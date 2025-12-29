Přeskočit na obsah
Benative
29. 12. Judita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Hokej jako únik i naděje. Kanaďan na Spengler Cupu bojuje pro nemocného syna

Radek Vičík
Radek Vičík
Radek Vičík

Kanadský hokejista Tanner Fritz dnes na Spengler Cupu v Davosu nastoupí proti pražské Spartě. Hraje ale především za svého syna Emmetta, který se narodil s vzácnou genetickou poruchou.

Tanner Fritz v dresu Kanady
Tanner Fritz v dresu KanadyFoto: Profimedia
Reklama

V davoském zimním odpoledni se rozzáří světla haly a na led vyjede tým Kanady. Pro většinu hráčů jde o prestižní zápas tradičního turnaje, pro jednoho z nich však znamená mnohem víc.

Tanner Fritz, zkušený kanadský útočník, dnes nastoupí proti pražské Spartě s myšlenkami, které se neupínají jen k puku a výsledku. Každé jeho střídání patří synovi Emmettovi.

Emmett Fritz se narodil s vzácnou genetickou poruchou, která zásadně ovlivňuje jeho vývoj. Nechodí, nemluví jako jiné děti a trpí opakovanými záchvaty. Lékaři rodičům už brzy po narození řekli, že jejich syn nikdy nebude žít běžný život.

„Byl to moment, kdy se vám svět na chvíli zastaví,“ přiznal Tanner Fritz v rozhovorech v zámoří. „Ale velmi rychle jsme pochopili, že Emmett není tragédie. Je to dar.“

Reklama
Reklama

Právě tato věta se k Fritzovi vrací pokaždé, když si obléká dres. Hokej byl vždy jeho profesí i vášní, dnes je ale i způsobem, jak zůstat silný.

Rodina Tannera Fritze:

„Hokej mi pomáhá udržet rovnováhu. Když jsem na ledě, můžu se nadechnout. A když se vrátím domů, mám sílu být tím tátou, kterého Emmett potřebuje,“ říká hráč švýcarského celku Rapperswil-Jona Lakers.

Rozhodnutí hrát v Evropě i během svátků nebylo samozřejmé. Dlouhé cestování, odloučení od rodiny a vánoční čas, který by nejraději trávil doma. Nakonec však převážil pocit, že i tato mise má smysl.

Reklama
Reklama

„Emmett vnímá emoce. Nevidí góly, ale cítí, kdy jsem šťastný a klidný. A já vím, že když hraju, dělám něco i pro něj,“ vysvětlil Fritz.

Související

Kanada se dnes na tradičním turnaji v Davosu střetne ve čtvrtfinále s pražskou Spartou. Pro fanoušky půjde o atraktivní konfrontaci zámořského stylu s českou školou hokeje.

Pro Fritze jde však o další kapitolu osobního příběhu. „Neřeším, kdo stojí proti nám. Řeším, abych odešel z ledu s pocitem, že jsem nic neodflákl,“ říká.

Spoluhráči o jeho situaci vědí a respektují ji. V kabině Kanady není Fritz jen jedním z veteránů, ale také mužem, který svým klidem a pokorou drží tým pohromadě. „Když vidíte, čím si doma prochází, přestanete si stěžovat na maličkosti,“ přiznal jeden z jeho spoluhráčů švýcarskému listu Blick.

Reklama
Reklama

Emmett zůstává doma s maminkou Brandy. Každý zápas sledují po svém, často jen skrze krátké záznamy a fotografie. „Po utkání mu vždy volám. Nezáleží, jestli vyhrajeme nebo prohrajeme. Říkám mu, že táta hrál pro něj,“ popisuje Fritz.

Až dnes v Davosu dopadne puk na led, půjde z pohledu tabulek o jeden zápas Spengler Cupu.

Pro Tannera Fritze to ale bude další důkaz, že i ve světě profesionálního sportu mohou existovat příběhy, kde vítězství nemá podobu trofeje. Stačí, že na druhém konci světa jedno malé dítě cítí, že na něj jeho táta myslí.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
řidičský průkaz 2007
řidičský průkaz 2007
řidičský průkaz 2007

V roce 2026 čeká přes půl milionu lidí výměna řidičáku

Téměř 563 tisíc motoristů v Česku si bude muset v příštím roce vyměnit svůj řidičský průkaz, protože jim vyprší platnost jejich dokladu. Dalším desítkám tisíc řidičů navíc propadl průkaz už letos a lidé si ho dosud nevyměnili.

muž s kufrem
muž s kufrem
muž s kufrem

Policie varuje před podvody, při kterých mohou lidé nevědomky pašovat drogy

Policie varuje před podvody, při kterých mohou lidé nevědomky ze zahraničí pašovat drogy. Podvodníci si nejprve s obětí vybudují důvěru, přesvědčí ji k cestě do zahraničí a pak ji požádají pod různými záminkami o převoz kufru. V zavazadle jsou však drogy, za jejichž pašování v některých zemích hrozí i doživotní trest.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama