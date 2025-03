Hraje jako malé dítě, tepou superhvězdu za brutální sešup. Ta reaguje podrážděně

Neprobudila ho účast na Turnaji čtyř zemí ani odchod spoluhráče, se kterým měl spory. Elitní švédský hokejista Elias Pettersson naopak spadl do ještě hlubší propasti. Jakkoliv se to zdálo nemožné.

V zámořské NHL mají dlouhodobou optikou podobné postavení, ročně pobírají mezi 11 a 12 miliony dolarů. A v prvních měsících aktuální sezony pro sebe Pettersson a David Pastrňák museli mít pochopení.

Oba kvůli zdravotním komplikacím neprožili zrovna ideální letní přípravu, což se odrazilo na jejich výkonech. V ostrých zápasech bodovali mnohem méně než obvykle a čelili kritice.

Jenže zatímco bostonský střelec Pastrňák útlum rázně překonal, Pettersson zabředl u vancouverských Canucks do ještě většího zmaru.

Dobře to ilustrují statistiky v novém kalendářním roce.

Pastrňák v 21 zápasech ohromil 36 body (18+18) a stále vládne ligové produktivitě za rok 2025.

To Pettersson bodoval v 19 kláních jen sedmkrát (1+6). Celkově má po 53 duelech 35 zápisů (11+24) a není ani v první stovce bodování. V minulé základní části přitom skončil devatenáctý, v předminulé dokonce desátý.

Canucks věřili, že 26letého Švéda probudí tím, že pošlou pryč podobně hvězdného J. T. Millera, s nímž se nepohodl. Na konci ledna tak dokončili Millerovu výměnu, od Rangers na oplátku získali i českého centra Filipa Chytila.

Pettersson však v osmi únorových kláních zaznamenal pouhopouhé dvě asistence a pět střel na bránu.

"Přijde mi, že pořád na něco čeká. Nevím, jestli je to nedostatkem sebedůvěry, ale jakmile má prostor, musí to zkusit a prostě to tam napálit. Taky mu chybí pohyb," kritizoval kapitánského asistenta trenér Vancouveru Rick Tocchet.

Pettersson neožil ani na nedávném Turnaji čtyř zemí, kde ve třech utkáních za Švédsko nebodoval.

Defenzivní úkoly jako obvykle zvládal, ale směrem dopředu si vedl natolik nepřesvědčivě, že v závěrečném představení nedostal ani desetiminutový icetime.

"Myslel jsem, že se ukáže, ale on vypadal, že na ten turnaj vůbec nepatří," divil se bývalý forvard a nyní analytik televize TSN Jeff O'Neal.

Petterssona kvůli slabým výkonům z poslední doby ztrhal celkově: "Na ledě působí jako malé dítě. Nechá se odstrkávat. Není efektivní. Herně se úplně vypařil."

Podobné názory teď nejsou výjimkou. Pátý nejlépe placený hráč NHL je tak pod čím dál větším tlakem. A nenese ho dobře. Když od novinářů dostal otázku, jestli v jeho ofenzivním trápení hraje roli sebevědomí, odsekl: "Víc mi leze na nervy potýkání se s médii."

Za to si vysloužil další kritiku. "Víte, co ještě leze na nervy? Když zpravodaj pokrývá tým, jehož nejlépe placený hráč - pro všechny připomínám, že tady mluvíme o částce 11,6 milionu dolarů - má celou sezonu problém s prosazováním se. A pokud si říkáte, jestli to leze na nervy i některým jeho spoluhráčům, tak se můžete vsadit, že ano," reagoval na pohaslou superhvězdu Patrick Johnston z deníku The Province.