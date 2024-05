Pastrňák na nule, reprezentace z něj těží i tak. Hrozně se mi ulevilo, líčí Sedlák

Třetí zápas, třetí nula. David Pastrňák po dodatečném příletu na domácí mistrovství světa stále neboduje. Čeští hokejisté však z přítomnosti superhvězdy i tak těží.

V závěru skupinové fáze získali Češi tři ofenzivní esa ze severoamerické NHL - Martina Nečase, Pavla Zachu a hlavně Davida Pastrňáka, největší současnou českou hvězdu, od které se dalo očekávat, že podobně jako v minulosti rozjede show.

Ta je však zatím k nenalezení.

Pastrňák v průměru tráví na ledě přes 18 minut, nejvíc z českých útočníků, a hodně střílí, ale po třech utkáních v Praze nemá ani gól, ani asistenci.

Neprosadil se ani při nevídané semifinálové kanonádě 7:3 proti Švédsku.

"Musím ale říct, že je mi to celkem jedno. Vůbec jsme moje góly nepotřebovali a doufejme, že ani potřebovat nebudeme," usmál se čerstvě 28letý kanonýr po postupu. "Střelecká není k nalezení, ale fakt mi na tom nezáleží. Podřídil jsem se systému, v každém střídání pomáhám, jak to jde. Gól by byl samozřejmě hezký, ale žralo by mě to až ve chvíli, kdy bychom prohráli."

Pastrňák a Zacha, který má zatím na kontě jednu branku, tu rozhodující ze čtvrtfinále proti USA, nejdřív nastoupili vedle Romana Červenky, ale v play off jim dělá společnost Ondřej Palát.

"Soupeři na ně postavili ty nejlepší hráče," upozornil trenér Radim Rulík. "Tím se trošku uvolnil prostor pro jiné lajny. Proti Švédsku se to stoprocentně potvrdilo."

Všiml si toho také obránce Jan Rutta.

Útočník Martin Nečas zase podotkl: "Není to tak, že bychom hráli na jednu lajnu. Hrajeme na čtyři, a to je hrozně těžké bránit."

Sám proti Švédům dosáhl na fantastický zápis 1+3 a celkově má po čtyřech kláních šest bodů, čímž v bodovém průměru vystřelil na čelo týmové tabulky před Červenku. V útoku si sedl s defenzivním centrem Davidem Kämpfem a střelcem Dominikem Kubalíkem.

"Jak už jsem říkal dřív, každý zápas se jedné lajně vydaří trošičku víc, jiné malinko míň. Vůbec ale není rozhodující, kdo ty branky dá. Jsme tady jako mužstvo," poznamenal Rulík po postupu do finále.

Pastrňák k němu nepřispěl góly, ale tím, že na sebe strhl pozornost soupeřů, a také psychologicky.

"Třeba mně se hrozně ulevilo, když přijel," přiznal Lukáš Sedlák. "Vztáhne na sebe obrovský tlak. Vůbec mu nezávidím."

"Ono když přijedou kluci jako on, tak všichni čekají, že budou rozhodovat zápasy a že to bude stát v podstatě na nich. Tým je ale od toho, aby se semknul kolem nich a třeba jim v nějakých chvílích pomohl. A aby se na ně nespoléhal a hrabal dál. Zápas nakonec může rozhodnout kdokoliv," dodal centr, který nastřádal už deset bodů (5+5), z toho čtyři (2+2) po Pastrňákově nedávném příletu.