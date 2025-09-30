Nejde to, řekl Jágr během rozbruslení. Z jeho startu sešlo a Kladno zase padlo

O vítězství Západočechů, kteří uspěli po dvou porážkách za sebou, rozhodl dvěma góly kanonýr Ondřej Beránek.
Do zápasu měl na domácí straně zasáhnout legendární Jaromír Jágr, ale nakonec z toho sešlo. Hvězdný útočník figuroval v sestavě Rytířů na zápas, byl na ledě i při rozbruslení. Následně se ale převlékl do civilu a duel sledoval z prostoru skyboxu.
Jágr nastoupil v přípravě ve čtyřech utkáních Kladna včetně generálky, do extraligových zápasů ale s ohledem na zdravotní problémy ještě nezasáhl. "Jarda si natáhl sval, což je problém, který ho držel doteď mimo," prozradil kladenský trenér David Čermák.
Olympijský vítěz, dvojnásobný mistr světa a dvojnásobný vítěz Stanleyova poháru odehrál zatím poslední soutěžní zápas 2. března proti Vítkovicím.
"Věděli jsme, že jeho stav není stoprocentní, proto jsme měli třináct útočníků. Jarda přišel během rozbruslení, že to nejde," uvedl Čermák. "Spoléhali jsme, že pozornost se upře na něj a ostatním klukům se uleví, bohužel nenaskočil," litoval kladenský kouč.
V sestavě, kterou tým zveřejnil na facebooku, Jágr figuroval na pravém křídle čtvrté útočné formace s Antonínem Melkou a Kellym Klímou. Místo něj nakonec hrál Oscar Lisler.
Středočeši udeřili z první vážnější akce už ve 3. minutě. Obránce Žovinec, výpomoc z prvoligových Litoměřic, od modré čáry prostřelil brankáře Frodla, který moc neviděl. Druhou asistencí přispěl Lisler, který naskočil místo Jágra. Do půlminuty mohli domácí zvýšit, jenže střelu Pietronira také z dálky zastavila horní tyčka. Karlovy Vary zahrozily v půlce první třetiny díky Jiskrovi při přečíslení. A vyrovnaly po střele Američana Della, který využil zakrytého výhledu brankáře Brízgaly a skóroval poprvé po svém letním příchodu do extraligy.
Do druhé dvacetiminutovky vstoupilo Kladno přesilovkou a nebezpečnou ránou Klímy, poté otěže zápasu převzali hosté. Redlich skočil na led z trestné lavice a dostal se do sóla, které zneškodnil Brízgala. Západočeši dobře kombinovali a domácím tím zatápěli, při přečíslení mohl skórovat Šťastný. Publikum vzrušila bitka Janduse s Jonesem, Rytíře nahodila až přesilovka. Závěr druhé části ovšem opět patřil Karlovým Varům. Redlichovo sólo ještě nevyšlo, Beránkovo 26 sekund před sirénou už ano; Brízgalu prostřelil mezi nohama. A Beránek ještě stihl trefit tyčku.
Do třetího dějství domácí vstoupili šancí Klímy v oslabení, svou střelu nasměroval přímo do Frodla. Karlovy Vary mohly zvýšit, když před Kočím zívala odkrytá branka, ovšem z pravého kruhu ji přestřelil. Hned vzápětí Kladno ujelo ve dvou proti jednomu, Audette vzal zakončení na sebe, ale Frodl puk chytil. Necelé dvě minuty před koncem Rytíři odvolali brankáře, jenže jejich snahu uťal gólem do prázdné branky Beránek.
10. kolo hokejové extraligy:
Rytíři Kladno - HC Energie Karlovy Vary 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Branky a nahrávky: 3. Žovinec (Kelly Klíma, Lisler) - 17. Dello (D. Moravec), 40. O. Beránek, 60. O. Beránek (Černoch). Rozhodčí: Pražák, Jaroš - Hynek, Thuma. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Diváci: 2008.
Kladno: Brízgala - M. Jandus, Mendel, T. Tomek, Pietroniro, Houdek, Vandas, Žovinec - M. Procházka, Robins, Audette - Ojamäki, Vigneault, Bareš - K. Hrabík, Konečný, Forman - Lisler, Melka, Kelly Klíma. Trenér: Čermák.
Karlovy Vary: Frodl - Dello, D. Moravec, Jaks, D. Mikyska, M. Kočí, Mamčics, Myšák - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Šťastný, Jones, Čihař - Minárik, Egle, P. Tomek - Koffer, Šír, T. Redlich. Trenér: Patera.
HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 3. Lev (Holešinský, I. Sedláček), 51. Lalancette (Zámorský). Rozhodčí: Květoň, Sýkora - Gerát, Štěpánek. Vyloučení: 6:6. Bez využití. Diváci: 10.137.
Sparta: Michajlov - Pysyk, Krejčík, Irving, Mašín, Němeček, Sirota, N. Seppälä - Řepík, Shore, Hyka - P. Kousal, Horák, Raška - Chlapík, M. Špaček, Dzierkals - Bláha, D. Vitouch, Ton - od 41. navíc M. Vitouch. Trenér: Gross.
Plzeň: J. Růžička - Merežko, Percy, J. Jeřábek, V. Lajunen, Zámorský, Malák, Šalda - Holešinský, Lalancette, Měchura - M. Petman, V. Petman, Simon - L. Strnad, Filip, Schleiss - O. Pšenička, Lev, I. Sedláček. Trenér: Jandač.
HC Dynamo Pardubice - HC Verva Litvínov 2:1 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 1:0)
Branky a nahrávka: 40. Košťálek (Tourigny, Kondelík), 64. Lauko (Hájek) - 58. Hlava (Plutnar, Koblasa). Rozhodčí: Cabák, Ondráček - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Diváci: 8523.
