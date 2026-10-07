Adamský o rekordu Třince: Cennější je jiná věc. Lídr? Strašně procitl a zavírá pusy

Když se před sezonou mluvilo o rekordu, tak ve spojení s Pardubicemi, zdali v základní části nasbírají více než 121 bodů. První rekord však zlomil už po osmi kolech hokejové extraligy Třinec, neboť je pořád stoprocentní. „Zapomeňte, že by teď měli nějakou pohodičku,“ říká bývalý hráč Ocelářů Martin Adamský.
Sebrat z prvních osmi zápasů plný počet 24 bodů, to se před Třincem v samostatné české extralize ještě nikomu nepovedlo.
„Klobouk dolů, klukům ten start opravdu vyšel. Je to překvapení, protože začátek sezony je pro každého hodně důležitý, počítá se každý bod,“ reaguje někdejší útočník Adamský.
A hned vypichuje věc, kterou staví nad nový rekord soutěže.
„V několika zápasech kluci prohrávali, dotahovali, měnili brankáře. Vždycky to zvládli otočit, je na nich vidět obrovská psychická síla,“ zmiňuje.
Konkrétně Třinec prohrával v domácích duelech s Plzní a Vítkovicemi, proti Kladnu i o dva góly a proti Kometě dokonce o tři.
„Ale nic si z toho nedělají. Ani pokud se ten zápas třeba v uvozovkách nepovede gólmanovi. Ten tým si natolik věří, že dokáže najít cestu k vítězství,“ říká rodák ze Studénky, který v Třinci odehrál 554 zápasů.
V ročníku 2014/15 sám zažil ještě delší vítěznou šňůru, byť ne bez bodových ztrát. Oceláři tehdy vyhráli třináctkrát v řadě.
„Upřímně, to si vůbec nevybavuju, těch sezon bylo strašně moc,“ směje se Adamský.
„Každopádně sláva je sice krásná, ale pomíjivá. Najednou může přijít deka a v Třinci dobře vědí, že pořád musí jet naplno. Jak trénuješ, tak i hraješ,“ pokračuje.
Slova o tom, jak jsou hokejisté Třince schopní jít proti sobě v tréninku na krev, i když se zrovna daří, Adamský potvrzuje. „Zapomeňte na to, že teď mají nějakou pohodičku,“ říká.
Extraligoví vicemistři se dokázali vypořádat i s absencemi výrazných hráčů. V úvodních kolech chyběl člen reprezentačního kádru Michal Kovařčík, skoro tři týdny je mimo střelec Oscar Flynn.
„Jenže mají tu sílu dobře rozloženou, tým výborně poskládaný. Při poslední výhře 9:0 v Olomouci dalo gól devět různých střelců,“ podotýká Adamský.
„Trefil se dokonce David Musil,“ poukazuje s úsměvem na ryze defenzivního beka, který je skutečně svátečním střelcem. V Olomouci skóroval navíc nezvyklým způsobem z úniku po opuštění trestné lavice.
Do mužstva, které získalo v letech 2019 až 2024 pět titulů v řadě, zapadl nový obránce Filip Pyrochta, vychází také návrat Daniela Voženílka. Ten je se šesti góly nejlepším střelcem Ocelářů.
„To je hráč obrovského kalibru. Už teď má více gólů než za celou minulou sezonu, která mu tolik nevyšla. Je zpátky v plné síle, hraje s velkou energií a chutí,“ popisuje Adamský.
„Vítěznou šňůru Třinec asi nepotáhne do konce sezony, ale je důležité projít základní částí bez větších zádrhelů, vybudovat si pozici pro play off. Momentálně je tým na vlně, šlape komplexně dopředu i dozadu a nemám mu co vytknout,“ tvrdí.
Nad čím se mnozí pozastavují, to je překvapivé obrození 40letého kapitána Martina Růžičky.
V základních částech předchozích dvou sezon posbíral 16 a 19 bodů, nyní jich má po osmi zápasech už 11.
„Oproti minulým ročníkům strašně procitl. Nevím, jestli měl před rokem nějaké zranění, protože to se trošičku trápil. Ale co předvádí teď, v jeho letech je to obdivuhodné,“ komentuje Adamský.
V Třinci po skončení kariéry žije, u hokeje se pohybuje jako trenér mládeže. Proto dobře vnímal kritiku, která se na klubovou legendu Růžičku v nedávné minulosti snášela od mnoha fanoušků. Volali po umenšení jeho prostoru, leckdy přímo po jeho konci.
„To je něco, co si prožijí všichni starší hráči. Já jsem to měl taky tak. Patří to k tomu, ale Růža teď kritikům zase zavírá pusy. Sezona je dlouhá, může se stát cokoliv. Nicméně jemu bude zakrátko 41 a pořád je platný,“ přidává Adamský.
Růžička má místo ve třetím útoku a s průměrným časem na ledě 16:54 je mezi Oceláři jedenáctý. Více prostoru už mají přece jen mladší.
„Nevím, jak přesně to vypadá v šatně, ale zvenku to vypadá, že to trenér Boris Žabka dělá výborně. Vloni převzal tým, když se nedařilo, dotáhl ho až do finále a vydobyl si pozici, získal důvěru. Skvěle svoji šanci chytil,“ doplňuje Adamský.
Když vloni po Vánocích odcházel od týmu Zdeněk Moták, vskutku se zdálo, že Oceláři jsou po zlatých letech definitivně na ústupu.
Motákův asistent Žabka vypadal nejdříve jako provizorní řešení na pozici hlavního kouče, ale dokázal herní projev mužstva výrazně osvěžit. V bitvě o titul s Pardubicemi se Třinec držel až do prodloužení šestého finále.
A i teď se před ním šampion a hlavní favorit extraligy musí mít na pozoru. První vzájemný zápas Dynama proti Ocelářům je na programu již tuto neděli.
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