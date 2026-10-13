„Hledáme na všech frontách.“ Ve hře je další posila z ciziny, má českého pradědu

Šéf českého fotbalu David Trunda potvrdil, že asociace by se po Ryanu Naderim mohla pokusit získat do řad reprezentace i dalšího hráče ze zahraničí s českými kořeny. Po listopadovém srazu národní mužstvo zveřejní kompletní realizační tým.
Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR hodnotí první sraz české reprezentace pod novým španělským trenérem Santim Deniou navzdory porážkám ve všech čtyřech zápasech vesměs kladně.
Český celek v premiéře pod prvním zahraničním trenérem v historii prohrál během uplynulého srazu všechny čtyři dosavadní zápasy elitní skupiny A3 Ligy národů s velkými favority, v prvních třech duelech ale mužstvo sklidilo všeobecnou pochvalu za sympatický výkon. Češi postupně podlehli 1:2 Chorvatsku, 0:2 Anglii, 1:3 v Oviedu mistrům světa ze Španělska a 0:3 ve Wembley Anglii.
"Nevyhráli jsme ani jedno utkání, ale výkony, bojovnost a i ty změny, které jsou ať už mezi hráči a v realizačním týmu, vnímáme pozitivně. Mění se spousta věcí a my jako asociace chceme být trpěliví. Chceme dát podmínky jak realizačnímu týmu, tak hráčům k tomu, abychom to změnili," řekl Trunda po dnešním zasedání výkonného výboru.
"Měli jsme i rozhovory s hráči. Bavili jsme se, jak to vnímají. Zatím to vnímání změn je velmi pozitivní. Samozřejmě, jak říkal hlavní trenér, potřebujeme vyhrát. (Generální manažer reprezentací) Pavel Nedvěd řekl, že jsme nejprve udělali několik kroků vpřed a v Anglii pak jeden krůček vzad. Čeká nás spousta práce, já věřím, že jdeme dobrým směrem, krůček za krůčkem. Takže je potřeba mít srovnaný i ten přehnaný optimismus. Je třeba věřit, že kroky, které jsme udělali - profesionalizace realizačního týmu a přenastavení fungování, nás povedou k vysněnému cíli," doplnil Trunda.
Další cíl po Naderim
Během uplynulého srazu reprezentace do svých řad úspěšně začlenila německého rodáka Naderiho, který má českou matku. Mohl by ho následovat i další hráč, naznačil Nedvěd.
Podle spekulací médií by mohlo jít o jiného útočníka, rovněž třiadvacetiletého Allana Wlka z Paraguaye. Hráč argentinského Lanúsu má českého praděda.
"Sledujeme zahraniční hráče s českými kořeny. U těch postů, které potřebujeme, hledáme na všech frontách. Myslím, že je to zajímavá věc, ve světě je to běžné. Nechtěl bych odhalovat jméno, nechci ještě říct ani ano, ani ne. Ale tím, že se to objevilo v médiích, tam třeba nějaký takový směr je. Teď je důležité, jak se bude komunikovat, jestli se to povede. Myslím, že je to zajímavé nové teritorium pro náš reprezentační tým," podotkl Trunda.
Národní tým zatím ještě oficiálně nezveřejnil celý realizační tým nového trenéra, oznámil jen pět jeho nejbližších spolupracovníků.
"O skladbě realizačního týmu se bavíme od začátku nástupu trenéra. Ten nejužší, řekněme, hlavní realizák má šest členů. Jsou tam samozřejmě i další pozice, vedoucí týmu, analytici, fyzioterapeuti. Širší realizační tým ale oznámíme až po cyklu Ligy národů, až budeme vědět, že spolupráce s těmi všemi bude probíhat nadále. Trenér po Lize národů připraví nějaké podklady k tomu, abychom realizák případně doplnili, či zúžili," přiblížil Trunda.
V listopadových závěrečných zápasech skupiny Ligy národů se Španělskem a v Chorvatsku bude reprezentace bojovat o udržení mezi elitou a případně lepší výchozí pozici pro prosincový los kvalifikace mistrovství Evropy. Postup na šampionát je hlavním cílem.
"Samozřejmě byla řečena priorita, k čemu slouží Liga národů. K nastavení všeho, aby vše správně fungovalo. Ale cílem je samozřejmě vyhrát a udělat vše pro to, abychom se zachránili. Zítra nás čeká schůzka s trenérem a Pavlem Nedvědem, nic se nemění," řekl šéf FAČR.
Rekordně dlouhý podzimní sraz poznamenala řada omluvenek ze zdravotních důvodů. Z původní nominace vypadla pětice slávistů, další hráči se zranili v průběhu reprezentační akce.
"Samozřejmě s kluby probíhá diskuze, máme protokol. Není to asi tak, že hráči přijedou na sraz a ukážou koleno, nejsou nějaké vstupní prohlídky. Ale probíhá profesionální komunikace, mezi hlavním lékařem národního týmu a klubem. Víme, v jakém jsou hráči stavu. Nezpochybňujeme stav hráčů, kteří se omluvili. Naopak je důležité, aby se cítili stoprocentně fit, když reprezentují," řekl Trunda.
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