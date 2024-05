Otřesné podmínky, nedá se hrát, rýpl si Slafkovský. Slovákům je na MS horko

V Ostravě mají díky blízkosti k domovině prakticky domácí prostředí. Vedlejší dějiště mistrovství světa však slovenským hokejistům zcela nevyhovuje. V tamní aréně jim je horko.

Po posledním zápase proti Lotyšsku, kde museli zvládnout přesčas v podobě prodloužení a nájezdů a nakonec prohráli 2:3, se Slováci ozvali naplno.

"Je tady takové teplo, že v páté minutě máme mokré rukavice a nedokážeme pořádně kontrolovat puk," stěžoval si na podmínky v ostravské hale obránce Šimon Nemec.

"Někdo by se na to měl podívat. Nejsme roboti, ale lidi. Myslím, že takhle to dál nepůjde. Už při rozcvičce je hodně teplo. Nevím, čím to je, zažívám to poprvé. Organizátoři se snaží, led není až tak špatný, ale když máte vodu v rukavicích a bruslích, hraje se těžko. Chtěli jsme víc tvořit, ale nedá se to," líčil.

Útočník Juraj Slafkovský, zřejmě největší slovenská hvězda současnosti, zašel ještě dál a kritizoval i kluziště.

"Otřesné podmínky, v takových se hokej hrát nedá. Led je špatný po pěti minutách jedné třetiny. Neomlouvá nás to, ale člověk by čekal, že na turnaji, jako je mistrovství světa, to bude lepší," hořekoval.

Křídelník kanadského Montrealu, známý svým temperamentem, si rýpl už po vyhraném utkání s Francií.

"V hale je strašné horko, mohli by zapnout klimatizaci, ale asi šetří," prohlásil.

Byť výtky na ostravskou arénou, otevřenou v roce 1986 a zrenovovanou v nultých letech, zaznívají především od Slováků, problémy mají i jiní, hlavně brankáři. Dva z nich, Lotyš Kristers Gudlevskis a Polák českého původu Tomáš Fučík, dokonce následkem přílišného pocení skončili v nemocnici.

"Snažíme se maximalizovat pitný režim i suplementaci, ale podmínky jsou opravdu extrémní. Hráč ztratí za jeden zápas čtyři až pět kilogramů, z většiny je to voda," poznamenal týmový lékař Slováků Pavol Lauko.

Smířlivěji se k vedru v ostravské aréně, která při probíhajícím šampionátu pojme v jednom utkání až 9109 diváků, staví trenér Slovenska Craig Ramsay.

"Věřte mi, v NHL býval led mnohem horší. Mám s tím dlouholeté zkušenosti. Podmínky jsou, jaké jsou, na to nemůžeme hledět," řekl kouč, který v zámořské soutěži nastupoval v 70. a 80. letech a později tam desítky let zastával různé funkce, zpravidla trenérské.

Vedle horka řeší Slováci také čtvrtfinále, které v poslední den skupinové fáze stále nemají jisté. Postup jim unikne v případě, že odpoledne nezískají proti Švédsku ani bod a Lotyšsko večer porazí Spojené státy v základní hrací době. Nepravděpodobné, ale ne nemožné.

Kde Slováci odehrají případné čtvrtfinále, záleží na jejich umístění ve skupině a také na pozici české reprezentace, která určitě zůstane v Praze.

Ostrava hostí dvě čtvrtfinálová klání, pak se mistrovství kompletně přesouvá do moderní pražské haly, která problémy s horkem neeviduje, alespoň ne ve stejné míře.