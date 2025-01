Hoffenheim s třemi Čechy prohrál v Evropské lize s Tottenhamem 2:3

Fotbalisté Hoffenheimu s třemi Čechy v sestavě prohráli v 7. kole Evropské ligy doma s Tottenhamem Hotspur 2:3 a naděje na setrvání v soutěži se jim hodně vzdálila. Malmö, které se v posledním kole za týden představí v Edenu, podlehlo doma Twente Enschede 2:3. Michal Sadílek odehrál ve středové řadě hostů celý zápas a po faulu na něj se kopala jedna ze dvou penalt.

V čele tabulky je s tříbodovým náskokem Lazio Řím, které si v utkání se San Sebastianem připsalo už šestou výhru. Blízko do první osmičky, která postoupí přímo do osmifinále, mají druhý Eintracht Frankfurt i třetí Bilbao, které za týden přivítá Plzeň.

Obrana Hoffenheimu, na jejíchž krajích nastoupili Pavel Kadeřábek a David Jurásek, už ve 4. minutě nezachytila náběh Maddisona a hosté vedli. Střelec gólu pak přihrál na druhou branku, jejímž autorem byl Korejec Son Hung-min. Pomohla mu i nešťastná Kadeřábkova teč. Pak sice Stach po Juráskově přihrávce snížil, ale korejský útočník vrátil hostům dvoubrankový náskok. Francouz Ntusu už jen zmírnil porážku.

Adam Hložek, který o víkendu vstřelil dvě branky v Kielu, se až do 80. minuty marně pokoušel o změnu skóre. Robin Hranáč sledoval prohru jen z lavičky. Antonín Kinský do branky Tottenhamu po přestupu ze Slavie zatím v Evropské lize nemůže.

Twente začalo v Malmö lépe díky penaltě, kterou proměnil Steijn, ale už za čtyři minuty Johnsen tečovanou střelou vyrovnal. Jenže pak si Sadílek došel pro faul a druhý pokutový kop zužitkoval Van Wolfswinkel. Své krajany pak dorazil třetí brankou Švéd Lagerbielke. Švédský mistr je se čtyřmi body bez šance na postup stejně jako Slavia, s níž soutěž uzavře.

AS Řím zůstává v této sezoně stále bez venkovní výhry jak v Serii A, tak na evropské scéně a nic na tom nezměnil ani listopadový příchod trenéra Ranieriho. V nizozemském Alkmaaru jeho svěřence připravil o body střídající Ir Parrott deset minut před koncem.

Norský mistr Bodö/Glimt se těžko vyrovnává s pohárovými zápasy během dlouhé zimní přestávky. Ve dvou předchozích sezonách vypadl hned na začátku jara a ani zápas s Maccabi Tel Aviv nezačal dobře. Ale po vedoucím gólu izraelského týmu už stříleli jen domácí a díky výhře 3:1 mají postup jistý.

Také vítěz minulého ročníku Konferenční ligy Olympiakos Pireus bude pokračovat. Tři body v Portu zařídil Maročan Kaabí, který se pátou brankou dotáhl na nejlepší střelce. Portu ani změna trenéra nepomohla a hrozí mu, že poprvé od roku 2006 opustí Evropu ještě před startem vyřazovací fáze.

Fenerbahce až v 11. zápase v Evropské lize udrželo čisté konto, ale bezbranková remíza doma s Lyonem trenéra Mourinha nepotěšila. Hosté v závěru poločasu málem přišli o Senegalce Niakhatého, který za faul dostal červenou kartu, ale rozhodčí mu po prozkoumání videa trest zmírnil.

Rumunský klub FCSB je ve vyřazovací fázi poprvé od roku 2013. Definitivu mu zajistila výhra na hřišti Karabachu 3:2. Hosty nevykolejil ani gól inkasovaný v první minutě, ani vlastní branka v závěru prvního poločasu.

