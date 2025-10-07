Lední hokej

65 vyloučení, 322 trestných minut. A to šlo jen o přípravu...

Tampa Bay dostala od vedení NHL pokutu 100 tisíc dolarů (asi dva miliony korun). Klub byl potrestán po sobotní porážce 0:7 s Floridou, kterou provázely hromadné rvačky a při níž rozhodčí při 65 vyloučeních rozdali 322 trestných minut.
Jednu z mnoha bitek v utkání Tampa - Florida svedli domácí Yanni Gourde (v modrém) a Luke Kunin
Jednu z mnoha bitek v utkání Tampa - Florida svedli domácí Yanni Gourde (v modrém) a Luke Kunin | Foto: Reuters

Trest dostal i trenér Tampy Jon Cooper, který musí zaplatit 25 tisíc dolarů.

Útočník Scott Sabourin si navíc za zákrok na Aarona Ekblada z Floridy čtyři zápasy nezahraje, obránce J. J. Moser byl suspendován na dvě utkání.

Sabourin i Moser byli mezi šesticí hráčů, které Tampa na sobotní utkání s Floridou povolala z farmy v AHL.

V utkání pět z nich dostalo trest do konce zápasu a celkem se postarali o 77 trestných minut.

Lightning jejich povoláním zareagovali na předchozí přípravný duel s Floridou, který Tampa vyhrála 5:2.

Zápas ale rovněž provázely hromadné šarvátky a rozhodčí v něm rozdali 186 trestných minut.

Nová sezona NHL začne třemi zápasy dnes v noci SELČ. Florida v ní bude usilovat o zisk třetího Stanley Cupu po sobě. Na vítězný hattrick žádný tým nedosáhl více než čtyřicet let. 

V první hrací den bude v akci tradičně právě obhájce titulu. Před duelem proti Chicagu si Panthers ještě připomenou triumf při vyvěšení plakety pod strop haly.

 
