Hertl přispěl dvěma body k výhře nad Torontem. Ovečkin se přiblížil Gretzkého rekordu

Tomáš Hertl pomohl dvěma body k výhře hokejistů Vegas 5:2 nad Torontem. Český útočník otevřel v 5. minutě skóre a poté asistoval u pátého gólu ve druhé třetině. Až pak hráči Maple Leafs debakl zmírnili. Obránce Hronek z Vancouveru nasbíral dvě nahrávky a pomohl porazit 3:2 Anaheim, navíc byl zvolen první hvězdou zápasu.

Hertl v čase 4:33 dorazil puk do sítě po akci Brandona Saada. Ten na vlastní modré čáře vypíchl puk soupeři a dojel s ním do brankoviště Toronta, kde sice ještě nevyzrál na brankáře Josepha Wolla, to se podařilo až Hertlovi a oslavil 24. gól v této sezoně NHL. Poté se podílel na trefě Tannera Pearsona.

Hokejisté Vegas, kteří vedli 4:1 již ve 21. minutě, vyhráli potřetí v řadě a jsou třetí v Západní konferenci. Torontu patří stejná příčka na východě.

V jeho dresu odehrál zhruba třináct minut David Kämpf, jenž měl nejvyšší úspěšnost na vhazování ze všech hráčů s 83 procenty. Z 12 buly vyhrál deset.

Ruský kanonýr Alexander Ovečkin skóroval při vítězství Washingtonu 3:2 v prodloužení nad New York Ranges a k překonání střeleckého rekordu NHL Waynea Gretzkého mu chybí deset branek.

Ovečkin srovnal při početní převaze v posledním dějství na 2:2 a poslal utkání s Rangers do prodloužení.

V jeho závěru zajistil Capitals bod navíc Tom Wilson. Gretzky stále drží rekord s 894 trefami.

Ve druhém zápase v řadě nebyl brankář Chicaga Petr Mrázek napsán na soupisce ani jako náhradník. Při porážce 3:4 v prodloužení s Ottawou chytal Švéd Arvid Söderblom a z 26 střel inkasoval čtyřikrát. V nastaveném čase ho překonal svou dvacátou trefou v sezoně Tim Stützle a bodoval potřinácté za sebou.

Hronek si připsal asistence u prvních dvou gólů Canucks při otočce skóre z 0:1 na 2:1 ve druhé třetině. V brance Anaheimu sice začal John Gibson, ale v čase 33:48 ho kvůli zranění vystřídal Dostál. Úřadující mistr světa z Prahy ještě před koncem druhého dějství inkasoval od Carsona Soucyho. Dalších čtrnáct střel ale Dostál zlikvidoval. Hronek bodoval poprvé od 8. února.

NY Rangers - Washington 2:3 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 14. Panarin, 29. Carrick - 2. Dubois, 51. Ovečkin, 65. Wilson. Střely na branku: 17:26. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Wilson, 2 Ovečkin, 3. Carrick (všichni Washington).

Chicago - Ottawa 3:4 v prodl. (2:2, 0:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 12. Donato, 13. Teräväinen, 42. Craig Smith - 3. B. Tkachuk, 15. Perron, 31. Norris, 61. Stützle. Střely na branku: 20:26. Diváci: 17.432. Hvězdy zápasu: 1. Stützle, 2. Norris (oba Ottawa), 3. Donato (Chicago).

Vegas - Toronto 5:2 (3:0, 2:1, 0:1)

Branky: 5. Hertl, 12. Howden, 16. Eichel, 21. Hanifin, 34. Pearson (Hertl) - 39. Matthews, 54. Marner. Střely na branku: 25:31. Diváci: 17.769. Hvězdy zápasu: 1. Eichel, 2. Hanifin, 3. Hill (všichni Vegas).

Vancouver - Anaheim 3:2 (0:1, 3:0, 0:1)

Branky: 22. DeBrusk (Hronek), 31. Blueger (Hronek), 39. Soucy - 14. Colangelo, 54. Dumoulin. Střely na branku: 36:16. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 24:05 minut, z 15 střel inkasoval jednou a úspěšnost zákroků měl 93,3 procenta. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Hronek, 2. Blueger, 3. Pettersson (všichni Vancouver).

Los Angeles - St. Louis 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 20. Byfield, 31. Moore - 40. a rozhodující náj. R. Thomas, 19. Neighbours. Střely na branku: 23:30. Diváci: 14.055. Hvězdy zápasu: 1. R. Thomas, 2. Neighbours (oba St. Louis), 3. Kuemper (Los Angeles).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 62 38 3 21 206:172 79 2. Toronto 62 38 3 21 198:180 79 3. Tampa Bay 61 36 4 21 218:160 76 4. Ottawa 61 31 5 25 174:176 67 5. Detroit 61 30 6 25 177:193 66 6. Montreal 61 30 5 26 184:204 65 7. Boston 63 28 8 27 170:201 64 8. Buffalo 60 24 6 30 191:208 54

Metropolitní divize:

1. Washington 62 40 8 14 223:163 88 2. Carolina 62 36 4 22 197:171 76 3. New Jersey 63 33 6 24 189:158 72 4. Columbus 61 30 8 23 207:202 68 5. NY Rangers 62 31 5 26 189:186 67 6. NY Islanders 61 28 7 26 168:182 63 7. Philadelphia 62 27 8 27 183:208 62 8. Pittsburgh 64 24 10 30 184:237 58

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 62 42 4 16 216:146 88 2. Dallas 61 40 2 19 210:158 82 3. Minnesota 62 36 4 22 177:179 76 4. Colorado 62 36 2 24 202:183 74 5. St. Louis 63 30 6 27 182:189 66 6. Utah 61 27 9 25 172:181 63 7. Nashville 61 22 7 32 159:204 51 8. Chicago 62 19 8 35 172:218 46

Pacifická divize: