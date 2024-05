V NHL sledoval české zápasy. Měl jsem až husí kůži, komentuje Nečas atmosféru na MS

Jedna z největších českých hokejových hvězd dorazila do Prahy, hlavního dějiště probíhajícího mistrovství světa. Útočník Martin Nečas naznačil, že by měl nastoupit už do večerního utkání proti Velké Británii.

Jak před časem slíbil, tak učinil. Poté, co jeho Carolina vypadla ve druhém kole play off NHL, kde podlehla newyorským Rangers 2:4 na zápasy, nasedl 25letý Nečas na letadlo na Prahy, aby pomohl reprezentaci.

V zámořské lize přitom nemá smlouvu na příští sezonu. Někteří v takovém případě pozvánku odmítají.

Co vás k příletu vedlo?

Myslím, že zahrát si mistrovství v Česku je sen každého hráče. Člověk nejdřív myslí na to, aby uhrál v NHL Stanley Cup, ale jakmile jsme vypadli, moje myšlenky už mířily k mistrovství. Jsem rád, že jsem se připojil co nejdřív a že tady můžu být.

Jak to bylo se zdravotní prohlídkou a dalšími nutnostmi?

Výstupní zdravotní prohlídku jsem měl rovnou po zápase. Věděl jsem, jak je to časově s nároďákem, tak jsme se snažil postupovat co nejrychleji. Další den ráno jsem měl mítink s trenéry a odpoledne jsem vyrazil. Bylo to vážně narychlo.

Máte z vyřazovacích bojů nějaké šrámy? Váš otec mluvil dokonce o zlomenině.

Nevím, kde na to přišel. Nějaké šrámy samozřejmě mám, ale to si nechám pro sebe. Není to nic, co by mi bránilo ve hře.

Petr Mrázek s ohledem na vaše nižší vytížení oproti loňsku říkal, že v Carolině možná nevidí, jaký jste hráč. Jak se vám to poslouchá?

S Mrázou jsme dobří kamarádi, známe se. Úplně ale nechci komentovat Carolinu. Jsem tady od toho, abych se staral o nároďák. Zbytek budu řešit po mistrovství.

Sledoval jste v zámoří dění na šampionátu?

Sledoval jsem každý zápas až na ten poslední, kdy jsem to nestíhal. Kluci zatím hráli dobře. Je vidět, že je fanoušci ženou dopředu. Musím říct, že jsem z toho měl až husí kůži, když jsem viděl, kolik lidí chodí na zápasy - nejen Čechů, ale i ostatních. Psal jsem si s kluky, co znám z Kanady, a říkali, že jsou nadšení.

Když se české publikum v průběhu utkání proti Rakousku dovědělo, že přijedete, začalo aplaudovat. Dostalo se to k vám?

To jsem popravdě nevěděl. Ale jsem rád, tohle je srdeční záležitost, hrát v Česku za český nároďák. Těším se na první start. Doufám, že to dotáhneme co nejdál.

Máte za sebou týmový mítink a focení v dresu. Naskočíte už do večerního zápasu proti Britům?

Uvidíme, já jsem připravený. Ještě se domluvíme s trenéry, ale jak říkám, nepřijel jsem sem odpočívat. Bude dobré hned začít.

V NHL zpravidla hrajete na křídle, ale z dřívějška máte praxi i ve středu útoku. Víte od trenérů, na které z těchto pozic budete hrát?

Ještě úplně nevím, nějaký lehký mítink jsem ale s trenéry měl, ale uvidíme večer. Jsem tady teprve chvilku, je to všechno narychlo.