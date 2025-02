"Příliš mnoho děr k opravě." Boston zvažuje scénář, který Pastrňák dlouho nezažil

Hokejový střelec David Pastrňák se nadechl k velkým výkonům. V novém kalendářním roce je gólovým i bodovým králem zámořské NHL. Jeho Boston ale stále nevybředává z průměru, pročež stojí na rozcestí.

"Myslím, že momentálně musíme zvážit dvě cesty. Buď budeme nakupovat, nebo tým možná trochu předěláme. Pořád máme pocit, že v play off můžeme uspět, a rozhodně nechceme ohrozit postup tím, že podnikneme nějaké kroky, které mohou být dobré do budoucna, ale ne s ohledem na přítomnost," prohlásil před časem prezident bostonských Bruins Cam Neely.

Blíží se totiž uzávěrka přestupů, před níž se každý klub musí rozhodnout, jestli posilovat a zvýšit šanci na Stanley Cup, nebo prodávat a díky získanému materiálu v podobě mladých hráčů nebo voleb v draftu zvýšit své akcie do dalších sezon.

Letos uzávěrka padla na 7. březen.

Ačkoliv Neely by podle svých slov raději nakupoval, zámořská média mu radí opak.

Bruins v 54 zápasech získali 58 bodů. Na postupovou osmičku ve své konferenci sice ztrácejí jen bod, ale zespoda na ně tlačí další mužstva. Peloton je dlouhý a nesmírně vyrovnaný.

Analytický model online deníku The Athletic proto Bostonu dává jen 29procentní šanci na play off, MoneyPuck ani ne 25procentní.

"Od vytvoření rekordu NHL v podobě 65 výher v základní části před pouhými dvěma lety je to docela významný pád. Každé impérium se ale musí rozpadnout," napsal Matt Larkin z webu Daily Faceoff.

"Současný Boston má jediného elitního ofenzivního hráče, žádná trenérská změna tento problém nevyřeší," připomněl listopadové vyhození Jima Montgomeryho, jehož prozatímně zastupuje dřívější asistent Joe Sacco.

"Bruins jsou natolik zvyklí na boj o Stanley Cup, že je těžké se toho vzdát. Možná budou chtít podstoupit výměny, které je udrží ve hře, ale generální manažer Don Sweeney a prezident Cam Neely musejí pochopit, že jejich klub spadl do bubliny pouhých kandidátů na play off," dodal Larkin.

Podobný sentiment prostupuje i dalšími médii.

"Sweeney si musí uvědomit, že má příliš mnoho děr k opravě a že by to beztak spolklo astronomické náklady," přidal Fluto Shinzawa z The Athletic, podle něhož se Boston nejspíš bude soustředit na předělání mužstva kolem klíčových mužů na vrcholu sil, tedy Pastrňáka, beka Charlieho McAvoye a brankáře Jeremyho Swaymana.

To je důležité zmínit.

Bruins v žádném případě neuvažují o kompletní přestavbě, tzv. rebuildu, kdy se rozprodává prakticky vše, o co je zájem. Neely jako jednu z možností vedle posilování zmínil předělání mužstva, tzv. retool.

To znamená, že výměna hrozí třeba Trentu Fredericovi, hodnotnému, ale ne klíčovému útočníkovi. V ohrožení, byť podstatně menším, je i Pavel Zacha nebo 36letý kapitán Brad Marchand, jehož v dohledné budoucnosti dostihne věk.

Poslední retool podnikli Bruins v létě 2015, kdy řešili ojedinělý nepostup do vyřazovacích bojů. Jako nováček u toho byl i Pastrňák, který pak s týmem ztroskotal v základní části i v další sezoně.

Od té doby však Boston došel do play off vždy. Pětkrát hrál minimálně druhé kolo, jednou byl ve finále.

Teď se stroj na výhry, zdá se, zasekl. Pastrňáka nicméně může z vlastní zkušenosti utěšovat, že jeho oprava, tedy případný retool, nemusí trvat dlouho.