Hladová Sparta si před startem troufá: Priske chce titul, pohár i Ligu mistrů

Po dvou sezonách bez trofeje jdou fotbalisté Sparty do nového soutěžního ročníku s cílem získat titul, vyhrát domácí pohár a postoupit do Ligy mistrů. Na tiskové konferenci to prohlásil dánský trenér Brian Priske. Pražané jsou podle něj hladovější než kdy dříve.
Během Priskeho prvního angažmá u týmu v letech 2022 až 2024 vybojovala Sparta v obou sezonách titul a jednou i domácí pohár. Loni v červnu se Priske vrátil, historicky nejúspěšnější český celek ale druhý ročník po sobě nezískal žádnou trofej.
"Jsme hladovější než kdy jindy, zůstali jsme dvě sezony bez trofeje, což není dobré. Jsme velice hladoví po titulu. Ambice jsou stejné jako každý rok. Chceme titul, dostat se do finále domácího poháru a nejvyšší úrovně evropských soutěží. Cíle jsou jasné," prohlásil Priske.
Před začátkem sezony má dobrý pocit. "Cítím, že máme kádr, který je připravený bojovat o titul. Přestupové okno je stále otevřené a pracujeme na posílení, což se pravděpodobně stane. Pak věřím, že boj o titul zvládneme," mínil někdejší dánský reprezentant.
Jeho slova potvrdil i kapitán Lukáš Haraslín. "Trochu mi to připadá, jako když jsem přišel do Sparty. Po mé první neúspěšné sezoně (2021/22), kdy jsme prohráli finále (domácího poháru se Slováckem), se pořád zdůrazňovalo, jak se dlouho nic nevyhrálo, že je třeba vyhrát ligu. Přijde mi to stejné. Hlad tam je a ambice je obrovská, abychom vrátili titul a pohár na naši stranu," uvedl třicetiletý slovenský křídelník.
V Lize mistrů Letenští naposledy hráli v ročníku 2024/25, do hlavní fáze se tehdy dostali po 19 letech. Prvním soupeřem na cestě do ligové části "milionářské" soutěže bude v srpnu ve 3. předkole Lyon, za nějž hraje český reprezentant Pavel Šulc. V minulé sezoně v jeho dresu působil i ofenzivní záložník Adam Karabec, který se po konci hostování vrátil do Sparty.
"Čeká nás velký soupeř, je to velká výzva. Nic to ale nemění na našich ambicích, ty jsou stejné. Jsme realisté a doufám, že i fanoušci. Teď se soustředíme na to, abychom dobře odstartovali ligu venku s Brnem a doma se Zlínem, pak upneme pozornost k Lize mistrů. Lyon je špičkový evropský tým z pěti nejlepších lig. Věříme ale ve vlastní schopnosti," řekl Priske, jehož svěřenci začnou ligovou sezonu v sobotu na hřišti nováčka Zbrojovky Brno.
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