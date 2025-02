"Je smutné, že se nejvíc rve 53letý hráč." Jágr sbíral body a skončil v krvi

Dělal, co mohl. Jaromír Jágr ve 49. kole hokejové extraligy asistoval u dvou gólů Kladna a nebyl u žádného inkasovaného, ale nestačilo to. Kladno prohrálo s Českými Budějovice 2:3 a stále mu hrozí baráž.

Aktuálně mají kladenští Rytíři na 13. místě tabulky 57 bodů. Před poslední Olomoucí jsou jen díky lepšímu skóre.

Příští zápas hraje Kladno právě v Olomouci. Poté nastoupí ještě proti Vítkovicím (s 60 body zbývající tým, kterému hrozí poslední místo) a v Mladé Boleslavi.

Proti Českým Budějovicím chyběl Rytířům lídr kanadského bodování soutěže Eduards Tralmaks, který si odpykával disciplinární trest.

Jihočeši na tom ale byli ještě hůř. Do Kladna dorazili bez osmi hokejistů, z toho pěti útočníků. "U většiny je to viróza. Samozřejmě i z toho pohledu je to cenné vítězství," poznamenal českobudějovický asistent trenéra Jiří Hanzlík, který vedl mančaft místo nemocného Ladislava Čiháka.

Budějovice i s improvizovanou sestavou potvrdily formu. Na Kladně vedly od sedmé minuty až do závěrečné sirény.

Rytíři akorát snižovali. Obě jejich branky obstaral Martin Procházka, kterému v obou případech nahrával Jágr.

Třiapadesátiletý útočník má tak v aktuální sezoně po 37 odehraných kláních solidních 16 bodů (5+11).

Proti Budějovicím dostal kladenský velikán minutu a 22 vteřin před koncem úder vysokou holí od Mateje Kašlíka. A protože šlo o krvavé zranění brady, vyfasoval hostující forvard čtyřminutový trest.

Rytíři umocnili početní převahu hrou bez brankáře. Na led šel navzdory šrámu i Jágr. Po 20 sekundách ale zahákoval a přesilovka byla tatam. Jihočeši náskok udrželi a vyhráli na Kladně i podruhé v sezoně.

"Jardu jsme na ledě v tom závěru potřebovali. Je trochu smutné, že se nám tam nejvíc rve třiapadesátiletý hráč. Potřebovali bychom to od vícero hráčů," podotkl kladenský kouč David Čermák.

"O výsledku rozhodla první třetina, z naší strany byla velmi špatná. Od druhé třetiny se to zlepšilo, byl tam tlak. Ale znovu přišla chyba, nedobruslili jsme situaci a dostali jsme gól na 1:3. Snížili jsme, ale trápí nás, že neproměňujeme šance," mrzelo Čermáka.

Příští zápas v Olomouci bude pro Kladno klíčový. Začíná v pátek v 18:00. "Půjde o hodně, bude to hodně těžký, to všichni víme," dodal trenér.