65 vyloučení, 322 trestných minut. A to šlo jen o přípravu...

Trest dostal i trenér Tampy Jon Cooper, který musí zaplatit 25 tisíc dolarů.
Útočník Scott Sabourin si navíc za zákrok na Aarona Ekblada z Floridy čtyři zápasy nezahraje, obránce J. J. Moser byl suspendován na dvě utkání.
Sabourin i Moser byli mezi šesticí hráčů, které Tampa na sobotní utkání s Floridou povolala z farmy v AHL.
V utkání pět z nich dostalo trest do konce zápasu a celkem se postarali o 77 trestných minut.
Lightning jejich povoláním zareagovali na předchozí přípravný duel s Floridou, který Tampa vyhrála 5:2.
Zápas ale rovněž provázely hromadné šarvátky a rozhodčí v něm rozdali 186 trestných minut.
Nová sezona NHL začne třemi zápasy dnes v noci SELČ. Florida v ní bude usilovat o zisk třetího Stanley Cupu po sobě. Na vítězný hattrick žádný tým nedosáhl více než čtyřicet let.
V první hrací den bude v akci tradičně právě obhájce titulu. Před duelem proti Chicagu si Panthers ještě připomenou triumf při vyvěšení plakety pod strop haly.