tisíc korun) před zdaněním, což zhruba odpovídá druhé nejvyšší soutěži v Česku. Platový medián ve Spojených státech je přitom asi třikrát vyšší.

Předmětem současných sporů s ligou je i náročný rozpis, v němž nejsou výjimkou tři zápasy během tří dnů. V kombinaci s dlouhými cestami autobusem je to přímo pekelná zátěž. Snad i proto si ECHL u mnohých vysloužila označení "hrob hokeje".

Zřejmě nejvíc ale hráče drásá pokulhávající finanční ohodnocení. Zajištěné bydlení od klubů a denní stravné 53 dolarů během venkovních tripů jsou jen slabou náplastí. 

"Mnozí z nás vydělávají v této lize méně než minimální mzdu (v USA asi 15 tisíc dolarů při plném úvazku - pozn. red.). Hráč ECHL si v zápase v průměru vydělá jen něco málo přes polovinu toho, co rozhodčí," píše se dále ve zmíněném dopise. "I když ceny vstupenek rostou a stejně tak příjmy z prodeje suvenýrů, jídla a nápojů, hráči jako celek z toho nedostávají žádný podíl." 

"Nežádáme nic extravagantního. Žádáme férovost: řádný odpočinek, který respektuje fyzickou náročnost hry a nás jako profesionály, jednání v dobré víře a mzdu, z níž se dá vyžít," vyzvali hokejisté.

Související

Málem se oběsil, kvůli strachu o místo mlčel. Brankář otevřeně popsal trýznivý boj o NHL

Ben Meisner
 
Mohlo by vás zajímat

Šlágr Pardubic se Spartou začal bitkou. Jsme dobří kamarádi, vysvětloval Lauko

Šlágr Pardubic se Spartou začal bitkou. Jsme dobří kamarádi, vysvětloval Lauko

Nejpřeceňovanější hráč NHL, tepali ho kolegové. Teď rozjezdem trumfl Jágra

Nejpřeceňovanější hráč NHL, tepali ho kolegové. Teď rozjezdem trumfl Jágra

Vejmelka v NHL vychytal výhru Utahu nad Vegas 5:1, Cooley dal čtyři góly

Vejmelka v NHL vychytal výhru Utahu nad Vegas 5:1, Cooley dal čtyři góly

Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí

Jedna z největších hnusáren, psali v Kanadě. Viník má po sezoně, tím trest nekončí
hokej sport Obsah NHL AHL

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Útok u Bílého domu. Dva gardisté zemřeli, Trump označil podezřelého střelce za zvíře
Zahraničí

Útok u Bílého domu. Dva gardisté zemřeli, Trump označil podezřelého střelce za zvíře

Dva příslušníci americké Národní gardy postřelení ve středu v blízkosti Bílého domu zemřeli, uvedl guvernér Západní Virginie Patrick Morrisey.
Aktualizováno před 35 minutami
Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování
Domácí

ŽIVĚ
Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Peníze, ze kterých se nedá vyžít, bouří se hokejisté. Odkryli podmínky mimo záři NHL
Hokej

Peníze, ze kterých se nedá vyžít, bouří se hokejisté. Odkryli podmínky mimo záři NHL

Nižší patra zámořského hokeje nejsou ve srovnání s Evropou žádnou pohádkou.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc
1:38
Zahraničí

Ohnivé peklo v Hongkongu. Za rychlé šíření požáru mohla neobvyklá věc

Požár, který ve středu zachvátil obytný komplex v Hongkongu, si vyžádal nejméně 13 obětí a tři zraněné. Šíření plamenů napomohlo bambusové lešení.
před 2 hodinami
Vedl mladé rebely do stávky. Teď se mu rýsuje místo po boku Babišova ministra
Domácí

Vedl mladé rebely do stávky. Teď se mu rýsuje místo po boku Babišova ministra

Na ministerstvo zdravotnictví by mohl zamířit Jan Přáda – někdejší vůdce mladých nespokojených lékařů. Vyústí to ve válku s komorou, zní od lékařů
před 2 hodinami
OpenAI čelí žalobě kvůli sebevraždě mladíka. ChatGPT to výslovně zakazuje, brání se
Zahraničí

OpenAI čelí žalobě kvůli sebevraždě mladíka. ChatGPT to výslovně zakazuje, brání se

Šestnáctiletý teenager Adam Raine, který v dubnu spáchal sebevraždu, porušil podmínky používání jazykového modelu ChatGPT.
Aktualizováno před 2 hodinami
"Bylo pozdě vycouvat". Mladíci přiznali útok na izraelskou ambasádu v Kodani
Zahraničí

ŽIVĚ
"Bylo pozdě vycouvat". Mladíci přiznali útok na izraelskou ambasádu v Kodani

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Další zprávy