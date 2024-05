Pastrňák: Prožíváme tady něco neskutečného. Ke konci už se hokej hrát nedal

Na MS dorazil na poslední chvíli jako superhvězdná posila, která Čechy spasí v nejtěžších zápasech. Ve čtvrtfinále proti Spojeným státům byl David Pastrňák se šesti ranami suverénně nejaktivnějších českým střelcem. Rozhodl však někdo jiný, Pastrňákův parťák ze zámořského Bostonu Pavel Zacha.

Co na jeho počin říkáte?

Jsem za něj moc rád. Jinak to být ani nemohlo. První mistrovství a první gól za nároďák. A tak důležitý! Mám obrovskou radost. Ať to měl, jak to měl, dneska je tady, to je jediné, na čem záleží. Dal vítězný gól.

Jak moc vás podržel Lukáš Dostál, který chytil všech 36 střel?

Stál tam na hlavě. Neskutečný výkon. Dokázal se soustředit celý zápas, na každou střelu byl připravený. Je lehké vyhrát čtvrtfinále, když má gólman nulu.

Co se ve vás po postupu, navíc v domácím prostředí, odehrává?

Neskutečná radost. Podali jsme výborný týmový výkon. Hlavně jsem rád, že jsme to všichni zvládli pro národ, protože to, co tu kluci prožívají dva týdny a já pár dní, je neskutečné. Fanoušci vytváří neskutečnou atmosféru. Dokázali jsme tenhle krásný turnaj dotáhnout do bojů o medaile!

Ve čtvrtfinále byla atmosféra snad ještě bouřlivější než ve skupinové fázi. Je to asi něco jiného než v NHL, že?

Úplně něco jiného. V NHL se moc nefandí, Evropa to umí o hodně líp, lidé povzbuzují společně a hlavně celý zápas. V Americe je to trošku jiné, ale takhle je to holt nastavené. Myslím, že se to nikdy nezmění.

Vy osobně jste měl v utkání několik šancí, tou největší byl samostatný únik. Co chybělo?

Snažil jsem se o kličku, kterou dělám často, ale na tom ledě… Možná jsem jel moc rychle, takhle rychle jsem dlouho nejel. Pak mi puk přeskočil hokejku. Myslím, že jsem měl střílet. Všichni víme, že led není ideální. Naštěstí nám ten gól nechyběl a zvládli jsme to vybojovat.

Američané proti vám hráli hodně tvrdě. Bylo fajn jim srazit ego?

To je jejich styl hry. Hrají tvrdě. Někomu, kdo sleduje spíš evropský hokej, to může přijít za hranou, ale za mě je to úplně normální. Takhle hrají pořád. Není to tak, že by byli namistrovaní. To jsou spíš Kanaďané.

Po Zachově gólu jste drželi a udrželi vedení po zbytek zápasu. Byla to hodně ubojovaná výhra, že?

Čtvrtfinále taková někdy jsou. Je to zavřené, o jednom gólu. Pak ve třetí třetině není ideální led, takže se tam hokej moc hrát nedá. Jenom se to tam házelo. A my to ubránili. Moc se těšíme do bojů o medaile.

V semifinále nastoupíte proti Švédsku.

Už bylo na čase! Tenhle souboj jsem ještě nezažil. Trvalo to, nevím, asi sedm let. Určitě to v naší rodince bude speciální (Pastrňák má dítě se švédskou přítelkyní - pozn. red.).