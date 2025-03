Mánie pominula. "Generační talent" to schytává, nečekaně ho zastiňuje jiný teenager

Do hokejové NHL vtrhl dost dobře na to, aby získal Calder Trophy pro nejlepšího ligového nováčka. Ve druhé sezoně mezi muži však Connor Bedard stagnuje. Kdysi tolik skloňovaná nálepka "generační talent" k němu najednou vůbec nesedí.

Chicago je uprostřed bolestivé fáze přestavby a v souladu s očekáváním nadále patří k otloukánkům severoamerické soutěže.

Co se ale nečekalo, byla stagnace hlavní tváře Blackhawks Bedarda.

V minulé základní části posbíral kanadský centr 61 bodů (22+39). Bylo by jich víc, ale zlomená čelist ho omezila na 68 startů z 82 možných. Každopádně se blížil průměru bod na zápas.

Ve stávajícím ročníku se toho od něj čekalo ještě víc. Například stanice ESPN psala o 35 gólech a 80 bodech. Na Daily Faceoff předvídali dokonce stobodový výkon.

Realita je ale mnohem šedivější. Bedard má po 61 utkáních 49 bodů (16+33), takže možná nezdolá ani 70bodovou hranici.

Nedominuje ani v rámci mužstva. Z útočníků Chicaga sice v průměru dostává nejvíc prostoru při hře pět na pět (17:34 na zápas), v přesilovce (2:39) i v prodloužení (1:29), ale týmovou produktivitu vede jen o bod a v gólech je až třetí za Ryanem Donatem a Tylerem Bertuzzim.

Aktuálně nebodoval už šestkrát v řadě, což se mu v NHL nikdy předtím nestalo.

Kritiku nicméně přitahoval už před touto šňůrou. "Je slabý na puku. A výmluvy na to, že je mladý, už nejsou na místě. Musí hrát lépe, jinak by mohl zničit morálku celého týmu," sepsul 19letou naději bývalý elitní centr a nyní televizní analytik Mark Messier.

Podle Paula Bissonnettea, který se po hráčské kariéře také uchytil v médiích, hraje Bedard "rybníkový hokej".

Sám teenager reagoval na kritiku smířlivě. "Jejich úkolem je říkat, co vidí a cítí," komentoval práci expertů. "Já hraju hokej. Na přenosy nekoukám. A abych byl upřímný, je mi úplně jedno, co si o mně lidé zvenčí myslí. Samozřejmě nebudu ani uražený, když někdo řekne, že jsem něco odehrál špatně. Je to jejich práce, já si nic z toho neberu osobně."

Mánie kolem Bedarda každopádně opadla.

Důvodem jsou i výkony jiného náctiletého Kanaďana, Macklina Celebriniho. Ten se stal jedničkou posledního draftu, ale oproti Bedardovi, jemuž se to povedlo o rok dříve, nevstupoval do NHL s takovou pompou.

Snad i proto, že s Kanadou získal "jen" bronz na mistrovství světa osmnáctek. Jinak na mládežnických turnajích nebral žádné zlato ani významnou individuální cenu.

Teď má ale po 51 kláních za San Jose skvělých 45 bodů (19+26), takže v bodovém průměru Bedarda lehce převyšuje, přestože je o rok mladší.

"Celebrini je hvězda. Bez váhání bych si ho vybral na úkor Bedarda," řekl před časem online deníku The Athletic nejmenovaný trenér ze Západní konference (ne ze San Jose a Chicaga).

Že nejde o ojedinělý názor, potvrzuje žebříček nejlepších hokejistů do 23 let na stejném webu. Bedard obsadil až třetí příčku za prvním Celebrinim a druhým Timem Stützlem z Ottawy.

"Momentálně to není ani na diskuzi. Celebrini je v téhle sezoně lepším hráčem než Bedard," přidal do debaty známý analytik stanice TSN Craig Button.

Označení "generační talent" je ale zrádné u obou z nich. Takový Sidney Crosby, u něhož tuto nálepku nikdo nerozporuje, vkročil do NHL 102 body a v další základní části jich nastřádal dokonce 120.