„Absurdní smlouva.“ Málem zlikvidoval českou hvězdu, teď je největším přešlapem

Zkraje července se zámořská NHL mění jako nikdy jindy. Po otevření trhu s volnými hokejisty se rojí výměny i nové smlouvy. A při čtení některých podmínek fanoušci dumají, jestli nejde o tiskovou chybu. Letos se tak asi nejvíc dělo u obránce Jacoba Trouby, kterého v zoufalé snaze zlepšit obranu přeplatilo perspektivní San Jose.
Jestli Trouba něčím proslul, tak agresivním stylem hry. Suspendace vyfasoval jen dvě, dohromady na čtyři zápasy, ale hraničních zákroků předvedl nespočet.
Jeho jméno rezonovalo i v Česku. Hlavně před zhruba dvěma lety, kdy v play off ještě jako kapitán newyorských Rangers skočil s připraveným loktem po Martinu Nečasovi, tehdy útočníkovi Caroliny. Ten však na poslední chvíli šikovně uhnul a předešel potenciálně vážnému zranění. O mantinel se rozplácnul agresor.
V poslední sezoně a půl nastupoval Trouba za Anaheim, kde mu dobíhala dlouholetá smlouva. V průměru bral osm milionů dolarů ročně.
Přestože v Kalifornii pookřál, čekalo se, že s novým kontraktem si finančně pohorší. Nastal ale opak. Dvaatřicetiletý americký zadák se v San Jose dohodl na čtyřleté spolupráci na celkem 33 milionů, takže pod platovým stropem bude zabírat 8,25 milionu.
„Na volném trhu bylo uzavřeno hodně smluv, které zestárnou příšerně. Úplně nejhorší ale bude ta Troubova,“ napsal na síti X moderátor stanice TSN Mitch Gallo.
„Hokejisté s jeho herním stylem zažívají pokles výkonnosti dříve (hned po třicítce, případně kolem pětatřicítky). Není příliš pohyblivý, žádný skvělý bruslař,“ pokračoval na adresu urostlého zadáka.
„San Jose mu platí, jako by to byl chlápek do prvního obranného páru. On jím ale není a nebude. Nejspíš začne vynechávat zápasy kvůli zranění. Ve třetím roce bude smlouva vypadat draze, ve čtvrtém přímo brutálně špatně,“ dodal moderátor.
Zdaleka není jediným skeptikem.
Dom Luszczyszyn z online deníku The Athletic na základě pokročilých statistik vyčíslil Troubovu průměrnou roční hodnotu v dalších čtyřech sezonách na 3,1 milionu. To není ani polovina toho, co obránce dostal od San Jose.
Šance, že se Trouba vyplatí? Podle novináře zanedbatelné jedno procento. „Vážně absurdní smlouva pro hráče, který už prostě není tím, kým býval,“ podotkl Luszczyszyn.
Jeho kolega Mark Lazerus přidal podobný pohled: „Nad tímto podpisem zůstává rozum stát, a to i s přihlédnutím k rostoucím cenám obránců.“
Trouba prý v Anaheimu pookřál i proto, že nastupoval po boku vynikajícího mladšího beka Jacksona LaCombea.
„V San Jose nikoho takového mít nebude ani vzdáleně,“ podotkl Lazerus, načež Američanovi marně hledal ideální místo v sestavě: „Na to, aby v prvním obranném páru vedl Sama Dickinsona, je příliš pomalý, na úlohu defenzivního specialisty například vedle Dmitrije Orlova není dost zodpovědný a jako doplněk v hloubi obrany nedává smysl kvůli vysoké ceně.“
Kde Trouba zakotví, se teprve ukáže, ale kuriózní by bylo jeho spojení s Darnellem Nursem, kterého San Jose přivedlo ve stejný den výměnou za dva mladé beky a který má minimálně dvě totožné charakteristiky: zkušený a přeplacený. S cenovkou 9,25 milionů dolarů.
„San Jose si během jediného dne možná pořídilo obranný pár s nejhorším poměrem cena-výkon v celé lize,“ rýpl si Luszczyszyn.
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