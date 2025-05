Nečekaný kolaps Američanů. Nad Norskem vedli 5:1, nakonec se prodlužovalo

Hokejisté Spojených států amerických porazili na mistrovství světa v utkání skupiny B v Herningu Norsko 6:5 v prodloužení. Američané vedli v úvodu druhé třetiny už 5:1, Seveřané přesto vydřeli ve čtvrtém vystoupení na turnaji první bod.

V čase 64:09 rozhodl v přesilovce kanonýr Tage Thompson a dovršil hattrick. Třemi góly se na straně poražených zaskvěl obránce Stian Solberg.

Američané v touze odčinit pondělní porážku se Švýcary (0:3), která pro ně byla první ztrátou na turnaji, začali velmi dobře. První třetinu vyhráli na střely na branku 20:5 a převahu vyjádřili i gólově. Engebratenův brzký faul sice při přesilovce nepotrestali, ale hned šest sekund po vypršení jeho trestu otevřel v páté minutě skóre Gauthier.

V osmé minutě zvýšil kapitán Keller, který si v utkání připsal i dvě asistence. V polovině třetiny načal své střelecké představení využitou přesilovkou Solberg, ale zanedlouho se prosadil i Thompson. Autor 44 gólů v základní části v této sezoně NHL oslavil první trefu na turnaji. Už na 4:1 zvýšil v 18. minutě McCarron.

Když pak v nástupu do druhé části využil početní výhodu Thompson, zdálo se, že je rozhodnuto a zbytek zápasu odpoví už jen na otázku, jakým skóre zámořský favorit Nory deklasuje. Jenže Američané výrazně ubrali, a i když Norové měli po druhé třetině na kontě jen devět střel mezi tyčky, zásluhou Solberga, jenž využil přesilovku pět na tři, a Rönnilda snížili na rozdíl dvou branek.

Seveřané vycítili šanci na senzační obrat a jejich odhodlání posílil v 52. minutě kontaktní trefou Steen. V 55. minutě chybělo málo, aby Seveřané slavili vyrovnání - Solberga ale vychytal Swayman. Norský hrdina si spravil náladu v čase 58:33, kdy ho propálil při hře bez gólmana.

V prodloužení se ale nechal vyloučit Lilleberg a Američany vysvobodil po 31 sekundách přesilovky Thompson, když nekompromisní bombou bez přípravy z kruhu prostřelil Normanna.

Mistrovství světa hokejistů:

Skupina B (Herning):

USA - Norsko 6:5 v prodl. (4:1, 1:2, 0:2 - 1:0)

Branky a nahrávky: 5. Gauthier (Pinto, W. Smith), 8. C. Keller (LaCombe, Kesselring), 13. T. Thompson, 18. McCarron (D. O'Connor, Howard), 23. T. Thompson (C. Keller, Werenski), 65. T. Thompson (Cooley, C. Keller) - 10. Solberg (Berglund, Brandsegg-Nygard), 27. Solberg (Martinsen), 33. Rönnild, 52. N. Steen, 59. Solberg (Brandsegg-Nygard, Rönnild). Rozhodčí: Ch. Holm (Švéd.), Ofner (Rak.) - Hautamäki (Fin.), Wyonzek (Kan.). Vyloučení: 5:5. Využití: 2:2. Diváci: 3149.

USA: Swayman - Werenski, Skjei, Peeke, Vlasic, Kesselring, LaCombe, Lohrei - Garland, Cooley, C. Keller - Nazar, Beniers, T. Thompson - W. Smith, Pinto, Gauthier - D. O'Connor, McCarron, Doan - Howard. Trenér: Warsofsky.

Norsko: Normann - Engebraten, Lilleberg, Myhre, Krogdahl, Hansen, Solberg, od 21. navíc Saxrud-Danielsen - Rönnild, Edvardsen, Elvsveen - Martinsen, Vikingstad, Brandsegg-Nygard - T. Olsen, Vesterheim, N. Steen - Berglund, H. Ö. Salsten, E. Ö. Salsten - od 21. navíc Johnsen. Trenér: Johansson.