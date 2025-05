Rakouský tým se na hokejovém mistrovství světa prezentuje sympatickými výkony, uvnitř ho ale pálí citlivá otázka. Brankoviště s naturalizovaným cizincem. Davida Kickerta, dlouholetou rakouskou oporu mezi tyčemi, rozhodila novinka natolik, že zvažoval ukončení reprezentační kariéry.

Naturalizovaných cizinců není na aktuálním šampionátu neúnosně mnoho. Žádný tým na ně nespoléhá tak moc jako před lety třeba Kazachstán, který stavěl na čistě severoamerickém prvním útoku.

K vyvolání pozornosti však stačí i jeden hráč s odlišnou vlaječkou. V případě Rakouska je to finský rodák Atte Tolvanen (zmínit by se dal i švýcarský rodák Oliver Achermann, ten má ale rakouskou matku).

Hned na úvod MS došlo k paradoxní situaci. Třicetiletý Tolvanen hájil rakouskou bránu proti Finům, za které navíc nastoupil jeho hvězdnější bratr Eeli.

Atte si vedl skvěle. Outsidera, který prohrál těsně 1:2, celou dobu držel.

Co ale asi cítil na střídačce o rok starší Kickert… Rodák z rakouského Korneuburgu výrazně přispěl k tomu, že se Rakousko třikrát za sebou udrželo v nejvyšší skupině mistrovství světa.

S Tolvanenem se coby dvojka už roky dělí o práci v silném Salcburku z převážně rakouské soutěže ICEHL. V reprezentaci na to ale Kickert zvyklý není.

Když Tolvanen na konci minulého roku získal rakouské občanství s tím, že bude chytat za národní tým, Kickert z toho - mírně řečeno - nebyl zrovna nadšený.

Kolegovu naturalizaci před pár dny otevřeně komentoval v rozhovoru pro rakouský deník Kleine Zeitung.

"Nemyslím si, že je to z dlouhodobého hlediska správná cesta," spustil. "Chápu, že v Rakousku máme velký problém s brankáři, ale je zapotřebí lepší spolupráce mezi hokejovým svazem a ligou, aby se zkvalitnila výchova domácích gólmanů. Řeknu to takhle: Když jsem se o té naturalizaci dozvěděl, dost mě překvapila, zvlášť ten způsob. Nikdy se to nekomunikovalo otevřeně."

Kickert dokonce zvažoval ukončení reprezentační kariéry.

"To zklamání totiž bylo vážně velké a byl jsem tak trochu v šoku. Ale být tady ve Stockholmu s ostatními kluky je důležitější než moje osobní pocity," vysvětlil Kickert, proč si odchod z reprezentace rozmyslel.

Vztah s Tolvanenem popsal jako "velmi profesionální", zášť vůči kolegovi necítí. "Musíte uznat, že Atte je opravdu skvělý brankář. Není to jeho chyba. Kdybych byl na jeho místě, neudělal bych nic jinak," dodal.

Tolvanen se jako Rakušan necítí

Nabídku chytat za Rakousko dostal Tolvanen asi před rokem. Zaskočila ho, ale přijal ji. Moc k vyřizování toho neměl, vše potřebné zařídil hokejový svaz.

"Normálně musíte v zemi zůstat deset let a skládat jazykové testy, ale mně dokázali pas sehnat zrychleným způsobem," líčil finskému listu Ilta-Sanomat brankář, který zatím v Rakousku strávil čtyři roky.

Za Rakušana se nepovažuje.

"Samozřejmě jsem Fin, od toho se nedá utéct," připustil. "Ale čím déle jsem v Rakousku, tím více se tam cítím jako doma. Žiju tam devět měsíců v roce, takže už je to takový můj druhý domov."

Němčinu Tolvanen zatím moc neovládá, ale v příští sezoně se do ní plánuje opřít pod dohledem učitele.

Ve stockholmské skupině MS zatím odchytal jen úvodní zápas proti Finsku. Pak v souladu s předchozí domluvou s reprezentačním vedením odcestoval do Helsinek kvůli manželčině porodu. Stále není jasné, kdy dorazí zpátky. Jestli vůbec.

Místo Tolvanena dostal prostor Kickert. Proti Švédsku sahal po senzační výhře, ale nakonec kousal porážku 2:4. Proti Slovensku přispěl k vítězství 3:2 na nájezdy.

Brankářskou trojkou Rakušanů je 25letý Florian Vorauer, který na světovém šampionátu dospělých ještě nikdy nestartoval.