Hložek je zpět, dvěma góly zničil Stuttgart. Schick umlčel Augsburg geniální patičkou

Útočník Adam Hložek rozhodl dvěma góly o vítězství fotbalistů Hoffenheimu 2:1 v německé lize nad Stuttgartem. V bundeslize skóroval poprvé od začátku května minulého roku. Patrik Schick v dresu Leverkusenu naskočil do hry z lavičky a minutu před koncem svému týmu zajistil bod za remízu 2:2 na hřišti Augsburgu.
Hložek otevřel skóre zápasu ve 13. minutě, když po nahrávce Contého zakončil rychlý protiútok střelou ke vzdálenější tyči. Stuttgart vyrovnal tři minuty po začátku druhého dějství. Zmatků v domácí obraně, během nichž se obránce Vladimír Coufal střetl s gólmanem Baumannem, využil Mittelstädt, který skóroval do odkryté branky i s Coufalovou tečí. Vítěznou branku vstřelil Hložek v 67. minutě, kdy se trefil ranou k bližší tyči.
Hoffenheim tak po dvou porážkách poprvé v sezoně zvítězil. Hložek v zápase odehrál 82 minut, Coufal střídal v 69. minutě a Robin Hranáč do utkání nezasáhl. Stuttgart nenavázal na poslední dvě výhry z minulého kola a z úvodního zápasu hlavní fáze Ligy mistrů proti Vikingu Stavanger.
Před Schickem dostal na hrotu útoku Leverkusenu přednost Kofane. Kamerunský reprezentant se své šance chopil a v 18. minutě poslal Bayer do vedení. Dosud stoprocentnímu Augsburgu se podařilo skóre zápasu otočit v úvodních deseti minutách druhého poločasu, kdy se dvakrát trefil Rakušan Gregoritsch.
Schick na hřiště přišel po hodině hry a po Tillmanově tečované střele podruhé v sezoně skóroval patičkou. Celkově se bývalý reprezentant trefil ve čtvrtém soutěžním zápase po sobě. Augsburg poprvé v sezoně ztratil body, zatímco Leverkusen má po třech kolech vyrovnanou bilanci jedné výhry, porážky a nyní i remízy.
Fotbalisté Dortmundu porazili 3:0 Paderborn a zvítězili v pátém soutěžním zápase po sobě. Díky dvěma brankám záložníka Nmechy z posledních deseti minut a trefě útočníka Silvy z úvodu zápasu zaznamenali poprvé od sezony 2015/16 tři výhry v prvních třech ligových kolech. Paderborn po návratu do nejvyšší soutěže po šesti letech nezvítězil ani na třetí pokus a na premiérový gól v nové sezoně stále čeká.
Stejně jako Dortmund zůstal i Freiburg stoprocentní. Na domácím hřišti zvítězili svěřenci trenéra Juliana Schustera 5:0 nad Mönchengladbachem a zaznamenali šesté soutěžní vítězství po sobě. Dvakrát se trefili Engelhardt a Matanovič. Freiburg zároveň poprvé ve své historii vyhrál v prvních třech kolech, zatímco Mönchengladbach po 11 letech v úvodních třech hracích týdnech prohrál a na výhru na soupeřově hřišti čeká v bundeslize od prosince minulého roku.
Mohuč poprvé v sezoně prohrála, když doma podlehla 1:3 Eintrachtu Frankfurt. Dvěma góly rozhodl rýnsko-mohanské derby turecký křídelník Uzun, jednou se do sítě svého bývalého klubu trefil útočník Burkardt. Minutu před koncem snížil Tietz, který ve čtvrtém soutěžním zápase zaznamenal sedmý gól, ale prvnímu vítězství Frankfurtu v nové sezoně už nezabránil.
Německá fotbalová liga - 3. kolo:
Augsburg - Leverkusen 2:2 (50. a 55. Gregoritsch - 18. Kofane, 89. Schick), Dortmund - Paderborn 3:0 (80. a 89. Nmecha, 5. Silva), Freiburg - Mönchengladbach 5:0 (23. a 79. Engelhardt, 29. a 77. Matanovič, 86. Eggestein), Hoffenheim - Stuttgart 2:1 (13. a 67. Hložek - 48. Mittelstädt), Mohuč - Frankfurt 1:3 (89. Tietz - 9. a 60. Uzun, 45.+1 Burkardt),
1.
Freiburg
3
3
0
0
10:1
9
2.
Dortmund
3
3
0
0
8:2
9
3.
Augsburg
3
2
1
0
9:3
7
4.
Elversberg
2
2
0
0
7:5
6
5.
Bayern Mnichov
2
1
1
0
5:1
4
6.