San Sebastian po prohře v Plzni dva následující zápasy vyhrál, ale v Římě neměl šanci. Hned v úvodu hosty nachytal jejich krajan Gila a po vyloučení Muňoze přidali domácí ještě do přestávky další dvě branky. Po změně stran dokázal Barrenetxea jen zkorigovat skóre.

Frankfurt zvítězil 2:0 nad Ferencvárosem, který hrál poprvé v soutěžním utkání pod taktovkou irského kouče Robbieho Keana. Turek Uzun poslal míč z dálky do šibenice, Francouz Ekitiké výhru zpečetil a Eintracht si může zopakovat triumf v soutěži z roku 2022.

V ostrovním derby vyhrál Manchesterem United nad Glasgow Rangers 2:1. Domácí nejprve rozjásal nizozemský obránce De Ligt, ale oslavy ukončil videorozhodčí, který odhalil předchozí faul. Po změně stran si ale brankář Butland srazil centr do vlastní sítě. Dvě minuty před koncem střídající Nigerijec Dessers vyrovnal, ale poslední slovo měl portugalský kapitán domácích Fernandes, hrající 50. zápas v Evropské lize. Václav Černý v barvách hostů zůstal po necelé hodině hry ležet na trávníku a kvůli zranění zápas nedohrál.

Midtjylland po třech porážkách získal tři body na hřišti Razgradu zásluhou Chilana Osoria a Byskova, který ho po hodině nahradil. Adam Gabriel byl v dánském týmu tentokrát jen mezi náhradníky.

Braga s Lukášem Horníčkem v brance prohrála na hřišti belgického Saint-Gilloise 1:2, přestože vedla. Oba góly vítězů vstřelil Chorvat Ivanovič a domácí vedení udrželi i v oslabení po vyloučení Japonce Mačidy.

Lotyšský RFS čekal na první výhru ve skupinové fázi Evropské ligy dvanáct zápasů. Až v duelu s Ajaxem to vyšlo. Jediný gól dal Fin Markhiev, Petr Mareš do utkání nezasáhl. Ajax po skvělém vstupu do soutěže hodně polevil a třikrát po sobě vyšel naprázdno.

Fotbalová Evropská liga - 7. kolo:

Alkmaar - AS Řím 1:0 (0:0). Branka: 80. Parrott.

Bodö/Glimt - Maccabi Tel Aviv 3:1 (1:1). Branky: 39. a 65. z pen. Högh, 62. Evjen - 12. Peretz.

FC Porto - Olympiakos Pireus 0:1 (0:0). Branka: 79. Kaabí.

Fenerbahce Istanbul - Lyon 0:0

Hoffenheim - Tottenham 2:3 (0:2). Branky: 68. Stach, 88. Ntusu - 22. a 77. Son Hung-min, 3. Maddison.

Karabach - FCSB 2:3 (2:2). Branky: 1. Andrade, 41. vlastní Dawa - 7. a 73. Sut, 45.+4 Miculescu.

Malmö - Twente Enschede 2:3 (1:1). Branky: 32. Johnsen, 79. Christiansen - 28. Steijn z pen., 61. Van Wolfswinkel z pen., 64. Lagerbielke.

Elfsborg - Nice 1:0 (0:0). Branka: 62. Henriksson.

Eintracht Frankfurt - Ferencváros Budapešť 2:0 (0:0). Branky: 49. Uzun, 59. Ekitiké.

Lazio Řím - San Sebastian 3:1 (3:0). Branky: 5. Gila, 32. Zaccagni, 34. Castellenos - 82. Barrenetxea. ČK: 30. Muňoz (San Sebastian).

Ludogorec Razgrad - Midtjylland 0:2 (0:1). Branky: 18. Osorio, 90.+5 Byskov.

Manchester United - Glasgow Rangers 2:1 (0:0). Branky: 52. vlastní Butland, 90.+2 Fernandes - 88. Dessers.

RFS Riga - Ajax Amsterodam 1:0 (0:0). Branka: 78. Markhiev.

Saint-Gilloise - Braga 2:1 (0:1). Branky: 50. a 74. Ivanovič - 16. Wazání. ČK: 82. Mačida (Saint-Gilloise).