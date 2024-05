"Češi jsou nejsilnější." Rakousko ale sní o pokračování pohádky: Je to na místě

Před mistrovstvím světa mohl zápas s Rakouskem evokovat snadnou práci, teď to ale vypadá na nevyzpytatelný boj. Čeští hokejisté v pátek večer vyzvou soupeře, který má za sebou další senzaci.

Rakušané na třetí třetinu s Kanadou, kterou vyhráli 5:0 a vybojovali díky tomu první bod na šampionátu za prohru 6:7 v nájezdech, navázali úchvatným obratem proti Finům. S olympijskými šampiony prohrávali na začátku 9. minuty 0:2 a nakonec slavili triumf 3:2.

Rozhodující branku navíc zásluhou útočníka Benjamina Baumgartnera vstřelili ve chvíli, kdy už to nikdo nečekal. Dvě desetiny sekundy před třetí sirénou.

"Nedokážu to vůbec popsat… Finové jsou každopádně dobrý tým. A my jsme je najednou porazili na mistrovství světa," řekl Baumgartner k první výhře své země nad Finskem.

"Myslím, že to je za dlouhou dobu ta nejlepší věc, která se v rakouském hokeji přihodila," dodal.

Když jeho pokus v poslední vteřině základní hrací doby zapadl do brány, měl trošku pochybnosti.

"Myslel jsem si, že siréna zazněla dřív, než puk skončil v brance, ale mýlil jsem se. Bylo to ale vážně těsné. Myslím, že to snad ani nemohlo být těsnější," poznamenal.

Výkony i výsledky Rakušanů mají vzestupnou tendenci. Začali prohrou 1:5 s Dány, pak ale potrápili Švýcary a zápas ztratili až v poslední minutě. Následovaly senzace proti Kanadě a Finsku.

"Rozhodně ale ještě nemáme co slavit. Pořád jsme nic nedokázali. Máme čtyři body a stále se může stát, že spadneme. Naším cílem je záchrana v elitní skupině, ještě pořád nemáme hotovo," prohlásil Peter Schneider.

Česko považuje útočník, jenž působil v letech 2007 až 2010 v mládežnických týmech Českých Budějovic a Znojma a sezonu 2020/21 odehrál v dresu extraligové Komety Brno, za nejsilnější tým v pražské skupině.

"Co jsem viděl, tak bych řekl, že jsou nejlepší. Určitě si nemůžeme myslet, že zítra proti nim budeme dominovat. Ale všichni kluci určitě vidí, že je tady cesta, jak udělat nějaké body. Doufám, že třeba překvapíme i je. Bude to každopádně hodně těžký zápas, ale nic nevzdáváme, budeme bojovat. Těším se na to," řekl Schneider.

"Chceme co nejdéle udržet ten zápas těsný, aby to bylo o gól, maximálně o dva," pokračoval. "Tím víc nervózní možná jsou pak ty super týmy, které tady jsou. Máme i skvělé gólmany. A na konci, když se hraje těsný zápas, se může stát cokoliv. Jako proti Finsku."

Mnozí Rakušané překvapivé výhře dlouho nemohli uvěřit. "Neskutečné. Jsem hrozně šťastný. Gól z poslední vteřiny je jak z pohádky," básnil brankářský hrdina David Kickert.

Rakouská média už vyhlížejí, co Schneider a spol. předvedou proti domácímu Česku. "Je zcela na místě snít o další senzaci," napsal deník Der Standard.

Nutno dodat, že Rakousko už Čechy skolilo, a to poměrně nedávno. Na MS 2022 vyhrálo 2:1 na nájezdy.