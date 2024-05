Hrozivé číslo. Češi se na MS trápí v důležité disciplíně, horší jsou jen Poláci

Neporazitelnost v základní hrací době, devět bodů z dvanácti možných, obraty, bojovnost... Čeští hokejisté se na domácím mistrovství světa mají čím chlubit. V jedné důležité disciplíně však výsledkově propadají. V přesilovkách.

Početní výhody pro ně výhodami zatím nejsou. Češi v jedenácti odehraných přesilovkách na šampionátu vstřelili jeden gól a jeden inkasovali.

Vrcholem bylo středeční klání s Dánskem, kdy reprezentanti zahodili téměř dvouminutovou přesilovku pět na tři.

"Kdybychom stáli proti kvalitnějšímu soupeři, mohlo nás to stát zápas, protože jak se říká: Když neproměníte přesilovku pět na tři, nevyhrajete," bědoval kouč Radim Rulík.

"Je pravda, že v Euro Hockey Tour jsme neměli jedinou přesilovku pět na tři, možná 20 vteřin," zmínil nedostatek praxe v přípravných turnajích během sezony.

"Nechci se ale vymlouvat, bylo to špatně sehrané," litoval.

Jako první při dvojnásobné početní výhodě selhali Kaše, Červenka, Palát, Kubalík a Krejčík, kteří přitom v jednu chvíli stáli jen proti dvěma plnohodnotným soupeřům, neboť forvard Patrick Russell ztratil hokejku.

Následně neuspělo ani komando ve složení Tomášek, Kämpf, Voženílek, Stránský a Kundrátek.

"Určitě změníme sestavu a budeme pracovat na tom, abychom to příště - pokud taková situace nastane - sehráli lépe," prohlásil Rulík.

Jistý si nebyl ani klasickou přesilovkou pět na čtyři, kde ale padne rozhodnutí až na základě rozboru u videa.

První speciální formaci doteď tvořili Stránský, Sedlák, Kaše, Červenka a na modré čáře Špaček.

Ve druhém sledu chodili na led Tomášek, Palát, Voženílek, Kubalík a Kundrátek, případně Krejčík.

"Přesilovka by určitě chtěla vypilovat, je to důležitá věc," hlásil po utkání s Dány Dominik Kubalík. "Červusova lajna to hraje perfektně, chybí tomu jen gól. U nás si myslím, že když to zjednodušíme a budeme víc střílet, tak to taky bude dobré."

Rulík po dřívější partii s Norskem částečně bránil českou přesilovku s tím, že čítala nebezpečné střely.

Nadějné projektily létaly i ve středu na dánskou bránu. Góly ale stále nepřicházejí. Zatím se v početní výhodě trefil jen Matěj Stránský proti Švýcarsku.

Hrozivá úspěšnost kolem devíti procent patří k nejhorším na turnaji. Stejně jsou na tom Slováci a hůř jen Poláci, kteří zatím z 13 přesilovek nevyužili ani jednu.

Září naopak Němci s pěti zářezy z osmi pokusů, což dělá fenomenální úspěšnost 63 procent. Druzí jsou Švýcaří, kteří proměnili osm z 18 přesilovek, tedy zhruba 44 procent (kompletní žebříček najdete zde).

Na předchozích šampionátech byli v popředí i Češi, kteří třikrát v řadě, nejdřív pod hlavním koučem Filipem Pešánem a pak dvakrát pod Karim Jalonenem, vytáhli úspěšnost početní výhody minimálně na třicet procent.

Nejhorším českým výsledkem od roku 2010 je 14procentní přesilovka z mistrovství světa 2016 v Rusku.