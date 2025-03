Šéf nevěděl, kdo to je, teď Čecha zasypal dolary. Jeho vzlet v NHL odnesl krajan

Žádný český hokejový brankář momentálně nemá podepsanou výdělečnější smlouvu než on. Osmadvacetiletý Karel Vejmelka přitom do této pozice dokráčel z bodu, kdy si ho při osobním setkání nedokázal správně zařadit ani generální manažer Bill Armstrong, tedy muž, který ho do zámoří přivedl.

V aktuálním ročníku NHL zabírá Vejmelka pod platovým stropem týmu z Utahu asi 2,7 milionu amerických dolarů. V příštích pěti sezonách to díky březnové dohodě bude skoro 4,8 milionu. Jaký rozdíl oproti prvnímu kontraktu s Utahem, respektive Arizonou, kde klub sídlil před asi rok starým stěhováním. Napoprvé se Vejmelka musel spokojit s dvoucestnou roční smlouvou. Ta mu zaručovala ani ne milionový příjem v NHL a pouhých 80 tisíc dolarů v případě pobytu ve farmářské AHL. S tím souvisí, že na podzim 2021 dorazil do přípravného kempu Arizony jako pan Neznámý. Ani samotný generální manažer klubu Armstrong nevěděl, kdo Vejmelka je, když kolem něj první den prošel. "Říkal jsem si: 'Páni, máme pořádně veliké chlápky. Tenhle musí být sakra dobrý bitkař.' Někdo mě ale nakonec upozornil, že to je náš brankář," líčil Armstrong webu NHL.com, který nedávno vzestup 193centimetrového čahouna zmapoval. Vejmelka doputoval do NHL oklikou. Původně si ho v pátém kole draftu 2015 vybral Nashville, ale smlouva z toho nikdy nebyla. Predators po tehdy 19leté naději chtěli, aby šla hrát za jejich druhou farmu v nepříliš populární soutěži ECHL. Vejmelka ale dospěl k závěru, že česká extraliga, kde už před draftem sbíral první zkušenosti, pro něj bude lepší. A jak roky plynuly, Nashville, který měl dostatek kvalitních brankářů, nechal svou draftovou volbu vyšumět do ztracena. Přišel o práva. To ale neznamená, že se o Vejmelku nezajímaly jiné kluby NHL. Rodák z Třebíče poutal čím dál více díky výkonům v Kometě Brno, kde v letech 2018 až 2021 zastával roli jedničky. Když skaut Arizony Teal Fowler sledoval pro draft 2021 dvě náctileté hvězdičky Komety, beka Stanislava Svozila a útočníka Jakuba Brabence, nemohl si Vejmelky nevšimnout. "Jeho mužstvo nebylo moc dobré, ale když on byl v ráži, skoro ho nešlo překonat. Dokázal ukradnout zápas. Viděl jsem to na vlastní oči tak třikrát," zavzpomínal Fowler. Po pozdějším podpisu smlouvy s Arizonou se Vejmelka vytáhl i v přípravném kempu. Karel Vejmelka v dresu Utahu | Foto: Reuters Podle původních plánů měl na farmě krýt záda Ivanu Prosvětovovi, ale místo toho vyšoupl z pozice dvojky hlavního týmu Josefa Kořenáře, momentálně oporu pražské Sparty. A protože zkušeného Cartera Huttona hned na začátku základní části zradil už dříve operovaný kotník, Vejmelka se najednou stal týmovou jedničkou. Od té doby udělal "Veggie", jak se brankářovi přezdívá, velký výkonnostní posun. Podle trenéra gólmanů Coreyho Schwaba zkrotil příliš agresivní styl chytání a naučil se lépe číst hru. Aktuálně je Vejmelka jasnou jedničkou Utahu a drží úspěšnost zákroků kolem 91 procent. Pokročilé statistiky jsou k němu ještě přívětivější. Dle webu MoneyPuck chytil skoro 16 gólů navíc, což ho v lize řadí do elitní desítky. Teď už nehrozí, že by Armstrong českého brankáře nepoznal.