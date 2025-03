"Tohle není tým NHL." Pastrňák při plánech vedení trpí, v Bostonu mu nikdy nebylo hůř

Boston je plně zabraný do takzvaného tankování. Co klubové vedení považuje za rozumné řešení nastalé situace, však pro Davida Pastrňáka a spol. znamená nekonečnou frustraci a hanbu. Nikdo v hokejové NHL na tom momentálně není tak špatně jako oni.

Po nedávné uzávěrce přestupů, kdy přišli o řadu opor včetně kapitána Brada Marchanda, zvládli Bruins vyhrát dvakrát v řadě, ale pak přišel propad. Do hlubin, které Pastrňák nepamatuje.

Na aktuálním venkovním tripu je situace už hodně zlá.

"Úplně nás převálcovali," komentoval český kanonýr prohru 1:5 ve Vegas a 2:7 v Los Angeles. Mezitím přišla ještě porážka 1:3 na ledě San Jose, týmu z úplného dna ligové tabulky.

Dosud posledním políčkem byl debakl 2:6 v Anaheimu, který je také daleko za postupovou čarou.

"Nejsme dost na puku, z velké části si za to můžeme sami. Tím ale nechci shazovat Anaheim, byl lepší po všech stránkách," pokračoval očividně frustrovaný Pastrňák.

"Byl to 73. zápas základní části. Vůbec bychom tady neměli stát a mluvit o utkáních, jako bylo tohle, ne v téhle fázi sezony. Něco takového se vám stane v prvních deseti, možná patnácti mačích. My ale máme zápas číslo 73," zdůraznil.

Když dostal otázku, jestli jde pro něj osobně o nejbolestnější chvíle u Bruins, odpověděl kladně. A to v klubu působí od roku 2014.

Celkem Boston prohrál už sedmkrát v řadě. Za tu dobu získal nejméně bodů v soutěži (jeden), obdržel nejvíc gólů (36) a v průměru vyslal na bránu nejméně střel (ani ne 20 na utkání).

Nezáří už ani Pastrňák, který v sedm zápasů trvající agónii nasbíral jen čtyři body. Trenér Joe Sacco ho v posledních kláních testuje v nové lajně s nadějnými útočníky Caseym Mittelstadtem a Maratem Chusnutdinovem, ale první výsledky jsou dle pokročilých statistik přímo katastrofální.

Velká pomoc od zbytku mužstva se čekat nedá. Při přestupní uzávěrce vykrvácel Boston natolik, že je teď protkaný hráči, kteří by za normálních okolností hráli spíš na farmě. Problémem je i marodka čítající třeba klíčového obránce Charlieho McAvoye.

Jeden příklad za všechny - nejvytíženějším Saccovým bekem v posledním utkání byl Parker Wotherspoon, který v sezoně častokrát dělal zdravého náhradníka a v nižší AHL toho za život odehrál asi třikrát víc než o patro výš.

"Není divu, že Bruins padají rychleji než kovadlina vypuštěná z okna. Tohle není tým NHL," napsal Fluto Shinzawa z online deníku The Athletic.

Klub nepopiratelně přešel do tzv. tankování, tedy systematického prohrávání, které má zajistit co nejvyšší místo na draftu.

Ne že by Pastrňák a spol. na ledě schválně dělali chyby, mnozí hokejisté ostatně hrají o novou smlouvu. Stejně tak trenér nerozdává nesmyslné pokyny. Management však oslabil mužstvo natolik, že pravidelně vyhrávat v zásadě nejde.

Aktuálně je Boston osmý od konce.

"Hraje ovšem tak špatně, že by snadno mohl proklouznout do první pětky draftu. Klubovému skautingu by to rozproudilo krev v žilách. Pro hráče a trenéry, kteří jsou teď zostuzováni, by ale ani to nebyla žádná útěcha," poznamenal Shinzawa.

Bostonu zbývá odehrát devět zápasů, během nichž se může ještě propadnout. Definitivní pozici na červnovém draftu mu ale určí až loterie.