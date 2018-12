AHL Nečase ze začátku šokovala. Kdy ho povolá Carolina zpět, netuší

před 1 hodinou

Útočník Martin Nečas je jednou z nejvýraznějších postav českého týmu na probíhajícím juniorském šampionátu hokejistů do 20 let v Kanadě. Na ostře sledovanou akci mohl ale dorazit především proto, že se ocitl v nečekané pozici. Ačkoliv se před sezonou spíše čekalo, že se naděje českého hokeje bude v této době čím dál více prosazovat v NHL, po pár zápasech v prvním týmu Caroliny Hurricanes následoval přesun na farmu a od té doby Nečas hraje AHL.

Devatenáctiletý Nečas dostal prostor v sedmi úvodních vystoupeních nové sezony, odeslán na farmu do nižší AHL byl paradoxně poté, co v utkání na ledě Tampy Bay vstřelil v celkem osmém utkání kariéry v NHL svůj první gól. "Překvapení? Spíš ne, už jsem to i čekal, že mi odchod do Charlotte asi brzy někdo z klubu oznámí," zavzpomínal s nadhledem na moment zlomu ve své zámořské kariéře rodák z Nového Města na Moravě.

Vyměnit NHL za AHL bylo pádem z výšin do tvrdé hokejové reality, která je především neúprosnou bitvou o první tým. "Musím uznat, že ze začátku to byl pro mě menší šok. Oproti NHL je to určitě rozdíl. Zejména co se týče samotného zázemí a třeba cestování. I v samotném stylu hry. Je to fyzicky náročnější, padá tam daleko více trestů a jsou častější i bitky, které už z NHL postupně mizí," přiblížil Nečas.

"Je to obecně hodně rychlý hokej. Ale parta je tam překvapivě dobrá, i když často hráči místo nahrávky raději volí sobecky střelu, aby se ukázali," dodal při porovnání obou soutěží talentovaný centr, který si zatím v dresu Charlotte Checkers připsal ve 26 zápasech celkem 22 bodů za sedm branek a 15 asistencí.

Momentálně tak dosahuje bodově nejlepších výsledků ze všech krajánků hrajících tuto soutěž. "Jsem s ostatními Čechy v kontaktu, takřka každodenně s Martinem Kautem, často i s Filipem Zadinou," připomněl Nečas život v zámoří, kde pravidelně začal hrát po trénincích golf a s parťáky z mládežnických reprezentací, kteří jsou i v současném českém výběru, si často střihne hokejové bitvy na playstationu. "A když jsme na nějakém tripu, kde hraje někdo z Čechů, často se sejdeme na společné večeři," uvedl Nečas.

S odstupem času připouští, že vedení Hurricanes sáhlo k logickému kroku, když ho poslalo do AHL. "Moc jsem nehrával, měl jsem na zápas třeba jen sedm osm minut. V podobném duchu probíhal i ten zápas s Tampou. Šel jsem na jedno střídání do druhé třetiny, paradoxně jsem stihl dát premiérový gól. Bylo to trochu zklamání, že jsem musel na farmu, ale v mé situaci jsem se s tím musel smířit," podotkl Nečas.

Na ledě se přitom cítí o dost lépe než v minulosti. V létě absolvoval dvouměsíční galeje s kondičním koučem Milošem Pecou, jedním z největších domácích odborníků na kondiční přípravu. "Bylo to hodně intenzivní," uvedl Nečas, jehož sezona měla zpočátku optimistické obrysy.

Rýsovala se mu pozice ve formaci se švédským šikulou Victorem Raskem. Ten se však zranil a na českého centra zbylo místo jen ve čtvrté formaci. "Ta měla spíš defenzivní úkoly, což úplně mému stylu hry nevyhovuje. Navíc jsme prakticky nehráli," uvedl Nečas. "Kdy mě povolají zpět? Nevím. S trenérem Caroliny nejsem v pravidelném kontaktu. Ale částečnou zpětnou vazbu na své výkony mám, hlavní kouč u týmu Charlotte Mike Velucci je zároveň asistentem generálního manažera Hurricanes," připomněl Nečas.

Juniorský šampionát bere jako šanci ukázat se opět na mezinárodní scéně. Kouč Václav Varaďa jej navíc jmenoval kapitánem českého výběru. "Už na podzim jsem říkal v rozhovorech, že pokud mě nepovolají do prvního týmu Caroliny, je pro mě mistrovství dvacítek priorita. Těšil jsem na tu super partu," netajil Nečas, účastník třetího šampionátu juniorů v řadě.