Hokej v minus 22 stupních Celsia, Hlavaj chytal v rekordní zimě

Hokejisté Iowy a Milwaukee odehráli v nižší zámořské lize AHL nejchladnější venkovní zápas profesionální historie. V mrazu kolem minus 22 stupňů Celsia chytal za Iowu i slovenský gólman Samuel Hlavaj.
Páteční večer v Hastingsu v Minnesotě se zapsal do historie profesionálního hokeje. Zápas Iowy Wild a Milwaukee Admirals, hraný v rámci Hockey Day Minnesota 2026, se stal nejchladnějším venkovním utkáním, jaké kdy profesionálové odehráli.
Oficiální teplota při úvodním buly klesla na zhruba minus 22 stupňů Celsia, čímž byl překonán dosavadní rekord z NHL Winter Classic 2022, kde se hrálo přibližně při minus 21 stupních.
Extrémní podmínky ovlivňovaly úplně všechno. Od pohybu hráčů přes práci s hokejkou až po chování puku, který na betonu reagoval výrazně jinak než v hale.
„Byla to výzva pro celé tělo. Po pár střídáních jste cítili ruce i nohy úplně jinak než obvykle,“ zaznělo z tábora hráčů po utkání. Organizátoři museli pečlivě hlídat bezpečnostní protokoly a pravidelné kontroly hráčů byly samozřejmostí.
Specifickou roli měl v rekordním mrazu brankář Iowy Samuel Hlavaj. Slovenský gólman čelil velkému počtu střel a byl v permanenci prakticky po celý zápas.
Přestože inkasoval třikrát a jeho tým nakonec těsně prohrál po prodloužení, patřil k nejvytíženějším hráčům večera.
„V takové zimě je každý zákrok složitější. Výstroj tuhne, výhled není ideální, ale to platí pro oba týmy,“ uvedl Hlavaj po utkání.
Samotný průběh zápasu šel tentokrát trochu stranou. Výsledek 3:2 po prodloužení pro Milwaukee byl spíš statistickým doplňkem k události, která přitáhla pozornost celého hokejového světa.
Hlavním tématem zůstává fakt, že profesionální hokej se dokázal hrát i v podmínkách, které se blíží hranici lidského komfortu.
A že u toho byl i gólman z Evropy, který si extrémní večer zapíše jako jeden z nejvýraznějších zážitků své kariéry.
Skvělá smíšená štafeta. Výbornou střelbou Češi vydřeli před svými fanoušky bronz
České kvarteto Jessica Jislová, Tereza Voborníková, Vítězslav Hornig a Michal Krčmář vybojovalo na Světovém poháru v Novém Městě na Moravě třetí místo ve smíšené štafetě. Závod vyhráli biatlonisté Itálie před Francií. Češi získali v domácím prostředí medaili potřetí v týmovém závodu po bronzu v roce 2013 a stříbru o dva roky později.
Sněm ANO: Babiš se rozčiloval s novináři, Brabec vtipkoval a delegáti "poslušně" volili
Aktuálně.cz přináší pohled do jednacího sálu i zákulisí sobotního sněmu hnutí ANO, kde byl předseda hnutí a premiér Andrej Babiš opět zvolený šéfem ANO. Politik, který před 15 lety tvrdil, že není vhodný typ na politiku, vládne Česku a svému hnutí tak, že neexistuje nikdo, kdo by v ANO řekl veřejně něco jiného než Babiš. Ostatně i na sněmu mluvili všichni - bez diskuse - stejnou řečí.
Zahraniční ligy: West Ham se Součkem v sestavě porazil Sunderland
Výsledky sobotních zápasů předních evropských fotbalových lig.
Trump vyhrožuje Kanadě kvůli dohodě s Čínou, premiéra Carneyho označil za guvernéra
Americký prezident Donald Trump v sobotu v příspěvku na své sociální pohrozil Kanadě zavedením cel ve výši 100 procent, pokud uzavře obchodní dohodu s Čínou. Zároveň americký prezident označil kanadského premiéra Marka Carneyho za "guvernéra".
ŽIVĚSkončil druhý den rozhovorů o míru na Ukrajině. Pokračovat můžeme příští týden, řekl Zelenskyj
Druhý den třístranných rozhovorů delegací USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení války na Ukrajině podle zdrojů agentur Reuters a AFP v sobotu skončil. Rozhovory o americkém plánu na zastavení bojů se od pátku konají v Abú Dhabí. Mluvčí vlády Spojených arabských emirátů, které jednání hostily, označil atmosféru rozhovorů za konstruktivní a pozitivní.