Leverkusen
3
1
1
1
8:5
4
7.
Mohuč
3
1
1
1
6:3
4
8.
Frankfurt
3
1
1
1
7:8
4
9.
Schalke
3
1
1
1
3:4
4
10.
Lipsko
2
1
0
1
4:3
3
11.
Hoffenheim
3
1
0
2
6:7
3
12.
Brémy
2
1
0
1
4:5
3
13.
Stuttgart
3
1
0
2
6:8
3
14.
Kolín nad Rýnem
2
1
0
1
4:6
3
15.
Paderborn
3
0
1
2
0:4
1
16.
Union Berlín
3
0
1
2
4:10
1
17.
Hamburk
2
0
0
2
0:7
0
18.
Mönchengladbach
3
0
0
3
3:12
0
Anglická fotbalová liga - 4. kolo:
Aston Villa - Nottingham 1:2 (74. Alysson - 46. Delap, 88. Jesus), Bournemouth - Brentford 2:2 (38. Kluivert, 52. Tavernier - 34. a 56. Schade), Crystal Palace - Ipswich 2:3 (14. Chalaili, 75. Strand Larsen - 23. Emersonn, 45. Davis, 90. Flemming), Chelsea - Hull (7. Rogers, 66. Pedro - 28. a 34. Bellúmí), Liverpool - Fulham 0:0.
1.
Manchester City
3
3
0
0
7:2
9
2.
Arsenal
3
3
0
0
6:1
9
3.
Hull
4
2
2
0
5:2
8
4.
Chelsea
4
2
1
1
10:9
7
5.
Brentford
4
1
3
0
7:4
6
6.
Liverpool
4
1
3
0
6:4
6
7.
Ipswich
4
2
0
2
7:10
6
8.
Newcastle
3
1
2
0
6:4
5
9.
Everton
3
1
2
0
5:3
5
10.
Leeds
3
1
2
0
3:2
5
11.
Nottingham
4
1
2
1
4:4
5
12.
Brighton
3
1
1
1
8:5
4
13.
Manchester United
3
1
1
1
7:6
4
14.
Sunderland
3
1
1
1
3:3
4
15.
Bournemouth
4
0
3
1
6:7
3
16.
Crystal Palace
4
1
0
3
6:11
3
17.
Fulham
4
0
1
3
4:7
1
18.
Tottenham
3
0
1
2
0:5
1
19.
Aston Villa
4
0
1
3
1:7
1
20.
Coventry
3
0
0
3
0:5
0
ŽIVĚ Rusko v noci podniklo další útoky. Ukrajina hlásí tři mrtvé a několik zraněných
Rusko v noci na sobotu opět zaútočilo na ukrajinská města: dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal ruský útok na Záporoží, jeden člověk byl zabit při útoku na Kryvyj Rih, v Oděse je 16 zraněných, informují ukrajinské úřady. Na západě Ruska ukrajinský dron zaútočil na auto, na místě zahynula žena, další tři lidé, včetně dítěte, vyvázli se zraněním, tvrdí krizový štáb Belgorodské oblasti.
„Může být z mé země.“ Historik vyřkl soud nad Evropou. Přichází nový vyjednavač míru?
Britský historik Mark Galeotti v pořadu Spotlight říká, že schůzka amerických vyslanců Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s Vladimirem Putinem a Volodymyrem Zelenským vyvolala velká očekávání. Posouvají se ovšem jednání o míru? Ptá se. „Upřímně si myslím, že jde spíše o divadlo,“ míní. Zároveň naznačuje, kdo může mít vliv na jednání za Evropu. A řekl, jak má kontinent bojovat proti ruským akcím.
„Ten systém změníme.“ Magyar vytáhnul proti homofobnímu dědictví Orbána
Maďarská vláda změní zákon přijatý v roce 2020 tehdejší vládou Viktora Orbána, který fakticky zakazoval adopci dětí stejnopohlavními páry. Podle agentury Reuters to v sobotu oznámil maďarský premiér Péter Magyar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními a lesbickými páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba.
Dřinu v horách Hirt ustál, v královské etapě se blýskl šestým místem
Španělský cyklista Enric Mas udržel v předposlední 20. etapě Vuelty červený trikot lídra a pouze nedělní rovinatý úsek s cílem v Granadě ho dělí od celkového triumfu. Český vrchař Jan Hirt dojel v královské etapě šestý a zaznamenal nejlepší výsledek v letošním ročníku. Z vítězství se radoval šestatřicetiletý Španěl Mikel Landa.
ŽIVĚ Sparta - Jablonec 1:0. Domácí tlak vygradoval v první trefu, trefil se Alcócer
Sledujte online přenos z utkání osmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Spartou Praha a Jabloncem.