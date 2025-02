Před lety nemyslitelné. Crosby má na dosah zdolání Gretzkého, Jágr se ani nepřiblížil

Úctyhodný hokejový rekord Waynea Gretzkého, který snadno mohl působit nepřekonatelně, se třese v základech. A ne, teď není myšlen gólový zápis, na který má spadeno Alexandr Ovečkin. Blízko překonání legendární devětadevadesátky je v jiné statistice i Sidney Crosby, což s ohledem na jeho dřívější trable zní až neuvěřitelně.

Sestřih úvodního utkání Turnaje čtyř zemí mezi Kanadou a Švédskem, kde Sidney Crosby zaznamenal tři asistence. | Video: Associated Press

Zmeškal posledních 48 zápasů sezony 2010/11 a prvních 20 duelů té následující. A když se konečně vrátil, nastoupil jen osmkrát, než zůstal mimo hru na dalších 40 klání.

Zkraje desátých let, kdy si měl v Pittsburghu užívat výkonnostní vrchol kariéry, ničily Crosbyho následky po otřesech mozku.

Podrobně sledovanou krizi nakonec překonal, ale o pár let později, v sezoně 2016/17, ho nevyzpytatelné zranění hlavy trápilo znovu. To už Crosbymu někteří lékaři nebo třeba bývalý kapitán Philadelphie Keith Primeau veřejně doporučovali ukončení kariéry.

Málokdo by si tehdy vsadil, že Crosby bude hrát NHL i po uplynutí dalších osmi let.

Nejenže to zvládl, on dokonce stále patří k nejlepším hráčům. V 58 zápasech probíhající základní části nasbíral 60 bodů (18+42) a má blízko do elitní dvacítky ligové produktivity.

Historickou optikou je významné, že v průměru opět sbírá bod na zápas. Pokud nastolené tempo udrží, zapíše už 20. takovou sezonu (z 20 odehraných!) a překoná Gretzkého s 19 ročníky.

O jak neskutečné výšiny jde, dokazuje další pořadí.

Třetí Gordie Howe sbíral alespoň bod na zápas v 17 z 26 odehraných sezon. O čtvrté místo se díky 15 ročníkům dělí Mario Lemieux, Mark Messier, Joe Sakic a další legendy. Nejlepší český útočník historie Jaromír Jágr skončil na 13 sezonách.

"Je pozoruhodné, že hraje na elitní úrovni tak dlouhou dobu," prohlásil o Crosbym trenér Pittsburghu Mike Sullivan. "Jeho výsledky mluví samy za sebe. Svědčí o tom, že je jedním z nejlepších hráčů všech dob."

Dva roky starý žebříček online deníku The Athletic přisoudil Crosbymu čtvrté místo historie mezi inovátorským bekem Bobbym Orrem a Jágrem.

Co se ale týče konzistence, Crosby by si klidně mohl nárokovat první příčku.

Nejde jen o to, že rok co rok zdolává průměr bod na zápas. Sedmatřicetiletý kapitán Pittsburghu udivuje i v jiných kategoriích. Stále si drží icetime kolem 20 minut, v úspěšnosti střelby ještě nikdy neklesl pod deset procent a třeba na buly je lepší než kdy dřív. V minulé základní části si vylepšil kariérní maximum na 58 procent, v té nynější je na 56.

Neutuchající kvalitu prokázal i na nedávném Turnaji čtyř zemí, své první mezinárodní akci od Světového poháru 2016. Jako kapitán Kanady byl se zápisem 1+4 ve čtyřech kláních u několika klíčových momentů a - jak je u něj zvykem - dovedl parťáky ke zlatu. Co na tom, že odborná veřejnost věřila spíš Spojeným státům.

V Pittsburghu je ovšem vidět, že Crosbyho přítomnost není samospasná. Kdysi obávaný tým dvakrát v řadě těsně nepostoupil do play off a pod čarou zřejmě zůstane i letos.