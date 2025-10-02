Lední hokej

Slovák vzal Rusovi místo, pak se brankáři v KHL porvali. Tohle nechci, zlobil se kouč

před 35 minutami
Brankáři Andrej Mišurov a Adam Húska předvedli v zápase ruské Kontinentální hokejové ligy mezi Omskem a Vladivostokem nevšední show. Zahodili masky, lapačky a vyrážečky a pustili se do sebe pěstmi.
Adam Húska si za Slovensko zachytal na třech světových šampionátech.
Adam Húska si za Slovensko zachytal na třech světových šampionátech. | Foto: Reuters

Omsk doma vedl ve třetí třetině středečního utkání KHL nad Vladivostokem 6:1 a o vítězi bylo dávno rozhodnuto.

O pozdvižení se tak postarali gólmani Mišurov a Húska, kteří se při přerušení hry v 49. minutě rozjeli proti sobě na střed. Jejich následná bitka trvala déle než půl minuty.

"Viděl jsem, jak se Adam trochu pohnul z branky a zvedl ruku. Přikývl jsem," popisoval brankář Omsku Mišurov, jak se vlastně netradiční souboj zrodil.

Se slovenským gólmanem Vladivostoku si vyměnili několik pěstních úderů, nikdo z nich si však nezískal v bitce převahu. Ani jeden nedokázal toho druhého přichytit a rozdat více ran.

"Jednou jsem minul. Ale upřímně, je hodně těžké prát se v brankářské výstroji," usmíval se čtyřiadvacetiletý Mišurov.

"Před pár lety jsem se věnoval tréninku s boxery, takže s dechem jsem neměl problém. Těžko říct, kdo vyhrál, na údery to bylo 1:1," pokračoval. "Chtěl jsem to udělat už dlouho, byla to taková nedokončená záležitost," naznačil ještě.

Mišurov je totiž rodákem z Omsku a odchovancem místního Avangardu. Jenže post jedničky si zde nikdy nevybojoval, to se mu povedlo až v minulé sezoně právě ve Vladivostoku.

Odtamtud ho ale vystrnadil Slovák Húska, který se letos do Ruska vrátil po jednoletém působení ve Švýcarsku. Dříve chytal v Nižném Novgorodu a v zámoří, kde zapsal i jeden start v NHL v dresu newyorských Rangers.

Vladivostok vsadil na něj a Mišurov putoval zpátky domů do Omsku, kde na začátku aktuálního ročníku znovu dělá pouze dvojku. Ve středu chytal teprve podruhé.

Húska po zápase žádné osobní důvody bitky nezmiňoval.

"Bylo to emotivní utkání. Ve třetí třetině jsme my brankáři vyzvali jeden druhého a zbytek jste viděli. Nebyl to špatný souboj, po zápase jsme si podali ruce. Nikdo si na nic nestěžoval," řekl osmadvacetiletý rodák ze Zvolena, který chytal za slovenskou reprezentaci na třech světových šampionátech včetně toho letošního.

Komu se ale boxerská vložka příliš nelíbila, to byl kanadský trenér Omsku Guy Boucher.

"Překvapilo mě to a není to nic, co bych chtěl vidět. Nevím, co tu bitku vyprovokovalo, ale je dobře, že se náš brankář nezranil," oddechl si.

"Mohl si zranit ruku nebo obličej a pak bychom sháněli náhradu, což v této fázi sezony není lehké. Kdybych to tušil, udělal bych vše, abych ho udržel v brankovišti. Ale než jsem si toho všiml, už bylo pozdě," dodal Boucher.

Húska je jedním ze sedmi slovenských hokejistů, kteří v aktuálním ročníku působí v KHL - tedy v lize, jež poté, co ruský prezident Vladimir Putin rozpoutal válku na Ukrajině, zažila mohutný odliv cizinců.

Z Čechů ji momentálně hrají jen Dmitrij Jaškin, Ostap Safin a Libor Šulák. Safin se Šulákem jsou ve Vladivostoku spoluhráči brankáře Húsky.

