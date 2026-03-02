Hlavní tváře klubů NHL: Jágr nedostal ani hlas, ve velké anketě uspěl jediný Čech

V kanadské televizi TSN se zamysleli nad tím, kdo je hlavní tváří každého ze současných klubů hokejové NHL. Češi ve speciální anketě příliš vidět nebyli.
Panel sestavený stanicí TSN primárně neřešil, kdo je historický nejlepším hráčem daného klubu. Cílem bylo najít „osobu, která vás napadne jako první“, když je řeč o té či oné organizaci.
Zatímco u některých týmů bylo hlasování jednomyslné, například u Washingtonu (Alexandr Ovečkin) či Dallasu (Mike Modano), jinde se shoda hledala těžko.
V případě Chicaga vyhrál anketu Jonathan Toews, který ale získal jen čtvrtinu hlasů. Těsně za ním skončili Patrick Kane, Bobby Hull a Stan Mikita (všichni necelých 21 procent hlasů). Umístili se i Glenn Hall, Chris Chelios a Jeremy Roenick.
Čtyři hráči dostali alespoň hlas u více klubů, konkrétně Wayne Gretzky (Edmonton, Los Angeles), Teemu Selänne (Anaheim, Winnipeg), Pavel Bure (Florida, Vancouver) a Scott Niedermayer (Anaheim, New Jersey).
Nehlasovalo se jen pro hokejisty. Třeba u New Jersey padlo jméno slavného generálního manažera Loua Lamoriella. Přeskočili ho ovšem zmíněný Niedermayer, dále Scott Stevens a především legendární brankář Martin Brodeur (téměř 71 procent hlasů).
Na českého útočníka Patrika Eliáše, další klubovou ikonu, si nikdo nevzpomněl.
Jaromír Jágr nedostal hlas v rámci žádného týmu, v němž působil. Ani v Pittsburghu, kde zanechal největší stopu. Tři čtvrtiny hlasů tam obdržel Mario Lemieux, zbytek Sidney Crosby.
Nedočkal se ani Milan Hejduk v Coloradu nebo David Krejčí v Bostonu.
Jediným úspěšným Čechem v anketě se tak stal Dominik Hašek v Buffalu. Obdržel přes 58 procent hlasů a zvítězil před dalšími klubovými ikonami Gilbertem Perreaultem a Patem LaFontainem.
„Ve své slavné helmě s mřížkou naháněl Dominátor hrůzu všem střelcům,“ uvedla TSN.
Stanleyův pohár Hašek získal až po přesunu do mnohem silnějšího Detroitu, dokonce ho nad hlavu zvedl hned dvakrát.
Jako jedna z historicky hlavních klubových ikon je ale zapsaný pouze v Buffalu. Sabres už v roce 2015 vyřadili brankářův dres s číslem 39 vyvěšením pod strop své haly.
I nyní si Haška hýčkají. Letos o něm vydali hodinu a půl dlouhý dokument s názvem Always the Goalie, který je možné zhlédnout v plné délce na klubových kanálech.
V budoucnu by v podobné anketě mohl uspět David Pastrňák, který má v Bostonu dlouhodobou smlouvu a buduje si tam stále silnější jméno. Jedničkou se ale stane jen těžko.
Tou je nejlepší obránce historie Bobby Orr, který probírané hlasování ovládl s více než 83 procenty. Za ním skončili Ray Bourque, Johnny Bucyk a Phil Esposito.
