Chaos na klíčovém postu. Kanada čelí kritice, jak naložila se svým největším esem

Chytáte, ale reprezentace kolébky hokeje o vaše služby nemá zájem? Potom jste na tom stejně jako momentálně nejlepší kanadský brankář v zámořské NHL.

Na začátku prosince zveřejnila Kanada - stejně jako zbylí účastníci - finální nominaci na únorový turnaj čtyř zemí v podání NHL. Brankářská část seznamu však na papíře vypadá čím dál hůř.

Problémy se daly čekat. Zámořská velmoc soupeře dávno nestraší Patrickem Royem nebo Martinem Brodeurem. Pryč je i doba Roberta Luonga či Careyho Price. Hlavním tématem už není, kdo by měl být jedničkou, spíš koho vůbec nominovat.

Třemi vyvolenými omaskovanými muži jsou teď Jordan Binnington, Adin Hill a Sam Montembeault. Souhrnný počet nominací na Vezina Trophy pro brankářského krále NHL: nula.

Z aktivních kanadských gólmanů si však touto optikou vede lépe jen Marc-André Fleury, který v roce 2021 Vezinovu trofej dokonce vyhrál. Už mu je ale 40 let a v roli dvojky Minnesoty chytá svou poslední sezonu. Jedna z mnoha ilustrací brankářské krize kolébky hokeje.

I v tomto kontextu však sázka na Binningtona s Hillem a Montembeaultem přitahuje spoustu kritiky.

Dva Kanaďané jsou totiž řečí pokročilých statistik webu MoneyPuck lepší než nejlepší z nominovaných Montembeault, jmenovitě Logan Thompson z Washingtonu a Mackenzie Blackwood z Colorada.

Do očí bije především výkonnost 27letého Thompsona, který chytil skoro 27 gólů nad očekávání a v lize zaostává jen za hvězdným Američanem Connorem Hellebuyckem. Dařilo se mu už v minulosti ve Vegas, jen nikdy nebyl jednoznačnou jedničkou.

"Opomenutí Thompsona bylo špatné už v prosinci a teď působí ještě mnohem hůř," prohlásil sportovní moderátor Adam Wylde.

Pro vyznavače tradičních statistik - Binnington, Hill i Montembeault měli v době nominace úspěšnost zákroků lehce kolem 90 procent, což je šedivý průměr. Aktuálně jsou na tom víceméně stejně.

To Thompson překračoval na začátku prosince 91procentní úspěšnost a od té doby se ještě zlepšil. Celkově je už na čísle 92,5 a pomalu proniká do debat o Vezinově trofeji.

Na turnaj čtyř zemí ale pojede leda v případě zranění v původní nominaci. A možná ani to ne.

"Kdyby se někdo zranil, vím, že ani tak by mi nejspíš nezavolali," řekl Thompson v podcastu The FAN Hockey Show z dílny stanice Sportsnet.

Svůj názor opřel o dosavadní nezájem ze strany reprezentačního vedení. "Nikdy mě neoslovili. Nepřekvapilo mě tedy, že jsem se do týmu nedostal. Ne že by mě to naštvalo. Vsadili na jiné kluky, což je v pořádku. Já jen doufám, že Kanada to celé vyhraje."

Podle novináře stanice CBC/Radio-Canada Martina Leclerca šla ignorace tak daleko, že kanadský management ani nezavolal zpět hráčovu agentovi, kterého jen zajímalo, zda se o Thompsonovi uvažuje.

Generální manažer Kanady Don Sweeney, který stejnou funkci dlouhé roky vykonává v Bostonu, dobře ví, že situace s gólmany není ideální.

"V dokonalém světě bychom s nominací pravděpodobně počkali, abychom měli výhodu. Ale pravidla jsou pravidla," komentoval pro NHL.com fakt, že finální seznam hráčů musel odevzdat zkraje prosince.

Zřejmě vsadil na to, že všichni nominovaní brankáři už v roli jedničky něco velkého vyhráli. Binnington a Hill vychytali Stanley Cup, Montembeault zlato z mistrovství světa. Pořádnou formu však nemá nikdo z nich.