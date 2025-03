"Ta nejhloupější chyba." Ital potopil finský velkoklub, mistr světa končil v slzách

Velmi kuriózním způsobem přišel finský hokejový velkoklub Kärpät Oulu o účast v play off, respektive o šanci o ni zabojovat. Italský brankář Damian Clara svůj tým potopil obrovskou chybou v závěru a kapitán Marko Anttila, mistr světa a olympijský šampion, se loučil s kariérou v slzách.

Kärpät hrál v sobotu v posledním kole základní části finské ligy doma proti IFK Helsinky a hosté sáhli v závěru za stavu 1:1 ke hře bez brankáře. Potřebovali totiž tři body, aby dosáhli na čtvrté místo a zajistili si přímou účast ve čtvrtfinále play off.

Domácí Clara se půl minuty před koncem dostal k odraženému puku a chtěl zkusit trefit prázdnou bránu přes celé kluziště. Jenže kotouč mu sjel a helsinský Iiro Pakarinen gólmana Oulu lehce překonal.

Helsinky slavily díky výhře 2:1 kýžené tři body, pro Kärpät měla porážka v základní hrací době naopak zdrcující následky. V tabulce skončil třináctý, jako první nepostupující do předkola play off.

Pokud by utkání dospělo do prodloužení nebo nájezdů a tam by Kärpät uspěl, do vyřazovací fáze by postoupil. Stačily mu dva body, ale Clarův risk a minela ho potopily.

"Pravděpodobně ta nejhloupější chyba, jakou jsem kdy viděl," napsal jeden z uživatelů sociální sítě Reddit. "Tohle ho bude pronásledovat už navždy," přidal další. Objevila se také narážka na slavnou hrubku Švéda Tommyho Sala ze čtvrtfinále olympiády 2002.

Neúčast v play off je pro Kärpät tvrdou ranou. Tým ze severu Finska patří mezi místní velkokluby, osmkrát nejvyšší soutěž vyhrál.

V aktuální sezoně mu nepomohla ani bodová erupce českého útočníka Michala Kovařčíka, který byl s bilancí 13 gólů a 49 nahrávek druhý jak v kanadském bodování ligy, tak mezi asistenty.

Po Clarově chybě skončila sezona i českému bekovi Dominiku Mašínovi.

To pro útočníka Anttilu, kapitána mužstva, byla porážka s IFK Helsinky vůbec posledním zápasem kariéry. Brzy čtyřicetiletá finská legenda nesla takový konec velmi emotivně.

"Byla to zábava, skvělá cesta, spoustu úžasných přátel… Ale ten konec je brutální," zadržoval Anttila stěží slzy. "Když se podíváte na celou sezonu, asi jsme si místo v play off nezasloužili," uznal.

"Bylo těžké opustit led, pořád jsem byl vtažený do zápasu. Nicméně můžu se v klidu podívat do zrcadla. Snažil jsem se použít veškeré moje know-how, nevyšlo to, takový je hokej," konstatoval.

Anttila má ve Finsku přezdívku "Mörkö", v češtině strašidlo nebo bubák.

Na první pohled rozhodně nepřipomíná hokejistu. Vyrostl do výšky 203 centimetrů, při bruslení se hrbí a dlouhé roky byl kvůli svému stylu a neohrabanosti terčem posměchu.

Mimořádně populárním se stal až po mistrovství světa v roce 2019 v Bratislavě, kde dotáhl podceňovaný finský výběr k senzačnímu zlatu. O tři roky později vyhrál s Finy olympiádu a také domácí MS v Tampere.

A brankář Clara? Měl by patřit k základním stavebním kamenům italské reprezentace na olympiádě v Miláně za rok v únoru.

Předloni si ho ve druhém kole draftu NHL vybral Anaheim, kde chytá český brankář Lukáš Dostál. V posledních třech sezonách se nyní dvacetiletý Clara rozvíjel ve Švédsku a Finsku.

Avšak teď na sebe upozornil dost nešťastně.