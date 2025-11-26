Peníze, ze kterých se nedá vyžít, bouří se hokejisté. Odkryli podmínky mimo záři NHL

NHL a její hráčské odbory tentokrát do války o peníze a další náležitosti nešly. Přestože jejich současný pakt platí až do září 2026, prodloužení vyjednaly už letos v létě. Nový kontrakt začne platit od příští sezony a potrvá čtyři roky.
Jaký rozdíl oproti ligám, kde si kluby NHL piplají své talenty, tedy AHL a ECHL. Obě farmářské soutěže se v říjnu rozjely bez jakékoliv kolektivní smlouvy - ta poslední vypršela v létě.
Zatímco u první ze jmenovaných lig jsou probíhající jednání blízko zdárnému konci, v případě ECHL váznou. Hrozí hráčská stávka a přerušení sezony.
To by byla komplikace i pro kluby NHL, neboť všechny s výjimkou Columbusu a Utahu mají v ECHL farmu.
Třeba Anaheim si tam piplá brankáře Tomáše Suchánka, hrdinu stříbrných Čechů z juniorského MS 2023, kterého předtím na téměř rok a půl vyřadilo zranění kolene a následné operace.
Ačkoliv ECHL je v hierarchii až za AHL, prošly jí desítky hokejistů současné NHL včetně českého gólmana Dana Vladaře nebo hvězdného útočníka Cartera Verhaegheho.
Důležité je ovšem připomenout, že perspektivní muži s kontraktem v nejlepší lize světa jsou pro běžný klub ECHL jen doplňkem, oživením. Drtivou většinu mužstva tvoří hráči s mnohem skromnější smlouvou.
Právě o ty teď odborová organizace PHPA, která zaštiťuje přes 1500 hokejistů AHL a ECHL, hraje.
Jde o sportovce, pro něž by leckdy byla výhrou i dolní gáže mnohdy zatracované dvoucestné smlouvy v NHL.
Pro nastínění, jaké v nižších patrech severoamerického hokeje panují platové poměry, může posloužit smlouva zmíněného Suchánka.
Díky nováčkovské, tedy automaticky dvoucestné smlouvě s Anaheimem má český brankář každoročně jistý podpisový bonus 95 tisíc amerických dolarů. Na farmě mu pak náleží základní plat 83 tisíc, v NHL 775 tisíc - a dalších 80 si může přivydělat výkonnostními bonusy.
Ve stávající sezoně tak inkasuje minimálně 178 tisíc dolarů hrubého. Pro stálé hráče AHL, kteří se většinou musejí spokojit s pětimístnou částkou, je to nadprůměrný výdělek. Pro ty z ECHL přímo snový.
Méně než minimální mzda
"Mnoho hráčů si musí najít druhou práci mimo hokej, aby vůbec vyžili," stojí mimo jiné v otevřeném dopise, který hokejisté ECHL adresovali fanouškům.
Suchánkovi spoluhráči v Tulse zpravidla pobírají jen stovky dolarů týdně. A protože jim peníze přicházejí pouze během sezony, mohou být rádi, když se ročně dostanou na 20 tisíc dolarů (necelých 420 tisíc korun) před zdaněním, což zhruba odpovídá druhé nejvyšší soutěži v Česku. Platový medián ve Spojených státech je přitom asi třikrát vyšší.
Předmětem současných sporů s ligou je i náročný rozpis, v němž nejsou výjimkou tři zápasy během tří dnů. V kombinaci s dlouhými cestami autobusem je to přímo pekelná zátěž. Snad i proto si ECHL u mnohých vysloužila označení "hrob hokeje".
Zřejmě nejvíc ale hráče drásá pokulhávající finanční ohodnocení. Zajištěné bydlení od klubů a denní stravné 53 dolarů během venkovních tripů jsou jen slabou náplastí.
"Mnozí z nás vydělávají v této lize méně než minimální mzdu (v USA asi 15 tisíc dolarů při plném úvazku - pozn. red.). Hráč ECHL si v zápase v průměru vydělá jen něco málo přes polovinu toho, co rozhodčí," píše se dále ve zmíněném dopise. "I když ceny vstupenek rostou a stejně tak příjmy z prodeje suvenýrů, jídla a nápojů, hráči jako celek z toho nedostávají žádný podíl."
"Nežádáme nic extravagantního. Žádáme férovost: řádný odpočinek, který respektuje fyzickou náročnost hry a nás jako profesionály, jednání v dobré víře a mzdu, z níž se dá vyžít," vyzvali hokejisté.