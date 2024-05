"Byli úplně unešení." České MS ohromilo i v zákulisí, čekání na další se může zkrátit

2004, 2015, 2024. Dosavadní domácí hokejová MS v samostatné historii Česka od sebe dělilo jedenáct, respektive devět let. Další čekání by mohlo být kratší.

Letošní mistrovství světa v Praze a Ostravě přineslo z pořadatelského pohledu obří úspěch. Po semifinále naskočil celkový počet přilákaných fanoušků na více než 765 tisíc, čímž čeští organizátoři překonali vlastní, devět let starý rekord.

Nad zaplněnými tribunami a také bouřlivou atmosférou žasli v průběhu turnaje hvězdy NHL nebo zahraniční novináři.

Na tiskové konferenci na závěr šampionátu se k nim přidal šéf světového hokeje Luc Tardif. "Fantastický úspěch. Vidíme, že Česko je hokejová země," komentoval nový rekord.

Okouzlený byl také šéf organizačního výboru Petr Bříza, který si původně nedokázal podobný úspěch představit.

"Příprava šampionátu trvá vícero let. Na začátku v roce 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, čelili jsme energetické a plynové krizi, inflaci a dalším vnějším vlivům, jsme nevěděli, jestli si rodiny za dva roky budou moct dovolit kupovat denní balíčky," spustil.

"Ani v nejdivočejších snech jsme nečekali, že bychom se mohli dostat na taková čísla," poznamenal.

"Chceme moc poděkovat všem fandům, protože ta atmosféra na zápasu Rakousko - Norsko nebo Dánsko - Finsko byla geniální," zmínil pražské zápasy, na které v obou případech dorazilo přes 16 tisíc diváků.

"Vždycky jsem pak chodil za kolegy z těchto federací a říkal jim: 'Gratuluju. Dneska jste překonali rekord v návštěvnosti. Tolik lidí na vás nikdy nepřišlo.' Všichni z toho byli úplně unešení," prozradil Bříza.

Když na jiných šampionátech hrají nedomácí týmy, obvykle je kvůli poloprázdným ochozům a tichu slyšet každé zadunění mantinelu.

Proto se nabízí otázka, jestli by Česko nemělo pořádat MS častěji. Tardif uznal, že by to dávalo smysl. "Musíme ale dát prostor i ostatním," poznamenal.

"Podle cyklu se na nás dostane zhruba jednou za devět deset let," připomněl Bříza.

Tak tomu alespoň bývalo, teď leccos, nejen aktuální úspěch, hovoří pro zkrácení intervalu. "Z cyklu vypadly Rusko s Běloruskem. A některé země, což je taky výzva pro hokejovou špičku, nejsou finančně tak silné, aby mistrovství světa připravily. Třeba Norsko, Dánsko - to šlo na příští rok do kooperace se Švédskem," nastínil aktuální poměry.

Následně budou šampionát hostit Švýcarsko, Německo a v roce 2028 Francie, o čemž se rozhodlo před pár dny. Pak mají o pořadatelství zájem Slováci a Britové.

A Češi? O rok 2030 pravděpodobně stát nebudou, neboť hvězdy NHL v té sezoně pojedou na zimní olympiádu a na MS se jim moc chtít nebude, což atraktivitě turnaje uškodí.

"Reálně se asi můžeme bavit o roce 2031, 2032 a 2033. Český svaz do toho bude chtít jít s novou arénou v Brně," prohlásil Bříza.

Česko by se tak dalšího domácího šampionátu v ledním hokeji mohlo dočkat už za sedm let.