"Sotva jsem viděl." Superhvězda těžko vydýchávala experiment v pravidlech

Hostitelskými městy jsou kanadský Montreal a americký Boston, pořadatelem NHL. Proto dává rozum, že hokejový Turnaj čtyř zemí kopíruje pravidla této soutěže. Ne ale bezvýhradně.

Sestřih utkání Kanada - Švédsko ve skupině turnaje čtyř zemí | Video: Associated Press

První výjimkou je ústup od dvoubodového systému. Hraje se tříbodově jako v české extralize nebo na mistrovství světa.

To znamená, že kdo zvítězí už v základní hrací době, bere všechny tři body. Kdo až v prodloužení nebo na nájezdy, získá jen dva - zbylý bodík připadne soupeři.

Druhý rozdíl tkví v prodloužení tři na tři. V zápasech skupinové fáze, hrané systémem každý s každým, není pětiminutové, ale desetiminutové.

Finále, do kterého rovnou postoupí první dva týmy tabulky, pak - stejně jako play off NHL - nabídne bitvu pět na pět až do rozhodnutí.

Zdvojnásobení délky prodloužení nemusí působit jako dramatická změna, ale v zámoří jde v posledních letech o poměrně diskutované téma.

A na Turnaji čtyř zemí ožilo hned po prvním utkání.

Kanada totiž porazila Švédsko 4:3 právě po prodloužení. V jeho sedmé minutě skóroval Mitch Marner.

Když další Kanaďan Nathan MacKinnon, který měl na hokejce rozhodnutí hned několikrát, dostal na tiskové konferenci otázku, jestli by desetiminutové prodloužení uvítal i v základní části NHL, jen kroutil hlavou.

"Ne," zopakoval pro jistotu hned třikrát. "Vlastně jsme o tom s ostatními kluky mluvili v kabině. Sedm minut by možná bylo dobrých, ale jinak…"

MacKinnon měl ve fyzicky náročném prodloužení icetime 2:21, o 42 vteřin delší, než na jaký je zvyklý z ligy. Po ledě místy doslova létal a sám si vytvořil několik velkých šancí. Podle kritiků měl ale víc nahrávat. Zvlášť v páté minutě nastavení, kdy se mu při přečíslení nabízel Connor McDavid.

"Nechápu, že jsem ho přehlédl. Ale abych byl upřímný, sotva jsem viděl. Byl jsem v tu chvíli hrozně unavený. Proto se mi ulevilo, když Marner skóroval. Už mi moc sil nezbývalo," přiznal MacKinnon.

"Takže pět minut, maximálně sedm," dodal k tématu, jak dlouhé by mělo být prodloužení tři na tři.

NHL ho v pětiminutové podobě zavedla v roce 2015, aby snížila počet kontroverzních nájezdů, které tou dobou rozhodovaly asi 13 procent zápasů základní části.

Záměr vyšel. Toto číslo hned spadlo skoro na polovinu a potom ještě mírně klesalo.

Část hráčů, podle některých anket dokonce většina, by však nájezdy ráda dostala až na práh "vyhynutí". Patří mezi ně i McDavid, který nápad, jak toho dosáhnout, tedy zavést desetiminutové prodloužení tři na tři, dlouhodobě podporuje.

Současná aplikace pravidla na Turnaji čtyř zemí se mu pochopitelně zamlouvá. "Myslím, že tenhle zkušební provoz je skvělý," konstatoval s dodatkem, že "rozhodnutí v nájezdech nikdo nechce".

Desetiminutové prodloužení ve třech na každé straně už se praktikuje třeba v play off mistrovství světa kromě finále, kde se mohou nastavovat dokonce celé periody tři na tři. Farmářská ECHL zase zavedla sedmiminutové prodloužení.

Jinak bývá standardem pět minut. Stačí se podívat do základní části extraligy nebo skupinové fáze světového šampionátu. Turnaj čtyř zemí však může přinést posun.