Pardubice: Vomáčka - Gazda, Ludvig, Tourigny, T. Dvořák, Košťálek, Hájek, Mikliš - R. Kousal, Sobotka, Červenka - Mandát, Kondelík, Kelemen - Vondráček, Poulíček, Lauko - Formánek, Hrníčko, Kaplan. Trenér: Pešán.
Litvínov: M. Tomek - Czuczman, Schmiemann, Husinecký, Polášek, Gajdoš, Plutnar, Baláž - Hlava, Gut, Koblasa - Pištěk, Jícha, Hännikäinen - Šprynar, Jurčík, Maštalířský - J. Brož, P. Svoboda, Čajkovič. Trenér: Broš.
Bílí Tygři Liberec - BK Mladá Boleslav 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)
Branky a nahrávka: 19. Fořt (Lichtag), 57. Moses (Skalický), 58. Pyrochta (Fořt, Skalický). Rozhodčí: Hribik, Šindel - Svoboda, Dědek. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 5026.
Liberec: Kváča - Zeman, Šimek, M. Ivan, Zile, Aubrecht, Ahac, Šedivý - O. Procházka, A. Najman, Lenc - Sandberg, Weatherby, Faško-Rudáš - Pytlík, A. Musil, Pérez - Zachar, F. Jansa, Ryšavý. Trenér: Kudrna.
Mladá Boleslav: Furch - Pyrochta, A. Čech, F. Pavlík, Lintuniemi, Gewiese, Skärberg - Moses, Fořt, Skalický - Lakatoš, Buchtele, Mazura - Gardoň, Hradec, Indrašis - Rekonen, Suchý, Lichtag - Závora. Trenér: R. Král.
Mountfield Hradec Králové - HC Olomouc 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Branka a nahrávky: 30. Fridrich (Čacho, Navrátil). Rozhodčí: Šír, Veselý - Ondráček, Šimánek. Vyloučení: 3:5. Bez využití. Diváci: 3132.
Hradec Králové: Škorvánek - Melancon, Pláněk, Mudrák, Kivistö, McCormack, Vukojevic, Šenkeřík - Pour, Tamáši, Perret - Radil, Miškář, R. Pavlík - Hašek, Bunnaman, Batna - Kohout, Kevin Klíma, Nenonen. Trenér: T. Martinec.
Olomouc: Machovský - T. Černý, Ondrušek, Stella, Cosgrove, Hrádek, Řezníček, Rutar, Rašner - Matýs, O. Najman, Krastenbergs - Navrátil, Čacho, Fridrich - Orsava, Nahodil, Kusko - Doktor, Macuh, Anděl. Trenér: Petrovický.
Banes Motor České Budějovice - HC Vítkovice Ridera 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Branky a nahrávky: 7. Štencel (Olesen), 26. Cibulka (Olesen, Kubíček) - 45. Yetman (Abdul, Freibergs). Rozhodčí: Barek, Mejzlík - Zíka, Pěkný. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 5544.
České Budějovice: Klouček - Vráblík, Štencel, Kubíček, Cibulka, Pýcha, Vála - Lantoši, Hoch, Olesen - Kubík, F. Přikryl, M. Beránek - Ordoš, Koláček, Kašlík - P. Novák, Toman, Chlubna. Trenér: Čihák.
Vítkovice: Hrachovina - J. Zbořil, Demel, Kňažko, Auvitu, Freibergs, Budík, od 21. navíc Port - Yetman, Nellis, Abdul - P. Zdráhal, Hrivík, Kalus - Řehák, M. Hanzl, Macias - Hauser, Hladonik, Bambula. Trenér: Varaďa.
HC Oceláři Třinec - HC Kometa Brno 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Branka a nahrávka: 21. M. Kovařčík (Nestrašil). Rozhodčí: Obadal, Vrba - Axman, Peluha. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 4559.
Třinec: Mazanec - Kundrátek, Marinčin, Adámek, D. Musil, J. Galvas, Nedomlel, Jank - Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík - Kurovský, Hudáček, Flynn - M. Růžička, M. Roman, Hrehorčák - Kubiesa, P. Vrána, Dravecký. Trenér: Moták.
Brno: Stezka - Zábranský, Ďaloga, Holland, Ščotka, Bartejs, Gulaši, D. Svoboda - Flek, Cingel, Š. Stránský - J. Kos, Kollár, K. Pospíšil - Chludil, T. Zohorna, H. Zohorna - Ekrt, A. Zbořil, Ferda - Boltvan. Trenér: Pokorný.
Tabulka:
|1.
|České Budějovice
|10
|7
|0
|0
|3
|37:19
|21
|2.
|Třinec
|9
|5
|2
|0
|2
|29:20
|19
|3.
|Karlovy Vary
|10
|6
|0
|1
|3
|27:22
|19
|4.
|Plzeň
|10
|5
|1
|2
|2
|24:20
|19
|5.
|Brno
|10
|6
|0
|1
|3
|28:26
|19
|6.
|Pardubice
|10
|4
|2
|0
|4
|31:24
|16
|7.
|Olomouc
|9
|5
|0
|1
|3
|22:24
|16
|8.
|Liberec
|10
|5
|0
|0
|5
|25:27
|15
|9.
|Sparta
|10
|4
|1
|0
|5
|27:22
|14
|10.
|Vítkovice
|10
|3
|2
|1
|4
|25:26
|14
|11.
|Mladá Boleslav
|10
|4
|0
|0
|6
|20:28
|12
|12.
|Hradec Králové
|9
|2
|1
|0
|6
|20:27
|8
|13.
|Litvínov
|9
|2
|0
|1
|6
|15:30
|7
|14.
|Kladno
|10
|1
|0
|2
|7
|16:31
|5