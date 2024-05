Pomsta Čechům. Rozprášili nás, chci je porazit u nich doma, líčí americká hvězda

Očekávané večerní čtvrtfinále hokejového mistrovství světa má pro některé hokejisty zvláštní náboj. Jeden z lídrů americké obrany Seth Jones se chce Čechům pomstít za dva roky starý debakl v zápase o bronz.

"Zase ti Američané!" chtělo by se zvolat. Česká reprezentace odehraje čtvrtfinále proti USA už poosmé za posledních dvacet šampionátů včetně letošního a podruhé v řadě.

Loni po stěhování z lotyšské Rigy do finského Tampere prohrála 0:3.

Ze současného amerického výběru ale tehdy hrál jen dříč Michael Eyssimont.

Víc v kabině Spojených států rezonuje jiné střetnutí s Čechy, a to boj o bronz na MS 2022, také v Tampere. Krutou prohru 4:8 zažili útočník Matt Boldy a obránci Seth Jones s Lukem Hughesem.

"Upřímně - rozprášili nás. Utekli nám ve třetí třetině," vzpomíná 29letý Jones pro Aktuálně.cz.

Američané po prvním dějství vedli 3:1, po druhém 3:2, pak ale odpadli. I kvůli tomu, že od semifinále hráli na pouhé čtyři obránce. Jones byl trenérem ždímaný až na dřeň, dva dny po sobě měl půlhodinový icetime.

"Bylo to těžké. Odehráli jsme spoustu minut. Měli jsme nějaká zranění a další kluk (Jaycob Megna - pozn. red.) musel po čtvrtfinále odjet kvůli narození dítěte. Jsem rád, že teď tady máme sedm zdravých obránců, v pozdější fázi turnaje sehrává roli, když jste čerství a jezdí vám nohy," připomíná Jones.

Večerní duel proti Česku bere jako příležitost pro odplatu. "Ne každý v našem týmu to utkání zažil, ale já se určitě pomstít chci. Chci Čechy porazit u nich doma, to by byl hezký pocit," vykládá spoluhráč Petra Mrázka ze zámořského Chicaga.

Před dvěma roky byl možná největší hvězdou Američanů a nosil kapitánské céčko, teď je "jen" jednou z řady velkých jmen a dělá asistenta útočníkovi Bradymu Tkachukovi.

"Máme skvělý tým, hodně kluků z NHL, kteří navíc dokážou plnit spoustu rozličných rolí. A myslím, že tým opravdu stavějí na první místo. Nejsou třeba na přesilovce nebo nehrají tolik minut jako v klubu, ale nevadí jim to. Dělají vše, co je v jejich silách, abychom vyhráli. Naším cílem je zlato, na které čekáme hrozně dlouho," podotýká Jones.

Spojené státy světový šampionát naposledy ovládly v roce 1960 (!), kdy se hrálo v rámci zimní olympiády. Od té doby nezískaly ani stříbro.

V Ostravě podlehly Švédsku a v prodloužení i Slovensku, ale také vstřelily víc gólů než kdokoliv jiný na turnaji. Na Čechy jdou jako mírný favorit.

Včerejší trénink po příjezdu vlakem z Ostravy zrušily. Z hráčů vyjeli na led jen brankář Charlie Lindgren a nehrající univerzitní forvard Will Smith. Zbytek týmu se šel projít do Starého Města.

Pražský led si tak Američané vyzkoušeli až v den čtvrtfinále při ranním rozbruslení. Nutno podotknout, že velmi svižném.

"Led se mi zdál v pohodě," líčí Jones.

V ostravské aréně si řada hokejistů na kluziště a celkové horko stěžovala. Slovák Juraj Slafkovský dokonce prohlásil, že "v takových podmínkách se hokej hrát nedá".

"V hale rozhodně horko bylo," potvrzuje Jones. "Tady je taky teplo, už teď můžu říct, že nejen já se budu v zápase hodně potit, takže pitný režim bude klíčový. Ale jelikož jsme přijeli z Ostravy, jsme na to zvyklí."